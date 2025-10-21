Хванаха канибал, ял хора цели три години

В Гана полицията в района на Горен Запад е заловила канибал, за когото се смята, че е ял хора в продължение на три години, според Daily Mail.
Канибалът е арестуван в град Вашингтон. Властите все още не са разкрили самоличността му или подробности за престъпленията му, но източник от правоохранителните органи заяви, че арестът е пробив в разследването на „серия от мистериозни изчезвания и кланета, които са измъчвали района през последната година“.
Местните медии съобщават, че арестуваният мъж е обвинен и в изтезания, като се твърди, че е убил няколко души, въпреки че точният брой не се разкрива. Междувременно полицейски източници твърдят, че някой е атакувал и убивал таксиметрови шофьори и други хора, работещи нощем във Вашингтон от 2022 г. насам. Престъпленията са били ритуални и са всявали паника сред жителите. В момента не е ясно дали арестуваният мъж е свързан с тези престъпления.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Каква Гана
07:21 21.10.2025
3 Безнаказно
07:21 21.10.2025
4 щуцер
Коментиран от #5
07:22 21.10.2025
5 Факт
До коментар #4 от "щуцер":Не оставил ги е на теб!
07:26 21.10.2025
6 Сила
Коментиран от #7
07:33 21.10.2025
7 Безпартиен
До коментар #6 от "Сила":Успех!
07:35 21.10.2025
8 Чикатило
07:37 21.10.2025
9 Любопитков
07:40 21.10.2025
10 Някой
07:43 21.10.2025
11 Анонимен
07:59 21.10.2025