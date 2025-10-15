Секс машината Лили Филипс бра страх заради късен гост пред вратата ѝ

Порно моделът Лили Филипс, която спа с над хиляда мъже за 12 часа и постави рекорд за най-много сексуални партньори, разказа за преследвач, който се появил в дома ѝ една нощ, пише Daily Mail.

Филипс каза, че е разговаряла с мъжа в кръчма и след това се е прибрала. Около 00:30 ч. новият познат се появил на вратата ѝ и започнал да звъни.

„Наблюдавах го през камерата на вратата. Той непрекъснато повтаряше, че просто иска да каже „здравей“, спомня си порно моделът. Тя изпратила съобщение на брат си за мъжа на вратата ѝ, но той скоро си тръгнал.

Филипс заяви, че феновете често се обръщат към нея и искат снимки с нея, но това късно вечерно посещение я е уплашило и я е накарало да се замисли за безопасността си.

„Мисля, че трябва да бъда по-внимателна“, заключи моделът.

