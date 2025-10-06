Риалити героините Атижа и Мони Бонбони разбиха табутата с вижданията си за брака и децата

Две познати лица от българските риалити формати предизвикаха истинска буря в социалните мрежи след поредица от откровени изказвания. Атижа, известна от участието си в "Биг Брадър", и Симона Манолова - Мони Бонбони от кулинарното шоу "Хелс Китчън", споделиха в подкаст личните си виждания за бъдещето, които се оказаха далеч от традиционните очаквания, пише woman.bg. И двете момичета заявиха категорично, че нито искат да имат деца, нито планират да се омъжват.

Мони Бонбони: "Не си представям живота си с дете"

Симона Манолова не се поколеба да отговори на въпроса, който очевидно ѝ задават постоянно. Тя сподели как околните непрекъснато се чудят на нейния избор, но за нея решението е кристално ясно.



"Всички се чудят как така не искам. Не си представям живота си с дете. Аз съм на първо място за себе си и като знам, че някой друг трябва да бъде пред мен, просто не мога да го приема", откровено заяви Симона.

Атижа: "Просто не ми идва отвътре"

Брадърката Атижа пък сподели собствената си гледна точка, която изглежда е формирана отдавна и няма да се промени въпреки натиска от страна на семейството ѝ.



„На мен просто не ми идва отвътре. Майка и баща ми все казват, че ще се променя, но едва ли това ще стане. Още от малка знам, че не искам да се женя - просто не е за мен."

Вълната от реакции

Изказванията на двете млади жени предизвикаха противоречиви коментари в обществото. Докато едни ги подкрепят за смелостта да заявят публично личния си избор, други ги критикуват и им напомнят за "биологичния часовник".