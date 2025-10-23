Рецепта на деня: Скалопини от свинско месо

Необходими продукти:
- 600 г свинско бонфиле;
- 2 с. л. краве масло;
- 1 с. л. зехтин;
- 100 мл бяло вино;
- 1/4 връзка магданоз;
- сокът на 1 лимон;
- сол и бял пипер на вкус;
- брашно за овалване;
- зехтин за намазване;
- гарнитури по желание.
Начин на приготвяне:
Филето се почиства от ципата и се реже на медальони, които се начукват на тънко и се овкусяват със сол и пипер.
Овалват се в брашно и се запържват отначало в леко намазнен тиган, а след това – в смесените масло и зехтин, от двете страни до златисто.
Налива се виното и след като изври, се долива прецеденият лимонов сок и се добавя наситненият магданоз.
Скалопините се поднасят със салати и зеленчукови гарнитури, варен ориз или задушени картофи, пише bonapeti.bg.
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
Коментиран от #3
10:06 23.10.2025
2 венелина се е снимала , снимката от днес
10:07 23.10.2025
3 вени бърже бягай при милен да му дyхаш
До коментар #1 от "Любопитен":то като видиш кои е автора на снимката
Коментиран от #5, #12
10:07 23.10.2025
4 604
Коментиран от #7
10:08 23.10.2025
5 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "вени бърже бягай при милен да му дyхаш":много сте точен
10:08 23.10.2025
6 Венелинче
10:08 23.10.2025
7 венелина
До коментар #4 от "604":а на вас господине кон да ви пръднеФОСТАТА
10:08 23.10.2025
8 Баба Гошка
10:09 23.10.2025
9 град КОЗЛОДУЙ
10:09 23.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Това на снимката
Ало, писачите, редакторите ви да не са в отпуска?
Коментиран от #20, #36
10:11 23.10.2025
12 Не бре
До коментар #3 от "вени бърже бягай при милен да му дyхаш":Това е автопортрет вече след духането!
Коментиран от #19
10:11 23.10.2025
13 Карлос Друсар
10:11 23.10.2025
14 Альоооооо
Коментиран от #18
10:12 23.10.2025
15 добре че са зевзеците тук иначе не струв
10:12 23.10.2025
16 Альоооо
10:13 23.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Оня с коня
До коментар #14 от "Альоооооо":абе я се разкарай от тук бе евроПЕНДЕЛ
10:13 23.10.2025
19 само е духа ла или и смъркала? наша вени
До коментар #12 от "Не бре":а значи вече духала рано заранта? ами тя май се е и насмърала като гледам?
Коментиран от #23
10:14 23.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Посетител
10:17 23.10.2025
22 Трол
10:18 23.10.2025
23 Това е вече прекалено лично
До коментар #19 от "само е духа ла или и смъркала? наша вени":вероятно е тайна.
10:18 23.10.2025
24 ☢️☢️☢️☢️
10:24 23.10.2025
25 венелина
10:25 23.10.2025
26 ООрана държава
10:26 23.10.2025
27 Гост666
10:27 23.10.2025
28 Герп боклуци
10:30 23.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Марафа
10:39 23.10.2025
32 Спиро
10:39 23.10.2025
33 Прекрасна
10:39 23.10.2025
34 Инфо
Коментиран от #35
10:42 23.10.2025
35 Инфо
До коментар #34 от "Инфо":Тя е българка и е преминала през множество процедури за уголемяване на устните.
За да постигне този вид, тя е похарчила значителна сума пари.
Процедурата, която се използва за уголемяване на устните, се нарича "руски устни" и е популярна сред младите жени.
Тази техника има за цел да придаде височина на устните с минимална предна проекция, създавайки по-дефинирана, сърцевидна форма.
10:43 23.10.2025
36 Баба Гошка
До коментар #11 от "Това на снимката":Това е готвачката. Целунала е грила за късмет и като процедура за разкрасяване. Желае ви добър апетит
10:48 23.10.2025
37 шаа
10:50 23.10.2025