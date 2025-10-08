Новини
Юристката Кристина злепостави Петър в "Ергенът: Любов в рая" с интимни подробности за миналото си

8 Октомври, 2025 10:18

"Криси се притеснява да проявяваме близост, но не се притеснява да говори за бившите си.", каза огорчено актьорът

Юристката Кристина злепостави Петър в "Ергенът: Любов в рая" с интимни подробности за миналото си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Петър се обиди на юристката Кристина, която коментира предишните си връзки пред него и останалите риалити герои в "Ергенът: Любов в рая", пише flagman.bg.

"Криси се притеснява да проявяваме близост, но не се притеснява да говори за бившите си. На кой мъж му е приятно да слуша за един, за втори, за трети", категорично каза той. Криси не е много любвеобилна с Петър в риалитито, но сподели подробности за интимния си живот извън имението.


Според Петър, тя го злепоставя с истории от миналото си. Криси обаче не разбира как е възможно миналото ѝ да засяга чувствата му и твърди, че няма нищо против да знае детайли за неговото. Те не са сред двойките, които постоянно се целуват в риалитито.


Междувременно кадри с анонс от снощния епизод подсказват, че за сърцето на Петър ще има дамска битка. Изглeжда Виктория Асенова, която влезе наскоро в имението има афинитет към мускулестия млад мъж. Той направи добро впечатление и на Хени Макева по-рано през сезона.

Двамата с Хени бяха на среща, чисто приятелска от негова страна. Но ако чувствата му към Криси избледнеят е възможно да се зароди нов романс с Петър в "Ергенът".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Петър

    2 2 Отговор
    Аз си търся Ерген ,не кифла

    10:24 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хихи

    0 0 Отговор
    ПрезК.рАндоМиО

    10:26 08.10.2025

  • 4 Бялджип

    7 0 Отговор
    "Юристката" Кристина...?! Интересен за мен въпрос е колко души биха се доверили, или заплатили за юридическа услуга от тази "юристка"? Вероятно значително повече са онези, които биха заплатили за други услуги от нея?

    Коментиран от #5

    10:50 08.10.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Бащата е основал кантората и работи денонощно. Хваща си рускиня за жена и им се ражда Кристина. Да, красива е, но също и толкова мързелива. Бащата я назначил в кантората да ѝ се води стаж и получава заплата. Абсолютна лигла е! Нищо не иска да учи и работи. Как може от сезон 2 със пианиста до момента още да е "ергенка"!? Очевидно проблемът е във нея. Никой не е достоен за нея ала бала портокала пък като се напие със приятелките и си ляга със кой е пред нея. Типичната рускиня! И си е направила операции по лицето, със които се е състарила и погрозняла. Изглежда 35+ годишна.

    11:42 08.10.2025

  • 6 Петър

    1 0 Отговор
    И тази НЕ става за НИЩО.. поредния ми н дил

    11:49 08.10.2025