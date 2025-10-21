Бившата съпруга на Кевин Костнър и най-добрият му приятел вдигнаха сватба (СНИМКА)

Бившата съпруга на Кевин Костнър, Кристин Баумгартнър, се омъжи за бившия му най-добър приятел Джош Конър, по-малко от две години след раздялата с холивудската икона, пише dir.bg.

През уикенда двойката застана пред олтара в ранчо Санта Инес в Санта Барбара, Калифорния, пред 100 от най-близките си хора.

"Беше вълшебно, наистина", каза гост пред People. "Обстановката беше великолепна, но това, което я правеше специална, беше интимността на всичко. Това не беше голямо събитие. Беше автентично, сърдечно и толкова типично за тях. Всички там се чувстваха сякаш са свидетели на нещо наистина ценно."

Друг присъстващ добавя: "Радостта и смехът бяха заразителни, от тържеството по посрещането в петък вечер до последния танц в събота. Кристин и Джош сияеха. И нямаше око без сълзи в тълпата по време на церемонията."

Приятел на влюбените добавя, че са най-развълнувани от "изграждането на автентичен, изпълнен с радост живот заедно". "Те прегръщат спокойствието на това ново начало - фокусирайки се върху ежедневните моменти, които са най-важни", споделя мъжът.

Новината за годежа на Баумгартнер се появи през януари. Костнър и Баумгартнър се разделиха през май 2023 г. след 19-годишен брак и три деца - като Баумгартнър започна връзка с 49-годишния финансист през същата година.

Двойката се сгоди на 26 януари по време на интимна вечеря в Санта Барбара, пише People. Източник разказва: "Щеше да вали, така че почти никой друг нямаше на плажа, когато Джош падна на едно коляно."

Предложението идва 11 месеца след като Костнър и Баумгартнър уредиха ожесточената си бракоразводна битка след много съдебни спорове за издръжка на деца и съпруг/а. Костнър и Баумгартнър поискаха съвместно попечителство над трите си деца, а Баумгартнър получава 63 209 долара месечно издръжка за дете от бившия си съпруг, което е много по-ниска сума от 165 000 долара, които тя беше поискала.