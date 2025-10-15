Новини
Секс машината Лили Филипс бра страх заради късен гост пред вратата ѝ

15 Октомври, 2025 09:40 916 13

  • порно модел-
  • лили филипс-
  • пред вратата

Тя изпратила съобщение на брат си за мъжа на вратата ѝ, но той скоро си тръгнал

Секс машината Лили Филипс бра страх заради късен гост пред вратата ѝ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Порно моделът Лили Филипс, която спа с над хиляда мъже за 12 часа и постави рекорд за най-много сексуални партньори, разказа за преследвач, който се появил в дома ѝ една нощ, пише Daily Mail.

Филипс каза, че е разговаряла с мъжа в кръчма и след това се е прибрала. Около 00:30 ч. новият познат се появил на вратата ѝ и започнал да звъни.

„Наблюдавах го през камерата на вратата. Той непрекъснато повтаряше, че просто иска да каже „здравей“, спомня си порно моделът. Тя изпратила съобщение на брат си за мъжа на вратата ѝ, но той скоро си тръгнал.

Филипс заяви, че феновете често се обръщат към нея и искат снимки с нея, но това късно вечерно посещение я е уплашило и я е накарало да се замисли за безопасността си.

„Мисля, че трябва да бъда по-внимателна“, заключи моделът.

По-рано Филипс посочи най-голямата си грешка през 2025 г. Порнозвездата каза, че дълбоко се срамува от фалшивите си твърдения за бременност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар

    6 0 Отговор
    Е той човекът просто иска да те напълни. Въртиш по 100 хилки на ден, ко ще ти стане от още една?

    09:41 15.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Уплашила се да не и отнеме девствеността

    Коментиран от #8

    09:46 15.10.2025

  • 4 Анита цветанова

    2 0 Отговор
    Тая като мене има 8000бройки 🤣🥳🤭

    09:47 15.10.2025

  • 5 Да разпространяваш

    4 1 Отговор
    Такава чума, трябва да си много извратен!

    09:47 15.10.2025

  • 6 Ели кахъркова

    1 0 Отговор
    Едно време комунистите ми сдраха пържолата един върху друг ми се качваха 🤭🤭🤭🥳

    09:48 15.10.2025

  • 7 ИВАН

    4 0 Отговор
    Познавам една, която е още по-долна от тая на снимката, и тя като нея, изкарва по гнусен начин прехраната си.

    09:53 15.10.2025

  • 8 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти затова ли не ми отваряш вечер, да не ти разбия девствения колан

    09:54 15.10.2025

  • 9 Мъж

    2 2 Отговор
    Най добрата партия в България е ДПС ново начало! Ако ДПС ново начало управлява България много вероятно да станем световна сила!

    09:54 15.10.2025

  • 10 Бабата на Лили

    3 0 Отговор
    Мило дете,
    Знаеш, че много те обичам, независимо от факта, че се из..ка с хиляди мъже, които не познаваш. Съжалявам, че майка ти не те е образовала и възпитала така, че да знаеш, че след като си спала с хиляди мъже и това е било видяно онлайн от милиони, концепцията да Бъда по-внимателна, очевидно ти убягва и е абсолютен нонсенс в твоя конкретен случай.
    Вероятно, човекът на вратата е бил един от многобройните ти фенове, сексуално незадоволен, но желаещ просто да ти каже Здравей.
    Спи спокойно и чети повече за интимната хигиена, повишавай общата си култура и не мисли само за кекс и пари.
    С обич, баба

    10:14 15.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахаха

    0 0 Отговор
    Тая тепавица се уплашила, че ще я изнасилят!
    Чудя се на тия мъже, как се чувстват като са в кофата й, след толкова преди него?

    10:20 15.10.2025

  • 13 Тукашната

    0 0 Отговор
    Нимфоманка не се плаши от късни гости!

    10:21 15.10.2025