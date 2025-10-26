Гийзър Бътлър: Не вярвах, че Ози е толкова зле

Басистът на Black Sabbath призна, че е бил шокиран, колко е болен Ози Озбърн по време на последните репетиции преди прощалния им концерт.

В последния епизод на подкаста на съпругата си Глория Бътлър разказа за прощалното шоу на Black Sabbath „Back to the Beginning“, което се проведе във Villa Park в Бирмингам, Великобритания, малко повече от две седмици преди смъртта на Ози Осбърн.

По време на дискусията им Бътлър отговори на няколко въпроса, представени от зрителите, включително как първоначално е реагирал на това, че е помолен да участва

"Просто се чудех как ще се справят всички", обясни той. "Знаех, че Ози не е в най-добро здраве. Знаех, че Бил Уорд не е добре от известно време. Тони Айоми беше готов за това, и аз бях готов за това толкова дълго, колкото всички останали. И аз веднага казах "да", 'Ще го направя. Особено когато беше във Вила Парк, на моя футболен отбор и едно от най-ранните места, на които съм бил като дете."

"Когато се съберем, сякаш сме се виждали преди седмица, въпреки че са минали шест или седем години или колкото и да са. Разбира се, Тони се шегуваше за Бил, защото продължаваше да повтаря, че прилича на хобито Голъм. Единствената шокираща част беше, когато Ози влезе”, каза Бътлър. "Знаех, че Ози е много болен, но не осъзнавах колко е болен. ""Репетирахме тримата. Започнахме - аз, Тони и Бил - репетирахме първите два дни, само за да съберем цялата музика, да решим кои песни ще правим. На третия ден влезе Ози, помагала му двама асистенти. И аз просто бях шокиран да го видя такъв”, продължи той. "И, разбира се, щом е Ози, той трябваше да пусне няколко вица. Момчетата имаха фотьойл, за да може той да седне да пее песните, защото не можеше да се изправи"

„Беше страхотно да сме отново заедно след всички тези години. Ози вероятно е най-старият ми приятел. Познавам го от 57 години. Толкова се радвам, че завършихме по този начин, само 17 дни преди Ози да почине. Беше страхотно."