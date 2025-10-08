Шампионката по разврат Лили Филипс няма да спира с порното, иска в Big Brother

Порно звездата Лили Филипс, която спа с над хиляда мъже за 12 часа и постави световен рекорд за най-много сексуални партньори, няма намерение да променя професията си. Тя заяви това в интервю за Daily Star.
Филипс призна, че животът ѝ едва ли ще се промени съществено в обозримо бъдеще.
„Предвиждам себе си, че все още ще се занимавам с порно, със сигурност поне пет години, защото това не е толкова дълго време“, каза тя.
Тя каза още, че не би имала нищо против да се занимава с бизнес, като например да създаде собствена марка бельо. Мечтае и да се появи по телевизията - в риалити шоуто Celebrity Big Brother или като гост в токшоуто Loose Women.
1 много загорели тез английски кочове
напращели моми и каки цъкачки с лапнишарани
могат да ги открият лесно в техните пъбове
да ослабят жилата
Коментиран от #3
13:20 08.10.2025
2 Мария М.
Отвратителен свят!
Коментиран от #5
13:20 08.10.2025
3 Дааааа прав си
До коментар #1 от "много загорели тез английски кочове":В скритите си мечти, обожават Абдул от Кабул с 25 сантиметровата краставица.
Коментиран от #6
13:22 08.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Продължавайте да популяризирате подобн
До коментар #2 от "Мария М.":що така миче
това е демокрацията харесва ни или не
или подбива акциите на посестримите ти
които бая от тях точно такива изпълнения си мечтаят
но синджир с задръжки лесно се не къса
13:25 08.10.2025
6 Абдул от Кабул
До коментар #3 от "Дааааа прав си":В Афганистан са като в България 12-15 санта, нали сме роднини.
13:26 08.10.2025
7 Някога
13:29 08.10.2025
8 мъкаааа
Коментиран от #9
13:30 08.10.2025
9 Освалдо Риос
До коментар #8 от "мъкаааа":Зависи как е осчетоводен платения секс.
13:32 08.10.2025
10 Коментиращ
Статии като тази, не просто противоречат на моралните и човешки норми, а също така и оказват пряко негативно влияние на малолетните и непълнолетните Ви читатели!
Давайки трибуна на толкова гнусни статии, вие ставате съучастници в съсипването на българското младо поколение, а от там и в бъдещето на нашата страна!
Моля Ви, спрете с гнусните и пошлите новини!
Това не са ценности, това не са геройства, това не е нещо което да се показва публично!
Ако считате себе си за сериозна, морална и достойна медия, ще прекратите (цензурирате) такива новини!!!
Коментиран от #14
13:32 08.10.2025
11 Не разбрал
Коментиран от #12
13:32 08.10.2025
12 Малакия
До коментар #11 от "Не разбрал":В случая не е важно, колко време е правила секс с всеки един, а това, че е съсипала безчет от Божието семе напразно в грях. Не хабете семето на живота.
Коментиран от #15
13:34 08.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пенсионер
До коментар #10 от "Коментиращ":Пише ,че е спала с хиляда мъже .Не пише ,че е правила нещо с тях.Спала е с тях 12 часа. !!!Че имате извратено подсъзнание си е ваш проблем !!!
13:48 08.10.2025
15 Не разбирам!
До коментар #12 от "Малакия":Когато им го подадеш да го изпият, не се похабява. Или бъркам?
13:50 08.10.2025