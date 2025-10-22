Новини
Попфолк звездата Глория спря да пее и напусна сцената

22 Октомври, 2025 07:32 2 665 27

Това се случи в столичен клуб след пиянска постъпка на посетител

Попфолк звездата Глория спря да пее и напусна сцената - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Истинска драма се разигра през уикенда в столичен клуб, където фолк иконата Глория изнесе поредното си горещо участие. По време на едно от златните ѝ парчета обаче неочаквано пиян и видимо неадекватен посетител хвърли кен от енергийна напитка право към сцената, като металният предмет падна опасно близо до певицата и музикантите ѝ, пише plovdiv24.bg.

Публиката затаи дъх, очаквайки скандал, но вместо избухване Глория реагира с класа – прекъсна песента, поклони се и с изправена глава напусна сцената. Без викове, без драма, без евтини жестове – просто ясен знак, че не търпи неуважение, независимо дали идва от подпийнал "фен“ или самозабравил се хулиган.

Охраната реагира мигновено и изведе нарушителя, а останалите в залата аплодираха поведението на звездата.

"Глория си остава кралица – винаги класа и без компромиси!“ – коментира посетител от публиката след инцидента.

И този път примата на попфолка доказа, че истинските дами не се принизяват – те просто слизат от сцената с достойнство.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дама ли

    46 5 Отговор
    пееша на тумба на яко друсани и пияни мутри и чалгари, това не е дама , а вид ескорт . Това, че тя се мисли за дама, си е нейн проблем.

    07:38 22.10.2025

  • 4 Руснаков

    10 2 Отговор
    И кой е останал от.......онази страна,след като са си платили....спираш и продължаваш....

    07:40 22.10.2025

  • 5 браво!!!

    26 4 Отговор
    направила е услуга на хората в заведението!

    07:40 22.10.2025

  • 6 Българин

    17 5 Отговор
    ДРУГИЯТ ПЪТ В ГЛАВАТА!

    07:41 22.10.2025

  • 7 не е от русе!!!

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    от село две могили което се води град даже ама няма нищо общо със градска среда или каквито и да било градски условия град е само по документи

    Коментиран от #12

    07:42 22.10.2025

  • 8 Исторически парк

    35 3 Отговор
    Голяма кралица трябва да си да пееш на друсани мутри-чалгари 🤣🤣🤣

    07:43 22.10.2025

  • 9 Перо

    20 3 Отговор
    Много неудачно заглавие! Излиза че фолк певицата е отишла в пенсия и е прекратила с пеенето!

    Коментиран от #24

    07:51 22.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 абе

    10 3 Отговор
    Тази класната какво пее? Не съм я чувал баце.

    07:52 22.10.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "не е от русе!!!":

    А ве и тя Гала се води от Плевен д аге ,но пък е от с .Муселиево на една туба масло от градо.

    07:53 22.10.2025

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 3 Отговор
    Чалгаджийката избягала, а ако ѝ бяха хвърлили пачка с банкноти,
    щеше да стои и да пита за още, както прави по чалготеките...

    07:53 22.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гошо

    7 3 Отговор
    Ако можеше и да пее, щеше да е още по-голяма класа!

    08:06 22.10.2025

  • 18 Пее и свири

    7 3 Отговор
    Слязла от сцената за да се посвети на истинската си професия - проституция. Пеенето е между два тека.

    08:10 22.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Прогноза

    7 0 Отговор
    Някой дрогиран рокаджия ще да е бил идиота !

    08:14 22.10.2025

  • 21 завод

    3 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената!

    08:20 22.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 2 Отговор
    Каква трогателна чалгарско либерална драма!💋🥳🤣🖕

    08:20 22.10.2025

  • 24 Беров

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Певачката пък е много удачна.

    08:25 22.10.2025

  • 25 Г сим

    1 3 Отговор
    Достойна постъпка на велика певица и красива жена

    08:27 22.10.2025

  • 26 Аууу,

    3 0 Отговор
    просълзих се. Даже се чудя дали да не заплача.

    08:29 22.10.2025

  • 27 Карлос Друсар

    1 0 Отговор
    И тази много си повярва. Когато ѝ откраднахме с местните цигани сутиена и обеците на панаира в Червен бряг, си тръгна по същия начин - неуважително. Врътна се като фръцла и си тръгна. За едни обеци се направи на много важна.

    08:35 22.10.2025