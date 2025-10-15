Секс машината Лили Филипс бра страх заради късен гост пред вратата ѝ

Порно моделът Лили Филипс, която спа с над хиляда мъже за 12 часа и постави рекорд за най-много сексуални партньори, разказа за преследвач, който се появил в дома ѝ една нощ, пише Daily Mail.
Филипс каза, че е разговаряла с мъжа в кръчма и след това се е прибрала. Около 00:30 ч. новият познат се появил на вратата ѝ и започнал да звъни.
„Наблюдавах го през камерата на вратата. Той непрекъснато повтаряше, че просто иска да каже „здравей“, спомня си порно моделът. Тя изпратила съобщение на брат си за мъжа на вратата ѝ, но той скоро си тръгнал.
Филипс заяви, че феновете често се обръщат към нея и искат снимки с нея, но това късно вечерно посещение я е уплашило и я е накарало да се замисли за безопасността си.
„Мисля, че трябва да бъда по-внимателна“, заключи моделът.
По-рано Филипс посочи най-голямата си грешка през 2025 г. Порнозвездата каза, че дълбоко се срамува от фалшивите си твърдения за бременност.
1 Карлос Друсар
09:41 15.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
09:46 15.10.2025
4 Анита цветанова
09:47 15.10.2025
5 Да разпространяваш
09:47 15.10.2025
6 Ели кахъркова
09:48 15.10.2025
7 ИВАН
09:53 15.10.2025
8 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти затова ли не ми отваряш вечер, да не ти разбия девствения колан
09:54 15.10.2025
9 Мъж
09:54 15.10.2025
10 Бабата на Лили
Знаеш, че много те обичам, независимо от факта, че се из..ка с хиляди мъже, които не познаваш. Съжалявам, че майка ти не те е образовала и възпитала така, че да знаеш, че след като си спала с хиляди мъже и това е било видяно онлайн от милиони, концепцията да Бъда по-внимателна, очевидно ти убягва и е абсолютен нонсенс в твоя конкретен случай.
Вероятно, човекът на вратата е бил един от многобройните ти фенове, сексуално незадоволен, но желаещ просто да ти каже Здравей.
Спи спокойно и чети повече за интимната хигиена, повишавай общата си култура и не мисли само за кекс и пари.
С обич, баба
10:14 15.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хахаха
Чудя се на тия мъже, как се чувстват като са в кофата й, след толкова преди него?
10:20 15.10.2025
13 Тукашната
10:21 15.10.2025