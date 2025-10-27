Новини
Рецепта на деня: Пълнена питка с белтъци и 3 вида брашно
  Тема: Какво да сготвя

27 Октомври, 2025 10:05 577 4

Вкусотия, с която ще зарадвате цялото семейство

Рецепта на деня: Пълнена питка с белтъци и 3 вида брашно - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пълнозърнесто брашно - 1 ч.ч.;
  • бяло брашно - 1 ч.ч.;
  • брашно от спелта - 1 ч.ч.;
  • прясно мляко - 150 мл;
  • кисело мляко - 2 с.л.;
  • белтъци - 2 бр.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • захар - 1 ч.л.;
  • мая - 15 г прясна;
  • зехтин - 1 с.л. или олио;
  • масло - 30 г - за намазване.

За плънката:

  • доматен сос
  • кашкавал
  • масло.

Начин на приготвяне:

Разтворете маята и захарта в леко затоплено прясно мляко.

В купа смесете 3-те вида брашно и солта. Разбъркайте и оформете кладенче.

Добавете маята с млякото, киселото мляко, 2 белтъка и лъжица зехтин или олио и замесете меко тесто. При нужда добавете още съвсем малко брашно.

Готовото тесто поставете в купа, намазана с олио и покрийте с капак или фолио. Изчакайте тестото да удвои обема си.

След това разделете тестото на 9 части, които оформете на топчета. Всяко от тях разточете на малък кръг и намажете с разтопено масло. Прегънете на две, за да се получи полукръг, след което навийте. Може да добавите и плънка в питката по ваш избор. Аз направих половината с домашен сос за пица и резени кашкавал, а останалите - само с масло.

Наредете вече оформените части в малка тава 26 см и отново оставете питката на фунийки да втаса.

Загрейте фурната на 180 °С, намажете питката с четка потопена в прясно мляко и сложете да се пече за около 30 минути, до готовност, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    2 1 Отговор
    А, най-важния протеин липсва, за топинг.

    10:07 27.10.2025

  • 2 Пич

    1 3 Отговор
    Вени ! Само пълнени питки са ти в главата ! Ама и аз обичам да ги приготвям !

    10:07 27.10.2025

  • 3 Главната джамия и центъра

    0 0 Отговор
    По тортата но Холивуд си беше айс кафе май и кока кола с лимон

    11:07 27.10.2025

  • 4 123456

    0 0 Отговор
    Венелинче, ако само една буква беше нагласила в заглавието , досеги щеше да са изкъртили статията от четенье!

    11:15 27.10.2025