Рецепта на деня: Скалопини от свинско месо

Необходими продукти:

600 г свинско бонфиле;

2 с. л. краве масло;

1 с. л. зехтин;

100 мл бяло вино;

1/4 връзка магданоз;

сокът на 1 лимон;

сол и бял пипер на вкус;

брашно за овалване;

зехтин за намазване;

гарнитури по желание.

Начин на приготвяне:

Филето се почиства от ципата и се реже на медальони, които се начукват на тънко и се овкусяват със сол и пипер.

Овалват се в брашно и се запържват отначало в леко намазнен тиган, а след това – в смесените масло и зехтин, от двете страни до златисто.

Налива се виното и след като изври, се долива прецеденият лимонов сок и се добавя наситненият магданоз.

Скалопините се поднасят със салати и зеленчукови гарнитури, варен ориз или задушени картофи, пише bonapeti.bg.