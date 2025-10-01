Новини
Има бременна участничка в "Биг брадър"

1 Октомври, 2025 08:15 600 9

Продукцията я задължи да направи тест за бременност, който се оказа положителен

Има бременна участничка в "Биг брадър" - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Голямата изненада в най-популярната къща у нас вече е факт - Стефани е бременната участничка в "Биг брадър" 2025, пише bgdnes.bg.

Новината първо излезе като слух, когато тя сподели пред съквартирантката си Цвети, че има съмнения. "Знаете ли какво ми каза Стефани? Тя сподели, че е бременна. Оплакваше се, че ѝ е подут коремът, но подчерта, че е поради други причини", издаде Цвети на останалите, докато самата Стефани липсваше от компанията.

Малко по-късно блондинката разкри всичко в изповедалнята и разкри всичко пред "Биг брадър". Тя отказа да назове кой е бащата на бебето, но призна, че има сериозни притеснения. Продукцията я задължи да направи тест за бременност, който се оказа положителен.

Стефани ще бъде отведена в болница за допълнителни изследвания, а част от съквартирантите вече са получили задача да ѝ помагат в ежедневието.

Напрежението в Къщата рязко се покачи, а всички участници са в шок от развоя на събитията.


  • 1 Много

    4 0 Отговор
    "важна" новина ! Супер !

    08:16 01.10.2025

  • 2 Ами

    3 1 Отговор
    щом спи без гащи !

    08:17 01.10.2025

  • 3 Еделвайс Джамбазов

    4 0 Отговор
    Направо да ти се скъса сърцето.

    08:17 01.10.2025

  • 4 БеГемот

    2 0 Отговор
    Ще имат малко баааа.... хихихи...

    08:18 01.10.2025

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Парцалива история като всички парцаливи истории на Биг Брадър !!! Всичко е според малоумният замисъл на сценаристите , които очакват фризьорките и маникюристките да се разреват от умиление !!!

    08:18 01.10.2025

  • 6 си дзън

    3 0 Отговор
    Ми то ако всички са минали през тази, бащата ще се установи само с ДНК тест като роди.

    08:19 01.10.2025

  • 7 Баща

    4 0 Отговор
    неизвестен .

    08:23 01.10.2025

  • 8 Бебе

    2 1 Отговор
    Аз съм първото бебе направено в Брадъра.

    08:25 01.10.2025

  • 9 Трол

    1 0 Отговор
    Трябва да я изгонят от къщата.

    08:27 01.10.2025