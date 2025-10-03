Шон Пен се появи рошав "като четка за фуги" на премиерата на новия си филм

Американският актьор, филмов режисьор, сценарист и продуцент Шон Пен присъства на премиерата на филма си „Битка след битка“ и се превърна в онлайн меме. Коментари за участието му се появиха в X.

Sean Penn arrives to the "One Battle After Another" premiere in LA. pic.twitter.com/qw3bUPup4L — Variety (@Variety) September 9, 2025

65-годишният актьор се появи на публикуваната снимка с колегите си от новия филм Леонардо ди Каприо и Чейс Инфинити. Режисьорът на филма Пол Томас Андерсън също беше заснет редом с тях.

Разрошената прическа на Шон Пен веднага привлече вниманието на онлайн потребителите и коментарите не закъсняха.

„Шон Пен прилича на онзи дядо, който прекарва цял ден в човъркане на колата си, а семейството му го завлича, за да направи семейна снимка“, „Шон Пен прилича на четката за зъби, която използвам за фугите в кухнята“, „Дали са му заложили динамит под леглото? „По дяволите, пич“, „Някой му е дал пура, която е избухнала в лицето му“, шегуваха се потребители.