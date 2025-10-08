Шампионката по разврат Лили Филипс няма да спира с порното, иска в Big Brother

Порно звездата Лили Филипс, която спа с над хиляда мъже за 12 часа и постави световен рекорд за най-много сексуални партньори, няма намерение да променя професията си. Тя заяви това в интервю за Daily Star.

Филипс призна, че животът ѝ едва ли ще се промени съществено в обозримо бъдеще.

„Предвиждам себе си, че все още ще се занимавам с порно, със сигурност поне пет години, защото това не е толкова дълго време“, каза тя.

Тя каза още, че не би имала нищо против да се занимава с бизнес, като например да създаде собствена марка бельо. Мечтае и да се появи по телевизията - в риалити шоуто Celebrity Big Brother или като гост в токшоуто Loose Women.