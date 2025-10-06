Новини
Любопитно »
Риалити героините Атижа и Мони Бонбони разбиха табутата с вижданията си за брака и децата

6 Октомври, 2025 10:36 968 12

  • атижа-
  • мони бонбони-
  • симона манолова-
  • брак-
  • деца-
  • биг брадър-
  • подкаст

"Не си представям живота си с дете.", призна Мони Бонбони

Риалити героините Атижа и Мони Бонбони разбиха табутата с вижданията си за брака и децата - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Две познати лица от българските риалити формати предизвикаха истинска буря в социалните мрежи след поредица от откровени изказвания. Атижа, известна от участието си в "Биг Брадър", и Симона Манолова - Мони Бонбони от кулинарното шоу "Хелс Китчън", споделиха в подкаст личните си виждания за бъдещето, които се оказаха далеч от традиционните очаквания, пише woman.bg. И двете момичета заявиха категорично, че нито искат да имат деца, нито планират да се омъжват.


Мони Бонбони: "Не си представям живота си с дете"


Симона Манолова не се поколеба да отговори на въпроса, който очевидно ѝ задават постоянно. Тя сподели как околните непрекъснато се чудят на нейния избор, но за нея решението е кристално ясно.

"Всички се чудят как така не искам. Не си представям живота си с дете. Аз съм на първо място за себе си и като знам, че някой друг трябва да бъде пред мен, просто не мога да го приема", откровено заяви Симона.

Атижа: "Просто не ми идва отвътре"


Брадърката Атижа пък сподели собствената си гледна точка, която изглежда е формирана отдавна и няма да се промени въпреки натиска от страна на семейството ѝ.

„На мен просто не ми идва отвътре. Майка и баща ми все казват, че ще се променя, но едва ли това ще стане. Още от малка знам, че не искам да се женя - просто не е за мен."

Вълната от реакции

Изказванията на двете млади жени предизвикаха противоречиви коментари в обществото. Докато едни ги подкрепят за смелостта да заявят публично личния си избор, други ги критикуват и им напомнят за "биологичния часовник".


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ивелин Михайлов

    10 1 Отговор
    Според, най-големият Исторически парк в света до Варна на такива трябва да им се забрани да се размножават със закон!

    10:39 06.10.2025

  • 3 амет чобанина с голямата гега

    6 0 Отговор
    абе дифренциала малко ми идва големичък като голям кашон е ама ще се прежаля

    10:40 06.10.2025

  • 4 реалити кифли

    8 0 Отговор
    разбиха котета си от яко чесане

    10:40 06.10.2025

  • 5 Пич

    9 1 Отговор
    Тези грозотии не искат да се омъжват защото никой не ги ще ! Само да ги поиска някой , и ще отидат пеша от София до Варна !!! Но казват все пак и една истина. Създава се стереотип на жените че искат да бъдат майки ! Е , някои не искат деца ! И никой не трябва да ги съди !!!

    10:43 06.10.2025

  • 6 цигански

    4 0 Отговор
    лакърдии…

    10:49 06.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Илко

    3 0 Отговор
    Да нямаш дете е комплексиращо с годините, така пък мисля аз.
    Ако никой не иска да има деца и да мисли само за себе си на първо място е доста егоистично.

    10:56 06.10.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор
    Егоистки материалистки! По-грозно от жена без майчин инстинкт няма!

    11:08 06.10.2025

  • 10 ами,

    2 0 Отговор
    Не ги знам кой са тези женуря но от снимките тук и по това в каквото са участвали разбирам,че са взели най-правилното решение да не се размножават.Човечеството няма нужда от такива безполезници,без това е пренаселено с такива.

    11:16 06.10.2025

  • 11 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Оффф що въобще им задавате такива въпроси на тея лейки?

    11:19 06.10.2025

  • 12 Стоян Мадов

    1 2 Отговор
    И двете мацки са тотал щета и очевидно имат нужда от нещо черно и голямо вътре, за да запълни голямата празнота и пустота.
    Реално, бих се изкефил да ги видя да окоповат градинки, да садят зарзават, и да хранят домашни животни. Това заслужават.

    11:19 06.10.2025