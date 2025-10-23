Деси Стоянова се върна в "Преди обед"

След гръмкото и неочаквано напускане на Венета Райкова от ефира на bTV, зрителите на „Преди обед“ получиха истински шок – Деси Стоянова отново в студиото, пише marica.bg. Коментарите заваляха като порой:
„Деси е душата на предаването!“
„Най-после нещо истинско на екрана!“
„Върни се, без теб не е същото!“
Но еуфорията бързо се смени с изненада – Стоянова не се върна като водеща, а като гост! За първи път от повече от година любимката на зрителите прекрачи прага на студиото, но този път от другата страна на дивана.
Петър Дочев я посрещна с усмивка и репликата:
„Все пак ти си си вкъщи!“
А Деси отвърна с типичния си чар:
„Била съм тук хиляди пъти като водеща, но сега като гост е приятно. Нямам носталгия, просто хубави спомени.“
В откровен разговор тя призна, че е обърнала нова страница – днес е посветена на обучения и работа в сферата на медийната комуникация. Решението ѝ да напусне било обмислено, спокойно и правилно.
Но без закачки не мина и този ефир! Дочев, както винаги, не устоя на изкушението да се пошегува:
„Напусна ме и колко жени смених – Франциска, Зейнеб, Венета – а не можах да те преживея!“
Деси само се усмихна и отвърна остроумно:
„Имаш си проблеми, Дочев!“
И така, с няколко изречения и една усмивка, Стоянова отново покори сърцата на зрителите.
09:19 23.10.2025
Вземи ме бачо Илия, поне след обяд.
Не мога мила Ирино, защото имаш мустак.
7 сега тя може да разкаже на зрителите
09:31 23.10.2025
