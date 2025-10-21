Британски актьор твърди, че е биологичният баща на децата на Майкъл Джексън

Британският актьор Марк Лестър, известен с ролята си в класическия мюзикъл Oliver! (1968), влезе неочаквано в хрониките на световните медии с твърдението, че е биологичният баща на децата на покойния Майкъл Джексън. Скандалът, който периодично се възражда от повече от десетилетие, се завърна в центъра на публичното внимание, след като Лестър настоя за извършване на ДНК тест.

„Година преди да се роди първият му син, Майкъл ме помоли да даря сперма. Направих го в клиника в Лондон,“ заявява 67-годишният актьор пред британския Daily Mirror, цитиран от The Guardian. По думите му молбата дошла през 1996 г., малко преди раждането на Принс Джексън, първородния син на Краля на поп музиката.

Лестър, който е кръстник на трите деца на Джексън – Принс, Парис и Бланкет (днес известен като Биги), твърди, че започнал да подозира биологична връзка едва след смъртта на певеца през 2009 г. „Дъщеря ми Оливия прилича удивително на Парис, а Принс изглежда точно като мен на младини,“ казва актьорът, добавяйки, че е готов да направи ДНК тест, но само с изричното съгласие на децата.

These cannot be Michael Jackson’s children. No way.. pic.twitter.com/XcXdExvqSC — Semitic Jew (@semitic_jew) September 10, 2025

Семейството на покойния артист категорично отрича твърденията. Представител на фамилията Джексън заяви пред BBC, че „думите на Марк Лестър са безпочвени и обидни спекулации без юридическа или морална стойност“. От лагера на Джексън подчертават, че певецът винаги е бил биологичен и емоционален баща на децата си и че подобни спекулации „единствено вредят на паметта му и на самите деца“.

Лестър и Джексън са били близки приятели в продължение на повече от 30 години. Актьорът често е гостувал в имението Neverland, като е споделял, че семействата им прекарвали уикенди и празници заедно. След 2003 г. отношенията им обаче охладняват, а през последните години от живота на певеца контактът им прекъсва напълно.

Твърденията на Марк Лестър не са първите по рода си. През 2013 г. д-р Арнолд Клайн — дерматолог и дългогодишен лекар на Майкъл Джексън — също заяви публично, че може да е биологичният баща на Принс и Парис, тъй като дарил сперма за певеца през 90-те години. Самият Клайн почина през 2015 г., без да бъде направено потвърждение на думите му.

Pero entonces, si Michael Jackson no podía ser padre biológico de sus hijos, ¿quién es el padre?



En 2009, luego de la muerte de Michael Jackson, un actor llamado Mark Lester, apareció en escena.



Lester afirmó: “Doné esperma para ayudar a Michael a ser padre”. +#MichaelJackson pic.twitter.com/k9hNt9TRcq — Sabiondo Digital (@sabiondodigital) May 14, 2025

От своя страна, Парис, Принс и Биги Джексън никога не са коментирали публично подобни твърдения. Те продължават да поддържат наследството на баща си чрез фондацията Heal the World и чрез участие в различни културни инициативи, посветени на неговата музика.

Лестър, който днес практикува алтернативна медицина и акупунктура, подчертава, че няма намерение да използва случая с цел публичност. „Не искам внимание или пари. Просто искам истината да излезе наяве — ако децата поискат това,“ коментира той пред The Sun.

Въпреки новата вълна от спекулации, юридически действия от страна на актьора не са предприети. Правни експерти, цитирани от The Independent, посочват, че подобен тест може да се извърши единствено с писмено съгласие от страна на тримата наследници на Джексън, които вече са пълнолетни.