Заедно ли са: Нина Добрев проговори за отношенията си със Зак Ефрон

Актрисата Нина Добрев официално отхвърли спекулациите, че има романтична връзка със Зак Ефрон, след раздялата си с бившия олимпиец Шон Уайт, за когото бе сгодена.
Добрев, известна от сериала "Дневниците на вампира", бе заснета от TMZ в сряда, когато поклати глава в знак на отрицание на въпрос дали тя и звездата от "Отново на 17" са двойка. На уточняващ въпрос дали с Ефрон са само приятели, актрисата даде кратък отговор: „Да“.
36-годишната актриса подчерта, че не желае вниманието да бъде насочено към личния ѝ живот и заяви, че гледа напред: „Очаквам бъдещето с вълнение, а единственото сигурно нещо е промяната.“
Спекулациите за възможна връзка между Нина Добрев и 37-годишния Ефрон започнаха през септември, когато двамата бяха забелязани заедно по време на яхтено пътуване в Сардиния. На снимки се вижда как двамата разговарят и се смеят в компанията на актьорите Майлс и Келий Телер и Чейс Крауфорд.
Появата на тези кадри дойде седмици след като на 11 септември беше съобщено, че Нина Добрев и Шон Уайт са прекратили петгодишната си връзка и почти едногодишния си годеж. Новината бе предшествана от наблюдения, че актрисата се е появила без годежен пръстен на кинофестивала в Торонто в началото на същия месец.
Източници, цитирани от People, твърдят, че решението е било взаимно, макар и трудно. Други публикации посочват като причина различия в приоритетите – според тях Уайт е искал да създаде семейство, докато Нина е предпочела да се концентрира върху кариерата си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На яхтата какво се прави?
Коментиран от #3, #5
17:02 02.10.2025
2 Бай Груди
17:05 02.10.2025
3 Че то
До коментар #1 от "На яхтата какво се прави?":Иначе защо да се качваш? Да те клати само яхтата ли?
17:07 02.10.2025
4 Картечаря Хайц
Коментиран от #6
17:07 02.10.2025
5 Брачед
До коментар #1 от "На яхтата какво се прави?":То там кръстословици едва ли решават
17:08 02.10.2025
6 Кво
До коментар #4 от "Картечаря Хайц":Ти пука, нямаш толкова.
17:11 02.10.2025
7 Удър
Или е голяма чуждопоклоничка и е я срам да спазва правилата на приемане на български имена
Коментиран от #9
17:18 02.10.2025
8 Курти от Секирово
17:25 02.10.2025
9 Съдия Дред
До коментар #7 от "Удър":Николина Каменова Добрева от 34 години не живее в България и понастоящем има канадско гражданство.
17:33 02.10.2025
10 Aлфа Bълкът
Да не се мотка, че от стара мома отива към клуб леки жени.
17:49 02.10.2025
11 Данко Харсъзина
17:52 02.10.2025