Без бюджет: Статуята на свободата остава без осветление и се затваря за посетители

Статуята на свободата в Ню Йорк е изложена на риск да загуби осветлението си поради спирането на работата на правителството, което частично е спряло правителствените операции, пише The ​​New York Times, цитирайки губернатора демократ Кати Хочул.

Тя заяви, че щатът не възнамерява да плаща за поддръжката на известната статуя по време на спирането на работата. Забележителността ще бъде затворена следващата седмица, когато федералното финансиране за поддръжката ѝ се изчерпи.

„Факелът на Статуята на свободата може буквално да угасне, не заради стихийно бедствие, ужасна буря, наводнение или ураган, а защото Доналд Тръмп и републиканците във Вашингтон принудиха правителството да спре работата си“, заяви Хочул.

Спирането на работата на правителството в САЩ официално започна на 1 октомври. Правителствените операции бяха преустановени, тъй като Сенатът не успя да постигне съгласие по бюджета поради разногласия между демократи и републиканци относно финансирането на здравеопазването. Сега много държавни служители ще излязат в неплатен отпуск, а служителите на службите за спешна помощ ще трябва да работят безплатно.