Деси Стоянова се върна в "Преди обед"

След гръмкото и неочаквано напускане на Венета Райкова от ефира на bTV, зрителите на „Преди обед“ получиха истински шок – Деси Стоянова отново в студиото, пише marica.bg. Коментарите заваляха като порой:

„Деси е душата на предаването!“

„Най-после нещо истинско на екрана!“

„Върни се, без теб не е същото!“

Но еуфорията бързо се смени с изненада – Стоянова не се върна като водеща, а като гост! За първи път от повече от година любимката на зрителите прекрачи прага на студиото, но този път от другата страна на дивана.

Петър Дочев я посрещна с усмивка и репликата:

„Все пак ти си си вкъщи!“

А Деси отвърна с типичния си чар:

„Била съм тук хиляди пъти като водеща, но сега като гост е приятно. Нямам носталгия, просто хубави спомени.“

В откровен разговор тя призна, че е обърнала нова страница – днес е посветена на обучения и работа в сферата на медийната комуникация. Решението ѝ да напусне било обмислено, спокойно и правилно.

Но без закачки не мина и този ефир! Дочев, както винаги, не устоя на изкушението да се пошегува:

„Напусна ме и колко жени смених – Франциска, Зейнеб, Венета – а не можах да те преживея!“

Деси само се усмихна и отвърна остроумно:

„Имаш си проблеми, Дочев!“

И така, с няколко изречения и една усмивка, Стоянова отново покори сърцата на зрителите.