Попфолк звездата Глория спря да пее и напусна сцената

Истинска драма се разигра през уикенда в столичен клуб, където фолк иконата Глория изнесе поредното си горещо участие. По време на едно от златните ѝ парчета обаче неочаквано пиян и видимо неадекватен посетител хвърли кен от енергийна напитка право към сцената, като металният предмет падна опасно близо до певицата и музикантите ѝ, пише plovdiv24.bg.
Публиката затаи дъх, очаквайки скандал, но вместо избухване Глория реагира с класа – прекъсна песента, поклони се и с изправена глава напусна сцената. Без викове, без драма, без евтини жестове – просто ясен знак, че не търпи неуважение, независимо дали идва от подпийнал "фен“ или самозабравил се хулиган.
Охраната реагира мигновено и изведе нарушителя, а останалите в залата аплодираха поведението на звездата.
"Глория си остава кралица – винаги класа и без компромиси!“ – коментира посетител от публиката след инцидента.
И този път примата на попфолка доказа, че истинските дами не се принизяват – те просто слизат от сцената с достойнство.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дама ли
07:38 22.10.2025
4 Руснаков
07:40 22.10.2025
5 браво!!!
07:40 22.10.2025
6 Българин
07:41 22.10.2025
7 не е от русе!!!
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":от село две могили което се води град даже ама няма нищо общо със градска среда или каквито и да било градски условия град е само по документи
Коментиран от #12
07:42 22.10.2025
8 Исторически парк
07:43 22.10.2025
9 Перо
Коментиран от #24
07:51 22.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 абе
07:52 22.10.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #7 от "не е от русе!!!":А ве и тя Гала се води от Плевен д аге ,но пък е от с .Муселиево на една туба масло от градо.
07:53 22.10.2025
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
щеше да стои и да пита за още, както прави по чалготеките...
07:53 22.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гошо
08:06 22.10.2025
18 Пее и свири
08:10 22.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Прогноза
08:14 22.10.2025
21 завод
08:20 22.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Mими Кучева🐕🦺
08:20 22.10.2025
24 Беров
До коментар #9 от "Перо":Певачката пък е много удачна.
08:25 22.10.2025
25 Г сим
08:27 22.10.2025
26 Аууу,
08:29 22.10.2025
27 Карлос Друсар
08:35 22.10.2025