Бившата съпруга на Кевин Костнър и най-добрият му приятел вдигнаха сватба (СНИМКА)

Бившата съпруга на Кевин Костнър, Кристин Баумгартнър, се омъжи за бившия му най-добър приятел Джош Конър, по-малко от две години след раздялата с холивудската икона, пише dir.bg.
През уикенда двойката застана пред олтара в ранчо Санта Инес в Санта Барбара, Калифорния, пред 100 от най-близките си хора.
"Беше вълшебно, наистина", каза гост пред People. "Обстановката беше великолепна, но това, което я правеше специална, беше интимността на всичко. Това не беше голямо събитие. Беше автентично, сърдечно и толкова типично за тях. Всички там се чувстваха сякаш са свидетели на нещо наистина ценно."
Друг присъстващ добавя: "Радостта и смехът бяха заразителни, от тържеството по посрещането в петък вечер до последния танц в събота. Кристин и Джош сияеха. И нямаше око без сълзи в тълпата по време на церемонията."
Приятел на влюбените добавя, че са най-развълнувани от "изграждането на автентичен, изпълнен с радост живот заедно". "Те прегръщат спокойствието на това ново начало - фокусирайки се върху ежедневните моменти, които са най-важни", споделя мъжът.
Новината за годежа на Баумгартнер се появи през януари. Костнър и Баумгартнър се разделиха през май 2023 г. след 19-годишен брак и три деца - като Баумгартнър започна връзка с 49-годишния финансист през същата година.
Двойката се сгоди на 26 януари по време на интимна вечеря в Санта Барбара, пише People. Източник разказва: "Щеше да вали, така че почти никой друг нямаше на плажа, когато Джош падна на едно коляно."
Предложението идва 11 месеца след като Костнър и Баумгартнър уредиха ожесточената си бракоразводна битка след много съдебни спорове за издръжка на деца и съпруг/а. Костнър и Баумгартнър поискаха съвместно попечителство над трите си деца, а Баумгартнър получава 63 209 долара месечно издръжка за дете от бившия си съпруг, което е много по-ниска сума от 165 000 долара, които тя беше поискала.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами
08:55 21.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Подлост,
Коментиран от #7, #19
08:59 21.10.2025
5 Общо взето
Коментиран от #8, #9
09:09 21.10.2025
6 Мнение
09:14 21.10.2025
7 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Подлост,":Бях млад и по-възрастен колега ме попита" Къв тоя , бе? Викам " Приятел " Човекът рече" Момче, всички такива " приятели" се въртят около теб, за да ти оправят жената. Не допускай никога близо до теб приятели. Така станало и с Кевин Костнър.
Коментиран от #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16
09:15 21.10.2025
8 Никой не знае...
До коментар #5 от "Общо взето":А дали Костнър докато е снимал филми не е изневерявял на жена си?!
09:16 21.10.2025
9 Айде, айде
До коментар #5 от "Общо взето":Ти пък да не мислиш, че Костнър е монах.
09:17 21.10.2025
10 Истината
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Бъди наблюдателен, но не параноичен.
Доверявай се, но с мярка.
Пази личните си граници, но не ставай студен и изолиран.
Истинските приятели не търсят изгода, а стоят до теб с години – понякога и когато жената си е отишла.
09:20 21.10.2025
11 Питам само?!
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":А жените трябва ли да допускат близко до семейството си приятелки?
09:22 21.10.2025
12 Ирония
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Това НЕ значи, че:
Всички приятели имат задни мисли.
Всеки мъж около теб иска да ти „оправи жената“.
09:24 21.10.2025
13 Накратко
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Това е житейски съвет: Не вярвай сляпо на хората около теб, особено когато си уязвим — защото понякога "приятел" може да се окаже най-опасен!!
09:25 21.10.2025
14 Предупреждение
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Съветът му е почти бащински: "Не бъди наивен, пази си личното пространство и не допускай всеки до себе си".
09:26 21.10.2025
15 Мдааа
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Гледната точка идва от разочарование или горчив опит.
09:27 21.10.2025
16 Скептицизъм и недоверие
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Възрастният колега изразява дълбоко недоверие към мъжките "приятелства", особено около обвързани мъже, като предполага, че често зад фасадата на приятелство стои скрит интерес към партньорката на някого.
09:28 21.10.2025
17 Стар Вълк
Ако не мога да те съсипя, ще те разоря!
Явно никога не го е обичала истински, била е влюбена в образа от екрана който избледнява и остарява а тя е все още млада и хубава. Любов? Не, отдавна е излетяла….
09:48 21.10.2025
18 Циник
09:58 21.10.2025
19 Циник
До коментар #4 от "Подлост,":Доколкото знам, след сватбата на бившата му жена той вече не дължи издръжка. Затова го и поздравих.
10:00 21.10.2025