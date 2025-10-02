Новини
Любопитно »
Заедно ли са: Нина Добрев проговори за отношенията си със Зак Ефрон

Заедно ли са: Нина Добрев проговори за отношенията си със Зак Ефрон

2 Октомври, 2025 16:59 640 11

  • нина добрев-
  • шон уайт-
  • зак ефрон-
  • актьори-
  • двойка-
  • отношения

Двамата бяха забелязани да се забавляват на яхта след раздялата ѝ с Шон Уайт

Заедно ли са: Нина Добрев проговори за отношенията си със Зак Ефрон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Нина Добрев официално отхвърли спекулациите, че има романтична връзка със Зак Ефрон, след раздялата си с бившия олимпиец Шон Уайт, за когото бе сгодена.

Добрев, известна от сериала "Дневниците на вампира", бе заснета от TMZ в сряда, когато поклати глава в знак на отрицание на въпрос дали тя и звездата от "Отново на 17" са двойка. На уточняващ въпрос дали с Ефрон са само приятели, актрисата даде кратък отговор: „Да“.

36-годишната актриса подчерта, че не желае вниманието да бъде насочено към личния ѝ живот и заяви, че гледа напред: „Очаквам бъдещето с вълнение, а единственото сигурно нещо е промяната.“

Спекулациите за възможна връзка между Нина Добрев и 37-годишния Ефрон започнаха през септември, когато двамата бяха забелязани заедно по време на яхтено пътуване в Сардиния. На снимки се вижда как двамата разговарят и се смеят в компанията на актьорите Майлс и Келий Телер и Чейс Крауфорд.

Появата на тези кадри дойде седмици след като на 11 септември беше съобщено, че Нина Добрев и Шон Уайт са прекратили петгодишната си връзка и почти едногодишния си годеж. Новината бе предшествана от наблюдения, че актрисата се е появила без годежен пръстен на кинофестивала в Торонто в началото на същия месец.

Източници, цитирани от People, твърдят, че решението е било взаимно, макар и трудно. Други публикации посочват като причина различия в приоритетите – според тях Уайт е искал да създаде семейство, докато Нина е предпочела да се концентрира върху кариерата си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На яхтата какво се прави?

    9 0 Отговор
    Събират се 20 човека и кой който набара, го тряска на дувара.

    Коментиран от #3, #5

    17:02 02.10.2025

  • 2 Бай Груди

    6 0 Отговор
    И6aл съм ги дъл са заедно, пилешкото филе стана 16 кинта е га ти

    17:05 02.10.2025

  • 3 Че то

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "На яхтата какво се прави?":

    Иначе защо да се качваш? Да те клати само яхтата ли?

    17:07 02.10.2025

  • 4 Картечаря Хайц

    5 0 Отговор
    Не е лоша, става...цена?

    Коментиран от #6

    17:07 02.10.2025

  • 5 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "На яхтата какво се прави?":

    То там кръстословици едва ли решават

    17:08 02.10.2025

  • 6 Кво

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Картечаря Хайц":

    Ти пука, нямаш толкова.

    17:11 02.10.2025

  • 7 Удър

    3 0 Отговор
    Тази Нина да не би да е джендърка, че има мъжко име?


    Или е голяма чуждопоклоничка и е я срам да спазва правилата на приемане на български имена

    Коментиран от #9

    17:18 02.10.2025

  • 8 Курти от Секирово

    2 1 Отговор
    С Нинчето си се водим от лятото и няма такова да е с оня Захари, де му викат Зак. Зел съм я от баща ѝ. Арабия е, майка и също. Много си ма харесват. Сега правим ремонт на къщата и къде Димитровден вдигаме сватба. Викнал съм битивито да снима. Те искат много пари, ама че им дам дедовия да го разходят.

    17:25 02.10.2025

  • 9 Съдия Дред

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Удър":

    Николина Каменова Добрева от 34 години не живее в България и понастоящем има канадско гражданство.

    17:33 02.10.2025

  • 10 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Ергенът на 40г става бохем сваляч, а жената парцал.
    Да не се мотка, че от стара мома отива към клуб леки жени.

    17:49 02.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Циганетата се женят на 7.

    17:52 02.10.2025