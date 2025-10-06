Порно звездата Лили Филипс коментира сълзите си след секса със 1113 мъже

Порно звездата Лили Филипс смята, че сълзите ѝ след секс с 1113 мъже не се дължат на психологическа травма, Daily Star.

През октомври 2024 г. Лили Филипс проведе секс маратон, по време на който прави секс с фенове. За преживяването бе заснет документален филм. След маратона порно звездата едва сдържа сълзите си и призна, че е преживяла нещо подобно на психологическа травма.

Сега Филипс твърди, че по това време просто е била обзета от емоции. Тя казва, че това се случва по различни причини и дори мисълта за това колко сладко е кучето ѝ може да предизвика сълзи.

Не бих го отдала на някаква травма или нещо подобно. Честно казано, дори не мисля за това.

Филипс добави, че не е говорила с терапевти за инцидента. „Психотерапията отнема много време“, обясни тя. „Въпреки че вярвам, че всеки има нужда от нея.“

Преди това порно звездата Бони Блу обясни по какво се различава от Лили Филипс. „Основната разлика между мен и другите е, че съм по-успешна и след маратоните си не плача и не кървя, защото познавам тялото и възможностите си“, каза тя.