Дъщерята на Майкъл Джексън след 5 години без алкохол: Беше като катастрофа с кола

Американската актриса и певица Парис Джексън проговори откровено за трезвеността си пред сп. People.

27-годишната дъщеря на певеца Майкъл Джексън помага на жени със зависимости, но се опитва да не се натрапва, смятайки го за част от възстановяването си.

„Не просто си върнах живота. Намерих по-добър. Забавно е, но да изтрезнея беше като да претърпя автомобилна катастрофа - всичко, което бях натъпкала на задната седалка, полетя напред при удара и днес се уча да се ориентирам в живота по сегашните му условия“, призна звездата.

През януари Парис Джексън отбеляза пет години трезвеност. Тя дълго време се бореше с наркотична и алкохолна зависимост.