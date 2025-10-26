Актрисата Елизабет Олсън: Инвестирам в кожата си, а не в гардероба

Известната американска актриса Елизабет Олсън разкри пред списание InStyle причината, поради която предпочита да харчи парите си за красота, вместо за дрехи.
36-годишната звезда от сериала „WandaVision“ заяви, че предпочита да инвестира във външния си вид, за да избегне радикални процедури в бъдеще. „Харча пари, но не за дрехи, а за грижа за кожата и лазери. Не искам да правя нищо лудо с лицето си, затова се грижа за неговата еластичност“, обясни тя.
Директорът на специалните проекти на списанието, Джейсън Шилер, отбеляза, че Олсън носи изключително винтидж дрехи. „Например часовници Cartier и дънки Levi's, както и неща, които сестрите ѝ от The Row ѝ подаряват - примерно палта“, уточни той.
Актрисата сподели за какво още обича да харчи пари.
„Обичам да купувам храна и стоки за дома. Спално бельо. Купувам много малки масички...“, изброи тя.
