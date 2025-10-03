Новини
Любопитно »
Обявиха основните есенни тенденции в облеклото след Седмицата на модата в Париж

3 Октомври, 2025 08:24 777 3

  • мода-
  • тенденции-
  • седмица на модата-
  • париж-
  • дрехи

На мода са дрехите с форма на пясъчен часовник и широки рамене

Обявиха основните есенни тенденции в облеклото след Седмицата на модата в Париж - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Редакторите на Vogue посочиха водещите есенни тенденции, представени от модните дизайнери на Седмиците на модата през 2025 г. Статията е публикувана на уебсайта на изданието.

Според медията, на мода са дрехите с форма на пясъчен часовник и широки рамене. Популярни са също дрехите и аксесоарите в стил жокей, както и плисираните рокли и поли, имитиращи роклите на гръцки богини.

Що се отнася до цветовете, актуални са неоновите нюанси, а черното остава модерно, включително изцяло черни визии в стила на емо субкултурата. Освен това, последните ревюта подчертаха тенденцията за блузи с волани, тоалети с пера и палта от изкуствена кожа.



  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    0 0 Отговор
    Вие луди ли сте е?? Жокейско облекло и като дойде коня, айде у ряката

    09:16 03.10.2025

  • 3 Анелия Андреева

    0 0 Отговор
    Още си ходя с къса поличка,но вече ще я сменям с дълъг панталон.Става ми студено.

    09:36 03.10.2025