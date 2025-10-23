Новини
Деси Стоянова се върна в "Преди обед"

Деси Стоянова се върна в "Преди обед"

23 Октомври, 2025 09:17 1 729 11

Стоянова не се върна като водеща, а като гост

Деси Стоянова се върна в "Преди обед" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След гръмкото и неочаквано напускане на Венета Райкова от ефира на bTV, зрителите на „Преди обед“ получиха истински шок – Деси Стоянова отново в студиото, пише marica.bg. Коментарите заваляха като порой:

„Деси е душата на предаването!“
„Най-после нещо истинско на екрана!“
„Върни се, без теб не е същото!“

Но еуфорията бързо се смени с изненада – Стоянова не се върна като водеща, а като гост! За първи път от повече от година любимката на зрителите прекрачи прага на студиото, но този път от другата страна на дивана.

Петър Дочев я посрещна с усмивка и репликата:

„Все пак ти си си вкъщи!“

А Деси отвърна с типичния си чар:

„Била съм тук хиляди пъти като водеща, но сега като гост е приятно. Нямам носталгия, просто хубави спомени.“

В откровен разговор тя призна, че е обърнала нова страница – днес е посветена на обучения и работа в сферата на медийната комуникация. Решението ѝ да напусне било обмислено, спокойно и правилно.

Но без закачки не мина и този ефир! Дочев, както винаги, не устоя на изкушението да се пошегува:

„Напусна ме и колко жени смених – Франциска, Зейнеб, Венета – а не можах да те преживея!“

Деси само се усмихна и отвърна остроумно:

„Имаш си проблеми, Дочев!“

И така, с няколко изречения и една усмивка, Стоянова отново покори сърцата на зрителите.


    6 2 Отговор
    Не е намерила някой, който да я избичи смъртоносно! Личи им по поведението.

    09:19 23.10.2025

  • 2 Карлос Друсар

    4 4 Отговор
    Ужас. Много отблъскваща физиономия, отвътре ти идва да я фраснеш в зъбите. Нали знаете как някои хора само с визията си те карат да ги направиш на мармалад.

    09:21 23.10.2025

  • 3 баба Даба много слаба

    7 1 Отговор
    Деси Стоянова НЕ се Е върнаЛА в "Преди обед", а била в студиото на интервю.

    09:21 23.10.2025

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    В сутрешния блок на бтв трябва да гостуват и да водят само кадри на ППДБ. Герберката я надушиха и я изгониха набързо.

    09:27 23.10.2025

  • 5 факт

    8 0 Отговор
    Напускането на Венета Райкова въобще не е неочаквано. Още като видях гостите, които канеше, веднага прецених, че твърде кратко ще танцува на екрана. Венета Райкова въобще не усети не усети пулса на аудиторията.

    09:27 23.10.2025

  • 6 бай Бай

    3 1 Отговор
    Казано е:
    Вземи ме бачо Илия, поне след обяд.
    Не мога мила Ирино, защото имаш мустак.

    09:28 23.10.2025

  • 7 сега тя може да разкаже на зрителите

    3 1 Отговор
    за сметището в язовира рано сутрин . едни миризми , едни боклуци , отрова , маларии и хернии , разстройства .

    09:31 23.10.2025

  • 8 муцунка

    4 1 Отговор
    Венета Райкова няма мустак,такъв има парапетката.

    09:32 23.10.2025

  • 9 Перо

    4 0 Отговор
    Тая беше уволнена заради отявлен соросизъм, сега ционистката ТВ я взима обратно! Това е невъзможно в САЩ, но при офшорките и за БГ става!

    10:14 23.10.2025

  • 10 Тв критик

    2 1 Отговор
    Любимка на кой ???? На тези зяпащи тази тв която не става за нищо.

    10:29 23.10.2025

  • 11 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Тази и мамин Кадиев са най противните същества от всички Соро..... телевизий.

    10:43 23.10.2025