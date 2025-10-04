Марая Кери проговори за войната си с Еминем

По време на играта „Позовавам се на петата поправка“ в епизод от предаването Watch What Happens Live с Анди Коен, изпълнителката бе попитана дали с най-успешния бял рапър все още не си говорят. Слуховете за неразбирателство помежду им излязоха наяве отново в началото на лятото, когато се твърдеше, че Кери е отказала да изиграе майката на Еминем във филма „Осмата миля“, пише tialoto.bg

„Това лято филмов продуцент твърдеше, че истинската причина, поради която ти и Еминем не си говорите, е защото той те е помолил да изиграеш майка му в „Осмата миля“. Има ли някаква истина в това?“, попита Коен своята гостенка.

„От това, което чувам, има истина, но не мисля, че той в действителност... Е кой знае кой е направил първата крачка“, отговори уклончиво Кери, която съвсем наскоро пусна новия си албум Here For It All.

Коен настоя за малко повече разяснение, като зададе последващ въпрос дали това е започнало войната между изпълнителите. „Не. Може би“, отговори Кери. „Зависи от това което той мисли. На мен наистина не ми пука“.

„Каквото каже той, аз съм съгласна. Не точно. Но това е част от рапърска песен“, завърши изпълнителката.

През юни, по време на участието си в подкаста TFU, музикалният продуцент Деймиън Йънг, известен като Damizza, каза, че 52-годишният Еминем е искал Кери да се появи в „Осмата миля“ като негова майка.

По думите на Йънг, „комплексите на Кери веднага излязоха на преден план“, когато рапърът се свързал с нея относно предложението. В крайна сметка ролята отива при Ким Бейсингър.

Това обаче е само една от причините, поради които две от най-големите лица на музиката не се разбират. Тяхната вражда е от началото на 2000-те години, когато Еминем твърди, че с Кери са били романтично свързани в началото на века.

„Да, аз и Марая имахме връзка за около шест-седем месеца. Но не се получи. Не мислех по същия начин като нея; личностите ни се сблъскаха. Тя е дива, а аз съм малко по-обикновен“, казва тогава рапърът по своя канал Shade 45.

Той допълва „Никога не мога да отрека таланта ѝ, но фактът, че отрича, че между нас е имало нещо, не е хубав“.

„Била съм в обща компания с него, говорила съм с него по телефона. Мисля, че общо сме се виждали четири пъти. И не смятам това за връзка“, казва тя през 2002 година.

Същата година тя пуска песента Clown (“Клоун“), която сякаш е насочена към твърденията на Еминем. „Никога не трябваше да твърдиш, че сме били любовници/Когато много добре знаеш, че никога не сме се докосвали“, пее Кери.

Години по-късно, през 2006-а, Еминем отново подхваща темата с песента Jimmy Crack Corn. Той пее „Ние сме в ума ти, както Марая е в моя/ И всички сте като нея, всички сте големи лъжци“.

Много фенове смятат, че Кери се е подиграла с Еминем във видеото към песента Obsessed, където се облича като преследвачка.

Той отговаря с песента The Warning, в която дори споменава името на тогавашния ѝ съпруг Ник Кенън.

„Обсебен ли съм сега? О, Боже, това аз ли трябва да съм във видеото с козата. Уау, Марая, не очаквах да се ядоса така. Млъквай, за да не покажа всичките телефонни обаждания до дома ми, когато беше дива преди Ник“, пее рапърът.