Рецепта на деня: Скалопини от свинско месо
  Тема: Какво да сготвя

23 Октомври, 2025 10:05 1 386 37

  • скаполини-
  • свинско месо-
  • италианска кухня-
  • какво да сготвя

Вкусно, лесно и бързо ястие от италианската кухня

Рецепта на деня: Скалопини от свинско месо - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 600 г свинско бонфиле;
  • 2 с. л. краве масло;
  • 1 с. л. зехтин;
  • 100 мл бяло вино;
  • 1/4 връзка магданоз;
  • сокът на 1 лимон;
  • сол и бял пипер на вкус;
  • брашно за овалване;
  • зехтин за намазване;
  • гарнитури по желание.

Начин на приготвяне:

Филето се почиства от ципата и се реже на медальони, които се начукват на тънко и се овкусяват със сол и пипер.

Овалват се в брашно и се запържват отначало в леко намазнен тиган, а след това – в смесените масло и зехтин, от двете страни до златисто.

Налива се виното и след като изври, се долива прецеденият лимонов сок и се добавя наситненият магданоз.

Скалопините се поднасят със салати и зеленчукови гарнитури, варен ориз или задушени картофи, пише bonapeti.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

