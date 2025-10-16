54-годишната Камелия показа пищни прелести (СНИМКА)

Фолк звездата Камелия напомни за доброто старо време, когато пленяваше феновете си със своя чар и сексапил. Днес тя доказва, че възрастта не може да намали нейната харизма и увереност. Напротив – на 54 години Камелия изглежда по-смела и секси от всякога, пише woman.bg.

Изпълнителката, известна като „огън момичето на родния поп фолк“, публикува серия от провокативни снимки в социалните мрежи. На тях гърдите ѝ буквално изскачат, докато ги притиска с ръце, предизвиквайки вълна от реакции сред феновете.

Кадрите бързо се разпространиха и събраха хиляди лайкове и коментари. В коментарите доминираха познатите комплименти за красотата, харизмата и неостаряващия ѝ сексапил.



Освен провокативните кадри, Камелия изненада феновете си и с щастлива новина от личния живот. Попфолк певицата публикува снимка на семейството си и обяви появата на нова рожба. След като с любимия ѝ Цветин вече две години и половина се радват на сина си Баян, семейството вече е четиричленно.



„Днес на този хубав празник искам да споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, КАСИЯ! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те!“, написа Камелия в социалните мрежи, публикувайки и снимка на щастливото семейство.