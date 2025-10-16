Веселин Плачков: “Ще има сватба с Мариана!”

След години любов, общи сцени и бурни емоции, актьорът Веселин Плачков и певицата Мариана Попова най-после ще узаконят връзката си! “Ще има сватба с Мариана!” – призна ексклузивно екранният Левски, с което взриви почитателите си и потвърди слуховете, които отдавна витаеха из светските среди.

Двамата са заедно от седем години, споделят дом, сцена и дъщеря – малката Екатерина, но досега официален подпис нямаше, пише marica.bg.

“Подарих ѝ халка още преди 7 години. Тогава не мислехме за сватба – имаше по-важни неща. Сега обаче сме готови”, споделя Плачков.

Певицата и актьорът винаги са били пример за стабилна и истинска любов, далеч от показност и скандали. “Не е живот без Мариана. Обичам я повече от преди!”, признава актьорът с усмивка.

Плановете за сватба обаче остават в тайна – двамата са претрупани с работа. Мариана подготвя нови музикални проекти след успеха на спектакъла „Виновни“, а Плачков репетира в театъра в Плевен.

Независимо от натоварения график, двамата не крият, че вече обмислят кога да застанат пред олтара. “Любовта ни е чиста и честна. Не сме допускали трети човек между нас”, казва Мариана.

А как е започнала тяхната приказка? Веселин никога няма да забрави първата им целувка: “Беше зад един гараж, в колата. И си казах: "Ей сега стана страшно!’”

Мариана пък помни друго – деня, в който се родила дъщеря им Екатерина. “Прегърнахме се тримата за първи път – това беше моментът, в който разбрах, че това е моят човек.”