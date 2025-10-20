Престъпници, разкрити от "Господари на ефира", съдили Ева Веселинова за 1 милион лева

Бившата телевизионна водеща и репортер Ева Веселинова разкри, че след участието си в култовото предаване "Господари на ефира" е била замесена в серия съдебни дела , а едно от тях било за над 1 милион лева.

Блондинката, която стана популярна с острите си репортажи срещу измами, злоупотреби и беззакония, признава, че някои от разобличените от нея "герои" са я съдили заради публичното си очерняне.

"Имах случай, в който ме съдиха за над милион лева пропуснати ползи! Аз ли съм виновна, че ти правиш престъпление?! Разбира се, че това ще се отрази на имиджа ти – нормално, като вършиш нередности, мисли по-рано", споделя с усмивка тя.

По думите ѝ, след като предаването бе свалено от ефир, тя не прекъснала връзката си с темите и героите, които е разследвала. Някои от тях обаче решили да си "върнат удара" по съдебен път, пише "Хотарена".

"Може би им беше трудно да преглътнат, че една блондинка ги е победила", казва тя с ироничен тон.

След края на "Господари на ефира" Ева се присъедини към екипа на "На кафе", където стана панелист през 2018 г. Работата на живо, споделя тя, е била далеч по-трудна от репортерската: "Трябва да мислиш бързо, да не бъдеш крайна и да преценяваш всяка дума."

Въпреки слуховете за напрежение с водещата Гала, Ева Веселинова винаги е подчертавала уважението си към нея и опита, който е натрупала в ефира на Нова телевизия.

По време на работата си в "На кафе" Ева среща голямата си любов – мъж, за когото ревниво пази самоличността в тайна. Според светски източници, той е високопоставен служител в системата на МВР, заради което предпочита да стои далеч от прожекторите.

През април 2021 г. Ева и съпругът ѝ стават родители на близнаците Стефания и Борис.

"Бях шокирана, когато разбрах, че очаквам две деца. Но мъжът ми беше до мен през цялото време – беше ми опора", признава тя.

След дълъг период, посветен на майчинството, Ева Веселинова се завърна в публичното пространство с подкаста "Извън райската градина" като същевременно развива активна дейност в социалните мрежи. Тази есен тя отново се появи в ефира на bTV – първо като участник в "Трейтърс", а после и като коментатор в "Преди обед".