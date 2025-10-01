Има бременна участничка в "Биг брадър"

Голямата изненада в най-популярната къща у нас вече е факт - Стефани е бременната участничка в "Биг брадър" 2025, пише bgdnes.bg.

Новината първо излезе като слух, когато тя сподели пред съквартирантката си Цвети, че има съмнения. "Знаете ли какво ми каза Стефани? Тя сподели, че е бременна. Оплакваше се, че ѝ е подут коремът, но подчерта, че е поради други причини", издаде Цвети на останалите, докато самата Стефани липсваше от компанията.

Малко по-късно блондинката разкри всичко в изповедалнята и разкри всичко пред "Биг брадър". Тя отказа да назове кой е бащата на бебето, но призна, че има сериозни притеснения. Продукцията я задължи да направи тест за бременност, който се оказа положителен.

Стефани ще бъде отведена в болница за допълнителни изследвания, а част от съквартирантите вече са получили задача да ѝ помагат в ежедневието.

Напрежението в Къщата рязко се покачи, а всички участници са в шок от развоя на събитията.