Бившата на руски милиардер "се предложи" със СНИМКА

Моделът Елена Перминова, бившата приятелка на руския бизнесмен и милиардер Александър Лебедев, сподели кифленската класика "селфи пред огледалото". Публикацията се появи на страницата ѝ в Instagram.
39-годишният модел сподели и други снимки, направени по време на Седмицата на модата в Париж. Тя се появи пред камерата, облечена в тъмночервен плитък кожен сутиен с чашки във формата на цвете, украсени с метални орнаменти. Беше още с колан и панталони в същия цвят.
Тя беше снимана и да пуши цигара до отворен прозорец, облечена в прилепнала бяла мини рокля и черни ботуши до коляното с масивни платформи и токчета.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #2
19:30 14.10.2025
2 честен ционист
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Сложно быть рядом с русской принцессой. Так много стресса, так много стресса.
19:32 14.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гошо
19:36 14.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лятото
19:38 14.10.2025
7 Дядо Гъдьо
19:39 14.10.2025
8 писарке учи от кифлата да не
ама няма да ти се разсърдим ако и ти постнеш твоя подобна
селфи пред огледалото
19:43 14.10.2025
9 Симо
19:48 14.10.2025