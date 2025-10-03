Близък на Ким Кардашиян поръчал да я убият

Американската телевизионна личност Ким Кардашиян едва не била убита. Тя разкри това в трейлъра за новия си риалити сериал „Семейство Кардашиян“, публикуван в EOnline.
Става ясно, че близък до бизнесдамата е поръчал убийството ѝ. Тя обаче не посочи предполагаемия извършител. Според звездата, тя е научила за планирания опит за покушение благодарение на частни детективи, които наела за друг случай.
По време на разследването детективи случайно откриват информация за заплахата и я съобщават на Кардашиян. След това бизнесдамата се свързва с полицията, която успява да предотврати опита за покушение.
1 како венке
тез кьорфишеци за пълнежи
Коментиран от #5
19:30 03.10.2025
2 Щом
19:38 03.10.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #9
19:41 03.10.2025
6 Mими Кучева🐕🦺
19:43 03.10.2025
8 Спецназ
При разкриване на поръчково последното място
където да идеш е в Полицията!!
Че го и разкрили- АРЕ не ни хвърляйте на джанката!
ПП. Вени, ако можеш ми спести статии за тая Сиганка до Нова Годин, цункам те!
19:47 03.10.2025
9 На мен
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Поръчаха, но като те видях и ти простих.
19:55 03.10.2025
10 Мюмю
19:57 03.10.2025
