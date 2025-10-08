Почина легендарен певец от балканската сцена

Известният босненски и херцеговински фолк певец Халид Бешлич почина на 72-годишна възраст след кратка битка с тежко заболяване. Бешлич изнесе последния си концерт в Баня Лука на 15 август, когато се почувства зле и след това беше приет за лечение в Клиничния център на Университета в Сараево, пише marica.bg.

Ще бъде запомнен с многобройните си хитове - „Миляцка“, „Не мога да живея без теб“, „Румъния“, „Хей, зора, не се събуждай“, „Първа целувка“, „Не искам, не искам диаманти“, „Севдах да се додича“, „Връщам се при майка си в Босна“.

Кариерата на Халид Бешлич обхваща повече от четири десетилетия, включвайки безброй хитове. Той е роден на 20 ноември 1953 г. в село Кнежина, близо до Сокоч. Въпреки че е завършил дърводелство и бизнес училище, Халид Бешлич проявява талант към музиката от ранна възраст – призвание, което го прави известен в целия регион.

Реакции от сръбската и балканската сцена

Драгана Миркович – публикува послание във Фейсбук, в което изразява тъгата си: „Скъпи мой Халид, не мога да повярвам, че само преди седмица беше нашата последна среща в Сараево. Никога няма да те забравя – приятелството ни от 40 години, съвместните концерти. Ти беше човек, достоен за обич, уважение и памет. Твоята Гага те обича.“

Миле Китич – лаконично споделя: „Добри мой приятелю, тъгувам.“

– лаконично споделя: „Добри мой приятелю, тъгувам.“ Снежана Джуришич – в интервю разказа за последната комуникация със Бешлич: „Чувахме се чрез съобщения. Когато чух, че се е разболял, му писах и той ми отговори – и това беше всичко. Не знам какво да кажа – добри хора ни напускат. Естрадата загуби прекрасен човек и приятел.“

Цеца Величкович – Ражнатович (българо-сръбска свързаност) – публикува емоционални думи за Бешлич: „Наистина много съжалявам, той беше човек, който беше абсолютно обичан от всичките си колеги. Никога не съм чувала нищо лошо за Халид. Надявам се да отиде на по-добро място."