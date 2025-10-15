Новини
Любопитно »
Филип Киркоров приключи с татусите, вече нямал свободно място

Филип Киркоров приключи с татусите, вече нямал свободно място

15 Октомври, 2025 18:20 429 3

  • филип киркоров-
  • татуировки-
  • лимит-
  • край

"Където е възможно и невъзможно - татуирах.", заяви певецът

Филип Киркоров приключи с татусите, вече нямал свободно място - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният изпълнител Филип Киркоров официално сложи край на своята страст към татуировките, тъй като, по негови думи, всяко кътче от тялото му вече е покрито с мастило, съобщава Channel Five.

"Свърши се! Няма и милиметър свободна кожа – всичко е изрисувано. Където можеше и където не можеше – вече има татуировка. Това е финалът!", сподели с усмивка Киркоров, който неведнъж е демонстрирал любовта си към татуирането.

През 2024 година певецът впечатли феновете си с мащабна татуировка, покриваща целия му гръб. Артистичният шедьовър изобразява самия Киркоров с разперени крила, оформящи сърце, допълнени от монограми и мистериозни тъмни линии, които се преплитат в единен, завършен дизайн.

Сега, когато всяка част от тялото му е превърната в истинска галерия, Киркоров признава, че е достигнал лимита си.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 11 Отговор
    Заприличал е на руския вариант на Славуца.

    18:22 15.10.2025

  • 2 АБВ

    3 2 Отговор
    Идиот

    18:28 15.10.2025

  • 3 Където е възможно и невъзможно -татуирах

    4 0 Отговор
    на двете глави тогава
    и мозъка

    18:39 15.10.2025