Шампионката по разврат Лили Филипс няма да спира с порното, иска в Big Brother

8 Октомври, 2025 13:15 1 038 15

  • лили филипс-
  • порно звезда-
  • секс маратон

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Порно звездата Лили Филипс, която спа с над хиляда мъже за 12 часа и постави световен рекорд за най-много сексуални партньори, няма намерение да променя професията си. Тя заяви това в интервю за Daily Star.

Филипс призна, че животът ѝ едва ли ще се промени съществено в обозримо бъдеще.

„Предвиждам себе си, че все още ще се занимавам с порно, със сигурност поне пет години, защото това не е толкова дълго време“, каза тя.

Тя каза още, че не би имала нищо против да се занимава с бизнес, като например да създаде собствена марка бельо. Мечтае и да се появи по телевизията - в риалити шоуто Celebrity Big Brother или като гост в токшоуто Loose Women.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много загорели тез английски кочове

    5 0 Отговор
    само да го топнат в месарничето като кофа за няколко секунди

    напращели моми и каки цъкачки с лапнишарани
    могат да ги открият лесно в техните пъбове
    да ослабят жилата

    Коментиран от #3

    13:20 08.10.2025

  • 2 Мария М.

    9 3 Отговор
    Продължавайте да популяризирате подобни хора и явления. После се чудете защо от ден на ден затъваме.
    Отвратителен свят!

    Коментиран от #5

    13:20 08.10.2025

  • 3 Дааааа прав си

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "много загорели тез английски кочове":

    В скритите си мечти, обожават Абдул от Кабул с 25 сантиметровата краставица.

    Коментиран от #6

    13:22 08.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Продължавайте да популяризирате подобн

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мария М.":

    що така миче
    това е демокрацията харесва ни или не

    или подбива акциите на посестримите ти
    които бая от тях точно такива изпълнения си мечтаят
    но синджир с задръжки лесно се не къса

    13:25 08.10.2025

  • 6 Абдул от Кабул

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дааааа прав си":

    В Афганистан са като в България 12-15 санта, нали сме роднини.

    13:26 08.10.2025

  • 7 Някога

    3 0 Отговор
    Може би да е била човек? Сега е слуга на демон!

    13:29 08.10.2025

  • 8 мъкаааа

    0 0 Отговор
    В България платеният кекс е забранен. Зато все се публикуват такива "шампионки",като Лили Филипс и Бони Блу.

    Коментиран от #9

    13:30 08.10.2025

  • 9 Освалдо Риос

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "мъкаааа":

    Зависи как е осчетоводен платения секс.

    13:32 08.10.2025

  • 10 Коментиращ

    4 0 Отговор
    Уважаеми редактори на тази медия!
    Статии като тази, не просто противоречат на моралните и човешки норми, а също така и оказват пряко негативно влияние на малолетните и непълнолетните Ви читатели!
    Давайки трибуна на толкова гнусни статии, вие ставате съучастници в съсипването на българското младо поколение, а от там и в бъдещето на нашата страна!

    Моля Ви, спрете с гнусните и пошлите новини!
    Това не са ценности, това не са геройства, това не е нещо което да се показва публично!
    Ако считате себе си за сериозна, морална и достойна медия, ще прекратите (цензурирате) такива новини!!!

    Коментиран от #14

    13:32 08.10.2025

  • 11 Не разбрал

    0 0 Отговор
    Дремнала е 12 часа с хиляда мъже или правила секс с 1000 зайци /по 40 секунди на заек/:)

    Коментиран от #12

    13:32 08.10.2025

  • 12 Малакия

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Не разбрал":

    В случая не е важно, колко време е правила секс с всеки един, а това, че е съсипала безчет от Божието семе напразно в грях. Не хабете семето на живота.

    Коментиран от #15

    13:34 08.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пенсионер

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коментиращ":

    Пише ,че е спала с хиляда мъже .Не пише ,че е правила нещо с тях.Спала е с тях 12 часа. !!!Че имате извратено подсъзнание си е ваш проблем !!!

    13:48 08.10.2025

  • 15 Не разбирам!

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Малакия":

    Когато им го подадеш да го изпият, не се похабява. Или бъркам?

    13:50 08.10.2025