Бившата съпруга на Кевин Костнър и най-добрият му приятел вдигнаха сватба (СНИМКА)

21 Октомври, 2025 08:44 1 932 19

  • бивша съпруга-
  • кевин костнър-
  • сватба-
  • кристин баумгартнър-
  • джош конър

През уикенда двойката застана пред олтара в ранчо Санта Инес в Санта Барбара, Калифорния, пред 100 от най-близките си хора

Бившата съпруга на Кевин Костнър и най-добрият му приятел вдигнаха сватба (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата съпруга на Кевин Костнър, Кристин Баумгартнър, се омъжи за бившия му най-добър приятел Джош Конър, по-малко от две години след раздялата с холивудската икона, пише dir.bg.

През уикенда двойката застана пред олтара в ранчо Санта Инес в Санта Барбара, Калифорния, пред 100 от най-близките си хора.

"Беше вълшебно, наистина", каза гост пред People. "Обстановката беше великолепна, но това, което я правеше специална, беше интимността на всичко. Това не беше голямо събитие. Беше автентично, сърдечно и толкова типично за тях. Всички там се чувстваха сякаш са свидетели на нещо наистина ценно."

Друг присъстващ добавя: "Радостта и смехът бяха заразителни, от тържеството по посрещането в петък вечер до последния танц в събота. Кристин и Джош сияеха. И нямаше око без сълзи в тълпата по време на церемонията."

Приятел на влюбените добавя, че са най-развълнувани от "изграждането на автентичен, изпълнен с радост живот заедно". "Те прегръщат спокойствието на това ново начало - фокусирайки се върху ежедневните моменти, които са най-важни", споделя мъжът.

Новината за годежа на Баумгартнер се появи през януари. Костнър и Баумгартнър се разделиха през май 2023 г. след 19-годишен брак и три деца - като Баумгартнър започна връзка с 49-годишния финансист през същата година.

Двойката се сгоди на 26 януари по време на интимна вечеря в Санта Барбара, пише People. Източник разказва: "Щеше да вали, така че почти никой друг нямаше на плажа, когато Джош падна на едно коляно."

Предложението идва 11 месеца след като Костнър и Баумгартнър уредиха ожесточената си бракоразводна битка след много съдебни спорове за издръжка на деца и съпруг/а. Костнър и Баумгартнър поискаха съвместно попечителство над трите си деца, а Баумгартнър получава 63 209 долара месечно издръжка за дете от бившия си съпруг, което е много по-ниска сума от 165 000 долара, които тя беше поискала.


Оценка 1 от 6 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    10 1 Отговор
    Понякога се получава така. Нас много често ни изфраскват тъкмо приятелките и колежките на мацето, така че и обратното е валидно.

    08:55 21.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Подлост,

    19 1 Отговор
    Коварство… Какво ли му е на Костнър след такова двойно предателство? И с цялата наглост му прибират по 200 000 долара на месец издръжка!!! Да издържаш най-големите си врагове!

    Коментиран от #7, #19

    08:59 21.10.2025

  • 5 Общо взето

    15 1 Отговор
    Кевин Костнър, докато е снимал филми и изкарвал милиони, най-добрия му приятел е спал с жена му.

    Коментиран от #8, #9

    09:09 21.10.2025

  • 6 Мнение

    3 6 Отговор
    Всеки има право на щастие! Никой на никого нищо не дължи. Костнър сам си е виновен, че не е могъл да задържи тази прекрасна жена!

    09:14 21.10.2025

  • 7 РЕАЛИСТ

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Подлост,":

    Бях млад и по-възрастен колега ме попита" Къв тоя , бе? Викам " Приятел " Човекът рече" Момче, всички такива " приятели" се въртят около теб, за да ти оправят жената. Не допускай никога близо до теб приятели. Така станало и с Кевин Костнър.

    Коментиран от #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16

    09:15 21.10.2025

  • 8 Никой не знае...

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Общо взето":

    А дали Костнър докато е снимал филми не е изневерявял на жена си?!

    09:16 21.10.2025

  • 9 Айде, айде

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Общо взето":

    Ти пък да не мислиш, че Костнър е монах.

    09:17 21.10.2025

  • 10 Истината

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Бъди наблюдателен, но не параноичен.
    Доверявай се, но с мярка.
    Пази личните си граници, но не ставай студен и изолиран.
    Истинските приятели не търсят изгода, а стоят до теб с години – понякога и когато жената си е отишла.

    09:20 21.10.2025

  • 11 Питам само?!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    А жените трябва ли да допускат близко до семейството си приятелки?

    09:22 21.10.2025

  • 12 Ирония

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Това НЕ значи, че:
    Всички приятели имат задни мисли.
    Всеки мъж около теб иска да ти „оправи жената“.

    09:24 21.10.2025

  • 13 Накратко

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Това е житейски съвет: Не вярвай сляпо на хората около теб, особено когато си уязвим — защото понякога "приятел" може да се окаже най-опасен!!

    09:25 21.10.2025

  • 14 Предупреждение

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Съветът му е почти бащински: "Не бъди наивен, пази си личното пространство и не допускай всеки до себе си".

    09:26 21.10.2025

  • 15 Мдааа

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Гледната точка идва от разочарование или горчив опит.

    09:27 21.10.2025

  • 16 Скептицизъм и недоверие

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Възрастният колега изразява дълбоко недоверие към мъжките "приятелства", особено около обвързани мъже, като предполага, че често зад фасадата на приятелство стои скрит интерес към партньорката на някого.

    09:28 21.10.2025

  • 17 Стар Вълк

    4 0 Отговор
    Хората се променят през целия си живот, това се отнася както за мъжете така и за жените. Охладняването идва със малките натрупани проблеми, дългото премълчаване и отлитането на близостта между индивидите. Рецепта няма. Всеки има право на щастие, но когато връзката се превърне във война тогава омразата изпълва сърцето. В случая дали ще се омъжи за бившия му най-добър приятел е без значение, може да е всеки мъж на неговото място. Поисканата издръжка за децата и нея за хиляди долари на месец в случая поставя омразата на пиедестал.
    Ако не мога да те съсипя, ще те разоря!
    Явно никога не го е обичала истински, била е влюбена в образа от екрана който избледнява и остарява а тя е все още млада и хубава. Любов? Не, отдавна е излетяла….

    09:48 21.10.2025

  • 18 Циник

    0 0 Отговор
    Отърва се Кевин, честито. Да му мисли тоя новия глупак.

    09:58 21.10.2025

  • 19 Циник

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Подлост,":

    Доколкото знам, след сватбата на бившата му жена той вече не дължи издръжка. Затова го и поздравих.

    10:00 21.10.2025