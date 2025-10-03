Близък на Ким Кардашиян поръчал да я убият

Американската телевизионна личност Ким Кардашиян едва не била убита. Тя разкри това в трейлъра за новия си риалити сериал „Семейство Кардашиян“, публикуван в EOnline.

Става ясно, че близък до бизнесдамата е поръчал убийството ѝ. Тя обаче не посочи предполагаемия извършител. Според звездата, тя е научила за планирания опит за покушение благодарение на частни детективи, които наела за друг случай.

По време на разследването детективи случайно откриват информация за заплахата и я съобщават на Кардашиян. След това бизнесдамата се свързва с полицията, която успява да предотврати опита за покушение.