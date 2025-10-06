Риалити героините Атижа и Мони Бонбони разбиха табутата с вижданията си за брака и децата

Две познати лица от българските риалити формати предизвикаха истинска буря в социалните мрежи след поредица от откровени изказвания. Атижа, известна от участието си в "Биг Брадър", и Симона Манолова - Мони Бонбони от кулинарното шоу "Хелс Китчън", споделиха в подкаст личните си виждания за бъдещето, които се оказаха далеч от традиционните очаквания, пише woman.bg. И двете момичета заявиха категорично, че нито искат да имат деца, нито планират да се омъжват.
Мони Бонбони: "Не си представям живота си с дете"
Симона Манолова не се поколеба да отговори на въпроса, който очевидно ѝ задават постоянно. Тя сподели как околните непрекъснато се чудят на нейния избор, но за нея решението е кристално ясно.
"Всички се чудят как така не искам. Не си представям живота си с дете. Аз съм на първо място за себе си и като знам, че някой друг трябва да бъде пред мен, просто не мога да го приема", откровено заяви Симона.
Атижа: "Просто не ми идва отвътре"
Брадърката Атижа пък сподели собствената си гледна точка, която изглежда е формирана отдавна и няма да се промени въпреки натиска от страна на семейството ѝ.
„На мен просто не ми идва отвътре. Майка и баща ми все казват, че ще се променя, но едва ли това ще стане. Още от малка знам, че не искам да се женя - просто не е за мен."
Вълната от реакции
Изказванията на двете млади жени предизвикаха противоречиви коментари в обществото. Докато едни ги подкрепят за смелостта да заявят публично личния си избор, други ги критикуват и им напомнят за "биологичния часовник".
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ивелин Михайлов
10:39 06.10.2025
3 амет чобанина с голямата гега
10:40 06.10.2025
4 реалити кифли
10:40 06.10.2025
5 Пич
10:43 06.10.2025
6 цигански
10:49 06.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Илко
Ако никой не иска да има деца и да мисли само за себе си на първо място е доста егоистично.
10:56 06.10.2025
9 таксиджия 🚖
11:08 06.10.2025
10 ами,
11:16 06.10.2025
11 Пилотът Гошу
11:19 06.10.2025
12 Стоян Мадов
Реално, бих се изкефил да ги видя да окоповат градинки, да садят зарзават, и да хранят домашни животни. Това заслужават.
11:19 06.10.2025