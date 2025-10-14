Новини
Любопитно »
Бившата на руски милиардер "се предложи" със СНИМКА

Бившата на руски милиардер "се предложи" със СНИМКА

14 Октомври, 2025 19:27 724 9

  • милиардер-
  • съпруга-
  • елена перминова

Тя се появи пред камерата, облечена в тъмночервен плитък кожен сутиен с чашки във формата на цвете, украсени с метални орнаменти

Бившата на руски милиардер "се предложи" със СНИМКА - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът Елена Перминова, бившата приятелка на руския бизнесмен и милиардер Александър Лебедев, сподели кифленската класика "селфи пред огледалото". Публикацията се появи на страницата ѝ в Instagram.

39-годишният модел сподели и други снимки, направени по време на Седмицата на модата в Париж. Тя се появи пред камерата, облечена в тъмночервен плитък кожен сутиен с чашки във формата на цвете, украсени с метални орнаменти. Беше още с колан и панталони в същия цвят.

Тя беше снимана и да пуши цигара до отворен прозорец, облечена в прилепнала бяла мини рокля и черни ботуши до коляното с масивни платформи и токчета.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Друго си е 100 кг ГМО наглосаксонка.

    Коментиран от #2

    19:30 14.10.2025

  • 2 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Сложно быть рядом с русской принцессой. Так много стресса, так много стресса.

    19:32 14.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гошо

    1 0 Отговор
    Къде е форумния специалист, да каже това мъж ли е или не е?

    19:36 14.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лятото

    0 1 Отговор
    Една бургаска адвокатка, феерия от джу ки и силикон повече и от тая ми се предложи. Тая е за мръс ни шки се кс, викам си. Раз казах и играта. Б о й, душ ене, фис ти нг докато бях на другото място, пл юх и фос тата, пълних я със златна вода и още. А тая взе че си умря от оргазми и още няколко дена не се отървах от нея.

    19:38 14.10.2025

  • 7 Дядо Гъдьо

    1 0 Отговор
    Има малки Сиси рускинчето, трябва да прай уникални фирки.

    19:39 14.10.2025

  • 8 писарке учи от кифлата да не

    1 0 Отговор
    споделяш кифленската класика "селфи пред огледалото

    ама няма да ти се разсърдим ако и ти постнеш твоя подобна
    селфи пред огледалото

    19:43 14.10.2025

  • 9 Симо

    0 0 Отговор
    Минало му е времето на момичето! 39 годинки в тази професионална ниша са много. Даже евала, че се е задържала толкова дълго. Явно има и други качества, които обаче не могат да победят младостта, а двадесет годишните са доста агресивни.

    19:48 14.10.2025