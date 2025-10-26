Новини
Актрисата Елизабет Олсън: Инвестирам в кожата си, а не в гардероба

Актрисата Елизабет Олсън: Инвестирам в кожата си, а не в гардероба

26 Октомври, 2025 11:41 573 10

„Харча пари, но не за дрехи, а за грижа за кожата и лазери. Не искам да правя нищо лудо с лицето си, затова се грижа за неговата еластичност“, обясни Олсън

Актрисата Елизабет Олсън: Инвестирам в кожата си, а не в гардероба - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известната американска актриса Елизабет Олсън разкри пред списание InStyle причината, поради която предпочита да харчи парите си за красота, вместо за дрехи.

36-годишната звезда от сериала „WandaVision“ заяви, че предпочита да инвестира във външния си вид, за да избегне радикални процедури в бъдеще. „Харча пари, но не за дрехи, а за грижа за кожата и лазери. Не искам да правя нищо лудо с лицето си, затова се грижа за неговата еластичност“, обясни тя.

Директорът на специалните проекти на списанието, Джейсън Шилер, отбеляза, че Олсън носи изключително винтидж дрехи. „Например часовници Cartier и дънки Levi's, както и неща, които сестрите ѝ от The Row ѝ подаряват - примерно палта“, уточни той.

Актрисата сподели за какво още обича да харчи пари.

„Обичам да купувам храна и стоки за дома. Спално бельо. Купувам много малки масички...“, изброи тя.


