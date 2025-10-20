Новини
Любопитно »
Фолклорът като пулс на любовта: Поли Хубавенска с нова версия на „Пустоно лудо и младо“

Фолклорът като пулс на любовта: Поли Хубавенска с нова версия на „Пустоно лудо и младо“

20 Октомври, 2025 13:45 385 4

  • поли хубавенска-
  • сингъл-
  • пустоно лудо и младо-
  • нова версия

Изпълнителката превръща сватбения си миг в музикален жест към фолклора

Фолклорът като пулс на любовта: Поли Хубавенска с нова версия на „Пустоно лудо и младо“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато личната история се превърне в изкуство, резултатът е истински завладяващ. Поли Хубавенска отново стъпва на музикалната сцена с новия си сингъл „Пустоно лудо и младо“. Емблематичната изпълнителка прави емоционален жест към българската традиция, като ѝ вдъхва нов живот чрез съвременно звучене и интимна искреност.

Всяка нота от песента носи спомен, а всяка дума – обет. Фолклорната класика озвучава един от най-съкровените моменти в живота на изпълнителката – нейния сватбен ден. Сред усмивки, танци и гайди, „Пустоно лудо и младо“ прозвучава като благословия и като символ на отдаване. Именно тази емоция вдъхновява Поли да създаде своя версия – едновременно вярна на корена и отворена към новото поколение.

Фолклорът като пулс на любовта: Поли Хубавенска с нова версия на „Пустоно лудо и младо“

„Това е песен за младостта и отдаването, за официализирането на любовта и семейството като най-важна единица“, споделя тя.

В съвместна творческа сесия с композитора Явор Русинов – дългогодишен партньор на Поли в музиката – двамата създават аранжимент, който съчетава автентичната гайда на Иван Балабанов с докосващ модерен ритъм и майсторско вокално изпълнение. Балабанов, основател на състава „Петко Войвода“, е и музикантът, който свири на сватбата на Поли – още един личен детайл, вплетен в проекта.

„В този сингъл има много „сърце“. Всички ние вложихме цялата си любов и отдаденост към музиката - разказва Поли – „Пустоно лудо и младо“ прозвуча предпремиерно като комплимент към гостите на едно от най-значимите събития в Лондон. По покана на Евгени Минчев изпълних песента на живо на Британско-българския бизнес бал.“

Видеото към песента проследява емоционалната трансформация на героинята – от вътрешната дилема дали да се отдаде на своето „лудо и младо“ до момента на приемане и любов. Зад концепцията стоят Васил Стефанов и Стефка Николова – тандем както в личен, така и в професионален план, който превръща историята в кинематографична поезия.

В клипа участват и професионални народни танцьори, чието изкуство внася допълнителна динамика в кадрите - Магдалена Янева, Димитрина Русева, Стилян Ранджев и Мирослав Гаврилов, влязъл в ролята на бъдещия любим. Хореографията, създадена специално за видеото, трогва Поли още при първото ѝ гледане и отлично допълва заряда на песента.

Зад стилната визия на Поли стои модната интуиция на Августина Маркова – Тути, която превръща традиционния мотив в модерен акцент. Финалният щрих е поверен на Атанас Темнилов – makeup & hair артист, който умее да претвори всяка идея в естетическа реалност с прецизна ръка и безпогрешен усет.

Нов етап, нова светлина и нова музика

След година, белязана от лични предизвикателства, Поли Хубавенска затваря труден етап и поема по нов път – изпълнен със светлина, вяра и вдъхновение.

Същата любов, която звучи в песента, присъства и в живота ѝ – споделена със съпруга ѝ и с малкия домашен любимец - померанът Сър Пуфи Джак, който носи още повече нежност и усмивки у дома.

С излизането на „Пустоно лудо и младо“ Поли е категорична, че тепърва ще чуваме гласа ѝ още по-често. Сингълът е покана към публиката да преоткрие фолклора като живо, дишащо изкуство, способно да „говори“ на езика на днешния ден, без да губи душата си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Ф устата.

    13:51 20.10.2025

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    Браво! Песента е направена добре.Макар,че някои строфи липсват,но иначе е добре.Трябва ни народна музика и песни. Чалготиите трябва да напуснат залата!

    13:58 20.10.2025

  • 3 Стас

    0 0 Отговор
    „Пустоно лудо и младо ище ми майчо армаган! Ище ми ,майчо армаган,бело си лице да му дам!“

    Коментиран от #4

    14:00 20.10.2025

  • 4 НойкоНоев

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стас":

    Не всичко, което има две бузи е лице :)

    14:23 20.10.2025