Близък на Ким Кардашиян поръчал да я убият

3 Октомври, 2025 19:28 630 12

Тя обаче не посочи предполагаемия извършител

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската телевизионна личност Ким Кардашиян едва не била убита. Тя разкри това в трейлъра за новия си риалити сериал „Семейство Кардашиян“, публикуван в EOnline.

Става ясно, че близък до бизнесдамата е поръчал убийството ѝ. Тя обаче не посочи предполагаемия извършител. Според звездата, тя е научила за планирания опит за покушение благодарение на частни детективи, които наела за друг случай.

По време на разследването детективи случайно откриват информация за заплахата и я съобщават на Кардашиян. След това бизнесдамата се свързва с полицията, която успява да предотврати опита за покушение.


  • 1 како венке

    5 0 Отговор
    откъде ги изравяш
    тез кьорфишеци за пълнежи

    Коментиран от #5

    19:30 03.10.2025

  • 2 Щом

    4 0 Отговор
    Дотук опрря , значи никой никакъв интерес няма към нея ! Ми...... незнам защо я мислят за красавица...

    19:38 03.10.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    А мой близки поръчаха да ме еб.👩💋😪👩

    Коментиран от #9

    19:41 03.10.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    От сиреня/салата си пит/ка ги вади.💋👩🥳🤣🖕

    19:43 03.10.2025

  • 8 Спецназ

    3 1 Отговор
    Тая изплиска легена, баце от простотия!

    При разкриване на поръчково последното място
    където да идеш е в Полицията!!

    Че го и разкрили- АРЕ не ни хвърляйте на джанката!

    ПП. Вени, ако можеш ми спести статии за тая Сиганка до Нова Годин, цункам те!

    19:47 03.10.2025

  • 9 На мен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Поръчаха, но като те видях и ти простих.

    19:55 03.10.2025

  • 10 Мюмю

    1 1 Отговор
    едва да прочета новината, ама я затворих

    19:57 03.10.2025

