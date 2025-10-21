Новини
Хванаха канибал, ял хора цели три години

21 Октомври, 2025 07:15

  • канибал-
  • гана-
  • вашингтон-
  • престъпления

Арестът е пробив в разследването на „серия от мистериозни изчезвания и кланета, които са измъчвали района през последната година“

Хванаха канибал, ял хора цели три години - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Гана полицията в района на Горен Запад е заловила канибал, за когото се смята, че е ял хора в продължение на три години, според Daily Mail.

Канибалът е арестуван в град Вашингтон. Властите все още не са разкрили самоличността му или подробности за престъпленията му, но източник от правоохранителните органи заяви, че арестът е пробив в разследването на „серия от мистериозни изчезвания и кланета, които са измъчвали района през последната година“.

Местните медии съобщават, че арестуваният мъж е обвинен и в изтезания, като се твърди, че е убил няколко души, въпреки че точният брой не се разкрива. Междувременно полицейски източници твърдят, че някой е атакувал и убивал таксиметрови шофьори и други хора, работещи нощем във Вашингтон от 2022 г. насам. Престъпленията са били ритуални и са всявали паника сред жителите. В момента не е ясно дали арестуваният мъж е свързан с тези престъпления.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

