Шон Пен се появи рошав "като четка за фуги" на премиерата на новия си филм

Американският актьор, филмов режисьор, сценарист и продуцент Шон Пен присъства на премиерата на филма си „Битка след битка“ и се превърна в онлайн меме. Коментари за участието му се появиха в X.
Sean Penn arrives to the "One Battle After Another" premiere in LA. pic.twitter.com/qw3bUPup4L— Variety (@Variety) September 9, 2025
65-годишният актьор се появи на публикуваната снимка с колегите си от новия филм Леонардо ди Каприо и Чейс Инфинити. Режисьорът на филма Пол Томас Андерсън също беше заснет редом с тях.
Разрошената прическа на Шон Пен веднага привлече вниманието на онлайн потребителите и коментарите не закъсняха.
„Шон Пен прилича на онзи дядо, който прекарва цял ден в човъркане на колата си, а семейството му го завлича, за да направи семейна снимка“, „Шон Пен прилича на четката за зъби, която използвам за фугите в кухнята“, „Дали са му заложили динамит под леглото? „По дяволите, пич“, „Някой му е дал пура, която е избухнала в лицето му“, шегуваха се потребители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
08:47 03.10.2025
2 Чесно
Коментиран от #5
08:53 03.10.2025
3 Мдам
09:07 03.10.2025
4 12340
09:08 03.10.2025
5 Трябва
До коментар #2 от "Чесно":Ти учител по български... Честно, със "т", психиатър и очен лекар. А най-добре билет за Индия
09:08 03.10.2025
6 Толкова
09:18 03.10.2025
7 Стас
09:27 03.10.2025
8 Жайме
09:28 03.10.2025
9 Механик
Аман от клошари!
09:33 03.10.2025
10 Бг гражданин
09:53 03.10.2025