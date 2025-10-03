Обявиха основните есенни тенденции в облеклото след Седмицата на модата в Париж

Редакторите на Vogue посочиха водещите есенни тенденции, представени от модните дизайнери на Седмиците на модата през 2025 г. Статията е публикувана на уебсайта на изданието.
Според медията, на мода са дрехите с форма на пясъчен часовник и широки рамене. Популярни са също дрехите и аксесоарите в стил жокей, както и плисираните рокли и поли, имитиращи роклите на гръцки богини.
Що се отнася до цветовете, актуални са неоновите нюанси, а черното остава модерно, включително изцяло черни визии в стила на емо субкултурата. Освен това, последните ревюта подчертаха тенденцията за блузи с волани, тоалети с пера и палта от изкуствена кожа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе
09:16 03.10.2025
3 Анелия Андреева
09:36 03.10.2025