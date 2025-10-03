Новини
Любопитно »
3 Октомври, 2025 08:45 1 111 10

Разрошената прическа на Шон Пен веднага привлече вниманието на онлайн потребителите и коментарите не закъсняха

Шон Пен се появи рошав "като четка за фуги" на премиерата на новия си филм - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор, филмов режисьор, сценарист и продуцент Шон Пен присъства на премиерата на филма си „Битка след битка“ и се превърна в онлайн меме. Коментари за участието му се появиха в X.

65-годишният актьор се появи на публикуваната снимка с колегите си от новия филм Леонардо ди Каприо и Чейс Инфинити. Режисьорът на филма Пол Томас Андерсън също беше заснет редом с тях.

Разрошената прическа на Шон Пен веднага привлече вниманието на онлайн потребителите и коментарите не закъсняха.

„Шон Пен прилича на онзи дядо, който прекарва цял ден в човъркане на колата си, а семейството му го завлича, за да направи семейна снимка“, „Шон Пен прилича на четката за зъби, която използвам за фугите в кухнята“, „Дали са му заложили динамит под леглото? „По дяволите, пич“, „Някой му е дал пура, която е избухнала в лицето му“, шегуваха се потребители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    1 0 Отговор
    Мноо

    08:47 03.10.2025

  • 2 Чесно

    3 6 Отговор
    Аз помислих, че е Песков

    Коментиран от #5

    08:53 03.10.2025

  • 3 Мдам

    11 1 Отговор
    Тоз продажник за да "подкрепя" 404 е прибрал 3млн долара

    09:07 03.10.2025

  • 4 12340

    10 0 Отговор
    Пиян е като чук, и очите му са червени... :))

    09:08 03.10.2025

  • 5 Трябва

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чесно":

    Ти учител по български... Честно, със "т", психиатър и очен лекар. А най-добре билет за Индия

    09:08 03.10.2025

  • 6 Толкова

    4 0 Отговор
    ...пил и друсан, щом дрехи си е сложил, пак добре

    09:18 03.10.2025

  • 7 Стас

    2 0 Отговор
    На тази-рошавата да й нацункам коремчето!

    09:27 03.10.2025

  • 8 Жайме

    3 0 Отговор
    Шон Пен е станал дъртак.

    09:28 03.10.2025

  • 9 Механик

    9 0 Отговор
    Това е оня алкохолик, дето ходи в Украина, че да трепе руснаци. Ама като чу първия гърмеж, побягна към полската граница и дори колата си заряза в Украина.
    Аман от клошари!

    09:33 03.10.2025

  • 10 Бг гражданин

    3 0 Отговор
    Тоя наркоман и пияница щеше да воюва с руснаците.. Ходи в Украйна ,нашмърка се със Зелката и обяви че ще трепе руснаци.Зелката им дава чисто,от майката и те не са му свикнали, после подлудяват,искат да стрелят с аутомати...." джими ган а гън"

    09:53 03.10.2025