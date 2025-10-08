Юристката Кристина злепостави Петър в "Ергенът: Любов в рая" с интимни подробности за миналото си

Актьорът Петър се обиди на юристката Кристина, която коментира предишните си връзки пред него и останалите риалити герои в "Ергенът: Любов в рая", пише flagman.bg.

"Криси се притеснява да проявяваме близост, но не се притеснява да говори за бившите си. На кой мъж му е приятно да слуша за един, за втори, за трети", категорично каза той. Криси не е много любвеобилна с Петър в риалитито, но сподели подробности за интимния си живот извън имението.

Според Петър, тя го злепоставя с истории от миналото си. Криси обаче не разбира как е възможно миналото ѝ да засяга чувствата му и твърди, че няма нищо против да знае детайли за неговото. Те не са сред двойките, които постоянно се целуват в риалитито.

Междувременно кадри с анонс от снощния епизод подсказват, че за сърцето на Петър ще има дамска битка. Изглeжда Виктория Асенова, която влезе наскоро в имението има афинитет към мускулестия млад мъж. Той направи добро впечатление и на Хени Макева по-рано през сезона.

Двамата с Хени бяха на среща, чисто приятелска от негова страна. Но ако чувствата му към Криси избледнеят е възможно да се зароди нов романс с Петър в "Ергенът".