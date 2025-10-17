2-годишно момче погълна вещество от детски комплект "Млад химик", хранопроводът му изгоря

Момче от Санкт Петербург, погълнало препарати от детски комплект по химия преди две години, все още не се е възстановило. Майката на детето разкри последствията от химическото отравяне пред 78.ru.
Синът на рускинята вече е на 4,5 години. На двегодишна възраст той изпил вещество от комплект за химия „Млад химик“ и е получил изгаряне на хранопровода, включително повръщане на кръв. Той е откаран в интензивно отделение в тежко състояние.
Според майката на детето, ситуацията е останала непроменена две години по-късно.
„Няма подобрение. Не се очаква пълно възстановяване; напредъкът е бавен. Веществото е много разяждащо“, отбеляза тя.
Жената каза, че има висящо дело срещу компанията, която произвежда детски комплекти за химия. Вече е заведена досъдебна молба срещу компанията. Междувременно прокуратурата продължава разследването си по инцидента.
Който е измислил тази играчка сигурно никога не е виждал малко дете...
