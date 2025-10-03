Новини
Любопитно »
Бебето на Nirvana загуби делото заради снимката на албума Nevermind

Бебето на Nirvana загуби делото заради снимката на албума Nevermind

3 Октомври, 2025 17:15 769 0

  • nirvana-
  • дело-
  • елдън

„Голотата трябва да е съчетана с други обстоятелства, които правят визуалното изображение похотливо или сексуално провокативно“, пише съдия Олгин

Бебето на Nirvana загуби делото заради снимката на албума Nevermind - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Г-н Елдън първоначално заведе дело през 2021 г., твърдейки, че самоличността и името му са „завинаги свързани с търговската сексуална експлоатация, която е преживял като непълнолетен, която е била разпространявана и продавана по целия свят“, пише bbc.c.om

Окръжният съдия на САЩ Фернандо Олгин отхвърли делото през 2022 г., тъй като г-н Елдън го е подал след 10-годишния срок за завеждане на гражданско дело.

Апелативен съд отмени това решение, позволявайки на г-н Елдън да заведе делото отново.

Съдия Олгин обаче вече постанови, че освен факта, че г-н Елдън е бил гол, нищо не е „близо до това да постави изображението в обхвата на закона за детската порнография“.

Той оприличи изображението на семейна снимка на къпещо се дете и каза, че е „очевидно недостатъчно, за да подкрепи заключение“ на детска порнография.

„Голотата трябва да е съчетана с други обстоятелства, които правят визуалното изображение похотливо или сексуално провокативно“, пише съдия Олгин, цитирайки по-ранно решение.

Съдията също така посочи фактори, включително присъствието на родителите на г-н Елдън на фотосесията, факта, че фотографът е бил приятел, и факта, че той преди това е „приел и е получил финансова полза от това да бъде представен на корицата на албума“.

Правният екип на г-н Елдън заяви пред Rolling Stone, че „с уважение, но не са съгласни“ с решението и планират да обжалват.

„Докато развлекателната индустрия дава приоритет на печалбите пред неприкосновеността на личния живот, съгласието и достойнството на детството, ние ще продължим да се стремим към осведоменост и отчетност“, каза Джеймс Р. Марш от адвокатска кантора Marsh.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ