Кака Лара: "Гледам "Ергенът" и виждам, че това е дъното."

10 Октомври, 2025 08:15

Може да не одобрявам това, което виждам, но то е факт, допълва Златарева

Кака Лара: "Гледам "Ергенът" и виждам, че това е дъното." - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Гледам "Ергенът“ и показвам на дъщеря ми, че това е дъното.“ Това сподели актрисата Лазара Златарева, по-известна като Кака Лара. Телевизионната водеща разкри, че следи с интерес риалити предаванията, особено "Ергенът“.

"Голяма част от хората си контактуваме със себеподобни. Всеки си мисли, че неговият кръг е единствен. Чрез тези формати виждаш, че има всякакви хора. Това, че не ти харесват, не означава, че не съществуват. Може да не одобрявам това, което виждам, но то е факт. Всеки има телевизор с един милион канала, ако иска, гледа риалити, ако не иска, може да чете книги“, допълва Златарева.

Според актрисата е много важна ролята на семейството за правилната интерпретация.

"14-годишната ми дъщеря Вая не гледа такъв тип формати. Аз я информирам какво се случва в "Ергенът“. Защото се надявам да не е тя утре на мястото на някоя от участничките. Мисля, че човек от всичко може да извади позитиви. Гледам и показвам на дъщеря ми, че това е дъното. Ако родителят не може да направи това, рискува детето му да попадне на същото място и да си търси гадже по сумата в банковата сметка, разказва Кака Лара. Водещата на емблематичното предаване "Милион и едно желания“ се радва, че децата днес имат повече възможности и достъп до различен тип съдържание.

"Има някаква страшна драма в това, че децата в момента живеят с интернет, или нещо от този род. Смятам, че сега имат много повече възможности. На мен не ми се струва никак романтично да чакаш с часове предаване по единствената си телевизия“, заявява категорично Златарева.

Оборва и клишето за обезценяването на театъра и културата като цяло.

"Нямам такова наблюдение. При нас, в театър "Българска армия“, преобладават представленията, за които няма билети. Почти не се случва обратното. Много млади хора ходят на театър. Това е клише от рода на "Изпростява нацията“.

Да, сигурно е така, но е в световен мащаб. Винаги ще има и по-прости, и по-интелигентни хора“, казва Лазара пред "България Днес“.


  • 1 Кака

    19 8 Отговор
    Лара беше много палава някога. Докато онзи къркаше тя в дюкяни бъркаше. Дано да е останала същата по дух.

    Коментиран от #3

    08:21 10.10.2025

  • 2 ШЕФА

    22 18 Отговор
    Това което казваш е не оспорим факт,но според мен дъно е да се дава думата и на такива ката теб,Драго Чая,Алгафари,Лозанов и още мнооооооооого паразити които ако не е хранилката БНТ и БНР ще сте чистачи по улиците.

    08:28 10.10.2025

  • 3 2554

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кака":

    Тук говорим за КАК Лара, а не за кака ти.

    Коментиран от #11

    08:30 10.10.2025

  • 4 Варна

    21 8 Отговор
    Како,абе че всички реалити формати са дъно е така,ама ти какво недоразумение си !

    08:31 10.10.2025

  • 5 Фхйпдг

    14 0 Отговор
    Тая работа дъно няма.

    08:31 10.10.2025

  • 6 Директора👨‍✈️

    40 1 Отговор
    Не, дъно са тези, които го гледат!

    08:33 10.10.2025

  • 7 Майстора

    40 3 Отговор
    Проблемът е, че някой го гледа.Ако никой не го гледа, няма и да има такива предавания.Но чалга поколението си умира за тях.

    08:34 10.10.2025

  • 8 ганю

    22 2 Отговор
    телевизията е гнил напъпил цирей с гной
    вярно е че света е оцелял
    щото не само се е смял,
    ала за всяко нещо си има време и място
    бих ги разстрелял всичките с калашника през муцуните
    пълна отврат и е платено отвън доста южняшки предавания
    новини и док филми за NASA останалото е леш

    08:36 10.10.2025

  • 9 Фхкшн

    14 5 Отговор
    Щом го дават, значи го гледат.
    Щом го гледат, значи им харесва.
    Щом има съдийки джукеси......
    Значи това е новото нормално!

    08:36 10.10.2025

  • 10 Анонимен

    4 6 Отговор
    Ние гледаме Дежурната откачалка!

    Коментиран от #12

    08:37 10.10.2025

  • 11 Ааа...

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "2554":

    Ами КАК ? Много добре , много добре... Никога няма да злепоставя някоя майсторка , като не призная уменията и !

    08:37 10.10.2025

  • 12 Гери

    2 15 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Стана любопитно вече! Коя е тази откачалка?

    08:39 10.10.2025

  • 13 Колчо

    20 4 Отговор
    Лельо Лара, дъното се стигна още с първото предаване На кафе, а след него никое не може да се отлепи от дъното. Колко години още ще гледаме арменска телевизия?

    08:44 10.10.2025

  • 14 А аз

    18 0 Отговор
    Не го гледам и пак знам, че е дъното. Включвам тв-то само за филми, на българските телевизии филми и сериали няма затова не ги гледам.

    08:46 10.10.2025

  • 15 Бандера

    29 2 Отговор
    Още може. Лошото е, че тия, които гледат такива реалити формати имат право и да гласуват! И заради тях в Парламента влизат чалгари, патрЕоти и всякакви измамници, създадени в милиционерската лаборатория!

    08:50 10.10.2025

  • 16 Да,да

    21 1 Отговор
    Дъното е да гледаш "Ергенът" и всички други такива.

    08:56 10.10.2025

  • 17 Хейт

    15 0 Отговор
    Ми не го гледай. Аз не го гледам и ми е добре.

    09:06 10.10.2025

  • 18 Факт

    2 2 Отговор
    Пешо лиже по своему.

    09:07 10.10.2025

  • 19 Бате Лари

    12 0 Отговор
    Според мен, Ергенът е едно от многото дъна, за съжаление не е единственото.....

    09:25 10.10.2025

  • 20 1234

    9 2 Отговор
    И за дъно говори жената - слагала рога на мъжа си и после забременяла от любовника си ...

    09:31 10.10.2025

  • 21 Барни Марни

    5 0 Отговор
    Не знам за Ергена, не го гледам, но се чудя дали без връзки изобщо щеше да стигнеш до Натфиз и кариера - нито външност, нито способности. Креслива водеща на някакво детско предаване пред 30 години /набутана с връзки/ и голямо самочувствие, без никакво покритие. Никога не бих си причинил да те гледам в театъра. Загуба на време и пари.

    09:41 10.10.2025

  • 22 Ко речи?

    3 0 Отговор
    А пък аз и без да го гледам знам, че това е мазето на дъното.

    10:12 10.10.2025

  • 23 Не съдя

    0 2 Отговор
    тези момичета така сурово. Те са млади и жертва на сегашната система, показала им че успеха минава през силикон и секс. По-противен е актьорският фалш. Гостуват във формати, които лансират същите тези "ергени" и "моми", после морализаторстват, обясняват че децата им са по-възпитани от вашите и отровено лъжат, като тази за театъра. Лъже с махленски ентусиазъм.

    10:23 10.10.2025

  • 24 Кую

    2 0 Отговор
    Има още към дъното.

    10:32 10.10.2025