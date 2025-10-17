Новини
2-годишно момче погълна вещество от детски комплект "Млад химик", хранопроводът му изгоря

2-годишно момче погълна вещество от детски комплект "Млад химик", хранопроводът му изгоря

17 Октомври, 2025 11:55 883 6

  • дете-
  • момче-
  • хранопровод-
  • млад химик-
  • русия

Детето е откарано в интензивно отделение в тежко състояние

2-годишно момче погълна вещество от детски комплект "Млад химик", хранопроводът му изгоря - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Момче от Санкт Петербург, погълнало препарати от детски комплект по химия преди две години, все още не се е възстановило. Майката на детето разкри последствията от химическото отравяне пред 78.ru.

Синът на рускинята вече е на 4,5 години. На двегодишна възраст той изпил вещество от комплект за химия „Млад химик“ и е получил изгаряне на хранопровода, включително повръщане на кръв. Той е откаран в интензивно отделение в тежко състояние.

Според майката на детето, ситуацията е останала непроменена две години по-късно.

„Няма подобрение. Не се очаква пълно възстановяване; напредъкът е бавен. Веществото е много разяждащо“, отбеляза тя.

Жената каза, че има висящо дело срещу компанията, която произвежда детски комплекти за химия. Вече е заведена досъдебна молба срещу компанията. Междувременно прокуратурата продължава разследването си по инцидента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опорка

    4 5 Отговор
    Мисирките копаят дъното, а посолството, както се вижда, все още има пари да им плаща, но няма да си поддържа фейсбук страницата.

    Коментиран от #2

    12:03 17.10.2025

  • 2 жопорка

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Опорка":

    пий тосол

    12:06 17.10.2025

  • 3 отторвался

    0 1 Отговор
    трамп

    12:06 17.10.2025

  • 4 1111

    6 0 Отговор
    Дано детето оздравее, а химията я оставете за по-големите деца!
    Който е измислил тази играчка сигурно никога не е виждал малко дете...

    12:09 17.10.2025

  • 5 така е

    4 2 Отговор
    Заради санкциите вече на две годишните им дават да си играят с химия. А на 8 години им обличат военните униформи. И на 10 са готови за фронта.

    12:33 17.10.2025

  • 6 Стар химик

    0 0 Отговор
    Нартиева основа

    13:01 17.10.2025