Бебето на Nirvana загуби делото заради снимката на албума Nevermind

Г-н Елдън първоначално заведе дело през 2021 г., твърдейки, че самоличността и името му са „завинаги свързани с търговската сексуална експлоатация, която е преживял като непълнолетен, която е била разпространявана и продавана по целия свят“, пише bbc.c.om

Окръжният съдия на САЩ Фернандо Олгин отхвърли делото през 2022 г., тъй като г-н Елдън го е подал след 10-годишния срок за завеждане на гражданско дело.

Апелативен съд отмени това решение, позволявайки на г-н Елдън да заведе делото отново.

Съдия Олгин обаче вече постанови, че освен факта, че г-н Елдън е бил гол, нищо не е „близо до това да постави изображението в обхвата на закона за детската порнография“.

Той оприличи изображението на семейна снимка на къпещо се дете и каза, че е „очевидно недостатъчно, за да подкрепи заключение“ на детска порнография.

„Голотата трябва да е съчетана с други обстоятелства, които правят визуалното изображение похотливо или сексуално провокативно“, пише съдия Олгин, цитирайки по-ранно решение.

Съдията също така посочи фактори, включително присъствието на родителите на г-н Елдън на фотосесията, факта, че фотографът е бил приятел, и факта, че той преди това е „приел и е получил финансова полза от това да бъде представен на корицата на албума“.

Правният екип на г-н Елдън заяви пред Rolling Stone, че „с уважение, но не са съгласни“ с решението и планират да обжалват.

„Докато развлекателната индустрия дава приоритет на печалбите пред неприкосновеността на личния живот, съгласието и достойнството на детството, ние ще продължим да се стремим към осведоменост и отчетност“, каза Джеймс Р. Марш от адвокатска кантора Marsh.