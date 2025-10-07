Емилия Кларк от "Игра на тронове" озадачи феновете с тоалета си в Париж (СНИМКИ)

Британската театрална, филмова и телевизионна актриса Емилия Кларк се появи в доста дискусионен тоалет на Седмицата на модата в Париж. Снимки от събитието бяха публикувани в Instagram акаунта на Vogue.

38-годишната звезда от „Игра на тронове“ бе в мрежести чорапи и полупрозрачна пола със сив топ. Тя позира пред камерата с бели обувки с остър връх и риза с дълъг ръкав и джобове на гърдите. Визията беше допълнена от лек грим и елегантна прическа.

Феновете бяха разделени относно външния вид на актрисата в секцията за коментари. „Много я харесвам, но тоалетът е ужасен“, „Този ​​тоалет е огромен провал“, „Тя е толкова красива жена, но тоалетът не го отразява“, „Боже, колко е красива“, „Нашата кралица“, „Като цяло ми харесва, че тоалетът е направен в плетена техника, но тези джобове...“, разсъждаваха те.