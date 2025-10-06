Новини
Порно звездата Лили Филипс коментира сълзите си след секса със 1113 мъже

6 Октомври, 2025 12:16

Филипс твърди, че по това време просто е била обзета от емоции

Порно звездата Лили Филипс коментира сълзите си след секса със 1113 мъже - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Порно звездата Лили Филипс смята, че сълзите ѝ след секс с 1113 мъже не се дължат на психологическа травма, Daily Star.

През октомври 2024 г. Лили Филипс проведе секс маратон, по време на който прави секс с фенове. За преживяването бе заснет документален филм. След маратона порно звездата едва сдържа сълзите си и призна, че е преживяла нещо подобно на психологическа травма.

Сега Филипс твърди, че по това време просто е била обзета от емоции. Тя казва, че това се случва по различни причини и дори мисълта за това колко сладко е кучето ѝ може да предизвика сълзи.

Не бих го отдала на някаква травма или нещо подобно. Честно казано, дори не мисля за това.

Филипс добави, че не е говорила с терапевти за инцидента. „Психотерапията отнема много време“, обясни тя. „Въпреки че вярвам, че всеки има нужда от нея.“

Преди това порно звездата Бони Блу обясни по какво се различава от Лили Филипс. „Основната разлика между мен и другите е, че съм по-успешна и след маратоните си не плача и не кървя, защото познавам тялото и възможностите си“, каза тя.



  • 3 Някой

    27 4 Отговор
    Дори и такива осъзнават, че им липсва единственият! И да обичат, както и да ги обича някой. Секса не е нищо, само един нагон. Понякога го правиш механично с някоя, а през цялото време мислиш за друга. Това че компромисната може да е красива, умела, и ти прави страхотни оргазми не помага да забравиш тази, която е твоят човек!

    Коментиран от #5

    12:23 06.10.2025

  • 4 Георги

    30 2 Отговор
    най-много съм плакал върху учебника физика 2 част в меи

    Коментиран от #10, #22

    12:24 06.10.2025

  • 5 бааа

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    как го каза! пускам салза!

    Коментиран от #11

    12:25 06.10.2025

  • 6 Тц-Тц-Тц

    22 0 Отговор
    Онова дребното, най-отляво е готово да измести кака си! Какъв завистлив поглед...

    Коментиран от #12, #25

    12:27 06.10.2025

  • 7 бушприт

    2 2 Отговор
    ...не се дължат на психологическа травма.-пишат журналисти от в-к "Daily Star".

    12:29 06.10.2025

  • 8 имаджин

    13 0 Отговор
    И петте дупенца зад Бони Блу са хубавици и са за целувки.

    12:35 06.10.2025

  • 9 Колю мишеморката

    14 0 Отговор
    Га яди кифтета...ъъ, пардон,..наденици, ни рива

    12:36 06.10.2025

  • 10 Винаги съм се дразнил!

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Бивши колеги от ,,ВМЕИ",да го наричат...,,МЕИ"...!
    Защо така колеги...?!?!

    12:36 06.10.2025

  • 11 И аз

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "бааа":

    Пускам. По цяла шепа перлени сълзи!

    12:38 06.10.2025

  • 12 Браво

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тц-Тц-Тц":

    Дори и от детайлите се интересуваш!

    12:41 06.10.2025

  • 13 Е как няма да заплачеш,от болка...?!

    16 0 Отговор
    Като са ти протрили ... най-милото...?!

    Коментиран от #18

    12:41 06.10.2025

  • 14 Ксаниба

    7 0 Отговор
    браво на Венито, да ни изкара тази длибока душевност!и емоционалност след 113 тупалки!!

    Коментиран от #16

    12:44 06.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 То да бяха 113...?!

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ксаниба":

    Ами са...1 113...🫢!

    Коментиран от #21

    12:50 06.10.2025

  • 17 Оценявам напъните ти...!

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лена Бориславова":

    НО!
    Не си интересен...!

    12:51 06.10.2025

  • 18 При това!

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Е как няма да заплачеш,от болка...?!":

    Бройката завършва на фаталната цифра-,,13"...,как няма да плачеш...?!

    12:55 06.10.2025

  • 19 кфиленски брътвежи

    4 0 Отговор
    писарке учи се от посестримите
    да не рониш и ти сълзи

    12:55 06.10.2025

  • 20 Ончо

    11 0 Отговор
    Сигурно е станала като попски ръкав отдоле. 🤣

    13:05 06.10.2025

  • 21 Маани

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "То да бяха 113...?!":

    Над хиляда човека, и ни тая наавана, ни ония авали!

    Коментиран от #23

    13:06 06.10.2025

  • 22 И аз съм плакал там много...!

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Изпитващият,късаше,ако си разработил въпросите по българският учебник на Иванчев!
    Признаваше само въпроси разработени по руските учебници на Савелиев...!
    Мъка...голяма мъка беше...,ама накрая изкарах заветната тройка...😂!

    13:07 06.10.2025

  • 23 Да,ве...!

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Маани":

    Тая сигурно и тя като Тръмп,е искала да бъде номинирана с Нобелова награда за...,,мир"...?!?!

    13:09 06.10.2025

  • 24 Дааа,

    5 0 Отговор
    Много ни липсваха статии за мypви. Като няма за какво друго да се пише.....?

    13:18 06.10.2025

  • 25 И нищо чудно!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тц-Тц-Тц":

    Нали знаете лафа :
    ,,Ученикът,толкова много задобрял,че дори надминал и учителя си...!"

    13:19 06.10.2025

  • 26 мутация

    2 3 Отговор
    Още малко и ще заприлича на българка.

    14:16 06.10.2025

  • 27 милен к@неф

    0 0 Отговор
    эхх 1000 мъже 🥰

    16:03 06.10.2025

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор
    Цялото котило се изредило,а тя не знае за случилото се.Имало коне и магарета между тях.

    18:35 06.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Статисти

    0 0 Отговор
    Тийнейджърите зад нея пълнолетни ли са ? Не е морално да се използват с користни цели подрастващи деца.

    21:10 06.10.2025