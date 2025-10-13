Новини
Радина Кърджилова отново си напомпа устните (СНИМКА)

13 Октомври, 2025 08:20 854 10

  • радина кърджилова-
  • устни-
  • визия

Актрисата е доста променена в сравнение например с начина, по който изглеждаше преди 3-4 години

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Радина Кърджилова май пак си е увеличила устните, коментира се след скорошна нейна медийна изява.

Заедно с късата руса коса и изсветлените вежди, актрисата е доста променена в сравнение например с начина, по който изглеждаше преди 3-4 години.

Устните на актрисата вече са доста по-плътни и пухкави. Цветът на косата ѝ пък започна да се променя към русо от 2023 г. Прическата на Радина беше все по-светла и по-светла, докато се стигне до нюанса русо в момента.


В началото на миналата година актрисата отряза косата си, а няколко месеца по-късно, през лятото, се разбра, че се е разделила с колегата си Деян Донков, с когото имат двама синове. Тъкмо с разлъката се свързва и пълната промяна във визията на Кърджилова. Тя в момента залага на по-предизвикателна женственост и визия като на звезда от каталога на „Пайнер”, ако не броим дрехите.

Наскоро се разбра, че актрисата и колегата ѝ Павел Иванов са новите лица на шестия сезон на хитовия сериал „Под прикритие“, който ще се излъчва отново по БНТ. Двамата ще са шефове на мафията. Покрай новината фенове на поредицата шеговито подхвърлиха в социалните мрежи дали и Юлиан Вергов ще участва. Явно намекват за несекващите изяви на актьора в сериали и предавания. Да, той ще участва и в „Под прикритие”, Бахаров пък отново ще е Иво Андонов, а Мариан Вълев – Куката, пише "Уикенд".

Зрителите отново ще видят Кирил Ефремов като Големия Близнак, Йоанна Темелкова – като Ния, и Михаил Билалов пак ще блесне като Петър Туджаров – Джаро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко речи?

    7 0 Отговор
    Горните или долните? А може би задните?

    08:25 13.10.2025

  • 2 Дупничанин

    4 0 Отговор
    От некъде ми е позната, обаче не се сещам...

    08:25 13.10.2025

  • 3 Ами трябва й

    4 0 Отговор
    за работата

    08:25 13.10.2025

  • 4 Хирурга

    4 0 Отговор
    Ауу, това забележка ли е към времето когато ги помпах аз?

    08:26 13.10.2025

  • 5 кастроли

    5 0 Отговор
    Радина Кърджалилова май пак си е увеличила устните...... УВЕЛИЧИЛА,НАПОМПАЛА СИ Е УСТНИТЕ. УСТНИТЕ НЕ СА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ.

    08:27 13.10.2025

  • 6 тия жени

    5 0 Отговор
    как ядат с тия усти

    08:27 13.10.2025

  • 7 Трол

    3 0 Отговор
    Зорлем загрозена.

    08:27 13.10.2025

  • 8 666

    2 1 Отговор
    Българските жени приличат на мъже с перука

    08:38 13.10.2025

  • 9 червена коприна

    2 0 Отговор
    В Кърджали жените помпят гумите на велосипедите си.

    08:39 13.10.2025

  • 10 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Прилича на анорексична чалгарка.🤣

    08:41 13.10.2025