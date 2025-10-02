Заедно ли са: Нина Добрев проговори за отношенията си със Зак Ефрон

Актрисата Нина Добрев официално отхвърли спекулациите, че има романтична връзка със Зак Ефрон, след раздялата си с бившия олимпиец Шон Уайт, за когото бе сгодена.

Добрев, известна от сериала "Дневниците на вампира", бе заснета от TMZ в сряда, когато поклати глава в знак на отрицание на въпрос дали тя и звездата от "Отново на 17" са двойка. На уточняващ въпрос дали с Ефрон са само приятели, актрисата даде кратък отговор: „Да“.

36-годишната актриса подчерта, че не желае вниманието да бъде насочено към личния ѝ живот и заяви, че гледа напред: „Очаквам бъдещето с вълнение, а единственото сигурно нещо е промяната.“

Спекулациите за възможна връзка между Нина Добрев и 37-годишния Ефрон започнаха през септември, когато двамата бяха забелязани заедно по време на яхтено пътуване в Сардиния. На снимки се вижда как двамата разговарят и се смеят в компанията на актьорите Майлс и Келий Телер и Чейс Крауфорд.

Появата на тези кадри дойде седмици след като на 11 септември беше съобщено, че Нина Добрев и Шон Уайт са прекратили петгодишната си връзка и почти едногодишния си годеж. Новината бе предшествана от наблюдения, че актрисата се е появила без годежен пръстен на кинофестивала в Торонто в началото на същия месец.

Източници, цитирани от People, твърдят, че решението е било взаимно, макар и трудно. Други публикации посочват като причина различия в приоритетите – според тях Уайт е искал да създаде семейство, докато Нина е предпочела да се концентрира върху кариерата си.