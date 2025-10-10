Новини
Любопитно »
Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята"

Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята"

10 Октомври, 2025 10:42 851 4

  • игри на волята-
  • ралица паскалева-
  • победител-
  • калин великолепни

"Калин Великолепни, ти си един от най-подготвените състезатели този сезон.", заяви водещата

Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ралица Паскалева издаде новия победител! Това коментират зрители след битката на капитаните в „Игри на волята“. Причината е, че водещата лепна прякор към Калин, който вчера я спечели – Калин Великолепни.

"Калин Великолепни, ти си един от най-подготвените състезатели този сезон. Ти превръщаш всяка битка в спектакъл и тази победа е напълно заслужена.", обърна се Ралица Паскалева със суперлативи към него.

Миналата година точно тя измисли прякор на Мартин, който впоследствие завоюва първото място и голямата награда – Императора.

Зрителите припомнят, че Мартин получи прякора, заради пъзелите. След това – печелейки две поредни капитански битки, той се сдоби и с прякора Екзекутора на капитани.

Калин към момента има само една екзекуция – тази срещу Кристиан и д-р Коеджикова, коментират зрители.

Калин е на 26 години и се занимава с 3D визуализация и анимация. Извън професията си е с приключенски дух и се занимава със скално катерене, екстремни ски, рафтинг и всякакви високоадреналинови дейности. Определя се като жилав, пъргав и хитър, което смята, че ще му донесе и крайната победа в голямата игра.

Зрители виждат и друго сходство между Калин и миналогодишния шампион Мартин. Императора влезе в „Игри на волята“ като носител на медали от състезания по плуване, карал е всякакви видове сърф, тренирал е катерене, а и сам се определи като победител в своята визитка за екстремното риалити:

"Не се страхувам, че напускам работа, защото след „Игри на волята“ ще имам 100 000 лева в джоба си. Влизам за победа. Знам, че всички говорят така, но при мен е различно. Не, не съм луд и не си измислям, просто гледам няколко хода напред."


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минувач

    7 0 Отговор
    И, как така Ралица е издала името на победителя, наричайки го Великолепни и хвалейки го, когато в момента на изричане на тези неща, шоуто е в разгара си и не е свършило??? Тези съвети са в процеса на шоуто, а не след това!

    10:48 10.10.2025

  • 2 Време е за промяна

    0 1 Отговор
    Предаването вече е омръзнало на много хора. Всичко изглежда предсказуемо, а Павел и Ралица нямат граница на езика. Явно и в предаването няма кой да им показва грешките. Дано това да е последния сезон.

    Коментиран от #4

    10:50 10.10.2025

  • 3 Разбирач

    0 0 Отговор
    Тая ралица голяма цца почна да вади. Радва ми окото и шепата, значи

    11:05 10.10.2025

  • 4 Шиши ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Време е за промяна":

    Време е за Ново Начало

    11:06 10.10.2025