Мариана Попова за Слави Трифонов: Той никога не е бил певец

Мариана Попова за Слави Трифонов: Той никога не е бил певец

17 Октомври, 2025 11:59 2 075 22

  • мариана попова-
  • певица-
  • слави трифонов-
  • музика-
  • ку-ку бенд

Певицата уточнява, че музикалната си кариера Слави дължи на екипа си

Мариана Попова за Слави Трифонов: Той никога не е бил певец - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Мариана Попова сподели интересен коментар за Слави Трифонов с ново свое онлайн интервю, в което заяви категорично: „Слави никога не е бил музикант. Слави има убийствен бенд... Мога да го нарека шоумен Слави. Мога да го нарека човек с изключително силна енергия.. Тези хитове ги написа Евгени Маестро-то. Ивайло Вълчев написа текстовете. И Слави само рецитира“, пише Нот Арена.

Гласовитата Мариана уточни, че песните, с които Слави стана известен, са плод на труда на талантливия му екип - композитора Евгени Димитров-Маестрото, текстописеца Ивайло Вълчев и останалите музиканти от бенда. „Факт е, че направиха убийствени хитове, но не от неговата ръка, а от хората около него“, каза още певицата.

В интервюто тя коментира и прехода на Слави Трифонов от сцената към политиката. Според нея той не е бил готов за този завой, но е направил проекта си с определена цел - да покаже на българите, че когато се обединят, може да настъпи промяна.

„Той не искаше да влиза в политиката. Но той знае колко много го обичат хората. Той искаше да покаже, че когато всички се вдигнат и сме заедно, има промяна. И го направи като показно“, коментира Мариана Попова.

Въпреки думите на певицата фактите показват, че Слави Трифонов има сериозна музикална подготовка. Той е завършил Музикалното училище в Плевен, специалност „Виола“. След това се е обучавал и в Държавната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София. По време на следването си е свирил в камерни състави и е участвал в различни проекти, а дипломната му работа е свързана именно с изпълнения на класическа музика. Учил се е да свири на виола в ученическите си години.

Въпреки политическите амбиции, Слави Трифонов не е изоставил музикалната сцена. Наскоро той сам намекна, че подготвя нов грандиозен концерт, който се очаква да е най-добрият му от всички досега. Според негови приближени идеята е шоуто да бъде представено през есента на следващата година и да събере феновете му от цялата страна.

Освен кариерата на Слави, Мариана Попова коментира с горчивина и ситуацията в музикалния бранш у нас, както и последните награди на Бг Радио: „Предпочитам да си пусна Галена“.

Според нея музиката отдавна е отстъпила крачка назад и вече се гледа визията на изпълнителките - по възможност да са по-разголени, пък нямало значение, че пеят на плейбек: „Някои нови артисти са като нов модел паркет. Аз не мога да си позволя да изляза и да се чекна и да пея „чики-рики-чики“, „барни ме“, „пипни ме“... Не ми е моето. Просто не ми харесва. Не е до това да покажеш какви хубави крака имаш. И аз имам! На 47 и все още ги имам. Но изкуството е нещо повече. Те всички са голи. Не ги ли виждаш? Повечето артистки. Айде, момчетата поне все още са облечени.

С тази цялата в момента сексуална революция, според мен младите не правят секс. За какво им е? Те вече всичко виждат разголено - няма я вече емоцията, нетърпението да свалиш блузката, ризката, да видиш тогава какво има отдолу. Сега всичко се вижда постоянно“.

Тя споделя още, че намира повече смисъл в общуването с възрастните си съседи, отколкото с младите си колежки. „В нашия вход има една баба Величка, на 94. Всяка сутрин тя слиза долу пред входа и ми разказва историите си по няколко пъти, а аз мета. Всяка сутрин мета пред входа - ето, да видиш Мариана Попова с какво се занимава“.

Тя обича да чисти и да готви, защото се гордее с това, че децата ѝ растат, както е расла тя - постилат си постелки под дърветата в кв. „Гоце Делчев“, който е много зелен квартал, с много дебели сенки, и децата там играят карти и си правят пикници. „И аз сутрин с кафенцето и с кучетата, мета. От две години и нещо сме там“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    30 18 Отговор
    Той и Баце не е истински футболист, ама няма вратар, който да му хване дузпа.

    Коментиран от #11, #16, #18

    12:03 17.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    1 8 Отговор
    Ф устата.

    12:03 17.10.2025

  • 3 Музикален поздрав за слави

    5 1 Отговор
    Пред къщата му с прекрасна негова песен

    Коментиран от #6, #10, #19

    12:04 17.10.2025

  • 4 Буден

    2 1 Отговор
    МЕРАКЛИЯ?...ВЕЧЕ ОТТЕЧЕ.!

    12:04 17.10.2025

  • 5 Герги

    13 2 Отговор
    Права е,Бенда е силата която поддържаше Слави...има качества безспорно,...

    Коментиран от #8

    12:04 17.10.2025

  • 6 Красива песен и хиляди

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Музикален поздрав за слави":

    Танцуват на нея

    12:06 17.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    11 9 Отговор

    До коментар #5 от "Герги":

    Бендът е само да го поддържа да не падне под масата по ресторантите на хотелите след участия навремето. Шотоуто му крепеше рейтинг благодарение на простащината на комиците му и на зрителската аудиория.

    12:08 17.10.2025

  • 9 учиндолски про македонски настроен

    6 1 Отговор
    леко сърбин . забогатя много . има си едно обкръжение с което сега е кат меди доган , или кмет в сянка на партията . не можа да стане президент . може да направи нов полит проект . навремето имаше 4 канала . 10 г даваха слави вечер и сутрин . опростачи са софето . вече в европа има повече канали . та не дават слави . борат , реджеп иведик , ама има време . такъв си е сем . избори , слави , купуване на вота и подменяне на резултатите на величие .

    12:12 17.10.2025

  • 10 Песента е страхотна

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Музикален поздрав за слави":

    Казва се - ИМА ТАКЪВ ЗУЛУС

    12:17 17.10.2025

  • 11 хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Щото все на празна врата ги бие, а така и баба знае!

    12:18 17.10.2025

  • 12 Не е бил ИСТИНСКИ певец!!

    7 0 Отговор
    Има и други примери, Имаме и няколко Президенти и Премиери които не са "били " истински МНОГО бизнесмени които не са истински и,тн!!!!.... Държавата на АБСУРДИТЕ батка .

    12:19 17.10.2025

  • 13 Боко праните гащи

    8 1 Отговор
    Слави е цървул и ако не е дебелия да купи на итн гласове на изборите са довиждане. Малкото депесе

    12:35 17.10.2025

  • 14 Механик

    2 4 Отговор
    Слави разбира се е недоразумение в повечето случаи, но тази "гласовита певица" я чувам за първи път, докато Слави го знае цяла България.
    И пак казвам, за мен Слави не е певец.

    12:36 17.10.2025

  • 15 Бай Стоенчо

    0 1 Отговор
    Попова, няма вече дървета в квартала, общината ги изряза

    12:38 17.10.2025

  • 16 Как да не е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Я, виж колкото елегантно и гъвкаво се носи по терена, даже понякога и над него. А с топката в ръ.. в крака е като Роналдиньо. Ако я улучи почти винаги уцелва мрежата, предпазната де.

    12:46 17.10.2025

  • 17 Един от публиката

    2 0 Отговор
    Права е, за много неща е права нашата голяма поппевица, но не съвсем за всичко.
    Права е за наградите на БГ радио, които се опитват да имитират най-слабите издания на „Златният Орфей“. По какъв критерий се присъждат и раздават само те си знаят. Как се развиват изпълнителите на българската попмузика, отчита ли се някаква тенденция на тези годишни концерти? Пълно мълчание. Правят ли крачка напред младите Дара Екимова и Михаела Махинова с новите си песни в хлипащ-хълцащ стил? Ако не бяха участията им в риалити програмите на Халваджян, където показаха потенциала си, щяхме да ги имаме за пълни бездарници.
    За разголването и разкрачването. Така ги карат пишман пиарите им. Но те са си ги избрали.
    Не споделям мнението ви за Слави като певец. Той е високообразован музикант и пее песни, които се пишат за него. Тази песни освен предизвикателни, са и задължително мелодични. За разлика от почти цялата продукция, представена на наградите на БГ радио. Добре че Братя Аргирови са още на коня, за да измият донякъде горчивия вкус от „най-новите песни“. Разбира се, в компанията на Тони Димитрова, която още е за пример на вече не съвсем младите си колежки.

    12:54 17.10.2025

  • 18 Булба67

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Еееее вече има! И неговото име е: Феномена!

    12:56 17.10.2025

  • 19 Пацо

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Музикален поздрав за слави":

    Яяяя, Дудука! Тоя още ли сяда по капаците наколите си да се снима?
    Как телевизионен водещ стана уличен клоун!

    Коментиран от #21

    13:01 17.10.2025

  • 20 ценител

    3 0 Отговор
    Мариана Попова може да каже кой е талантлив певец и кой е рецитатор. Съвременният музикален софтуер може да прави чудеса с посредствени гласове. А изкуственият интелект може и без гласове да ги прави тези чудеса. Музикалният бизнес стана визуален. "Чувал ли си това парче?" се замести от "Гледал ли си онзи клип?".

    Той и Тодор Колев не е певец. И Годжи не е. И Леонард Коен не е. За Боб Дилън си знаете.

    13:15 17.10.2025

  • 21 Гацо

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пацо":

    На телевизионния клоун като му вземеш телевизията и остане на улицата става уличен клоун. Важното е да е талантлив, а не като този от картинката.

    13:16 17.10.2025

  • 22 МП4

    0 0 Отговор
    Жената мъж

    13:43 17.10.2025