Филип Киркоров приключи с татусите, вече нямал свободно място

Известният изпълнител Филип Киркоров официално сложи край на своята страст към татуировките, тъй като, по негови думи, всяко кътче от тялото му вече е покрито с мастило, съобщава Channel Five.

"Свърши се! Няма и милиметър свободна кожа – всичко е изрисувано. Където можеше и където не можеше – вече има татуировка. Това е финалът!", сподели с усмивка Киркоров, който неведнъж е демонстрирал любовта си към татуирането.

През 2024 година певецът впечатли феновете си с мащабна татуировка, покриваща целия му гръб. Артистичният шедьовър изобразява самия Киркоров с разперени крила, оформящи сърце, допълнени от монограми и мистериозни тъмни линии, които се преплитат в единен, завършен дизайн.

Сега, когато всяка част от тялото му е превърната в истинска галерия, Киркоров признава, че е достигнал лимита си.