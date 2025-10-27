Рецепта на деня: Пълнена питка с белтъци и 3 вида брашно

Необходими продукти:

пълнозърнесто брашно - 1 ч.ч.;

бяло брашно - 1 ч.ч.;

брашно от спелта - 1 ч.ч.;

прясно мляко - 150 мл;

кисело мляко - 2 с.л.;

белтъци - 2 бр.;

сол - 1 ч.л.;

захар - 1 ч.л.;

мая - 15 г прясна;

зехтин - 1 с.л. или олио;

масло - 30 г - за намазване.

За плънката:

доматен сос

кашкавал

масло.

Начин на приготвяне:

Разтворете маята и захарта в леко затоплено прясно мляко.

В купа смесете 3-те вида брашно и солта. Разбъркайте и оформете кладенче.

Добавете маята с млякото, киселото мляко, 2 белтъка и лъжица зехтин или олио и замесете меко тесто. При нужда добавете още съвсем малко брашно.

Готовото тесто поставете в купа, намазана с олио и покрийте с капак или фолио. Изчакайте тестото да удвои обема си.

След това разделете тестото на 9 части, които оформете на топчета. Всяко от тях разточете на малък кръг и намажете с разтопено масло. Прегънете на две, за да се получи полукръг, след което навийте. Може да добавите и плънка в питката по ваш избор. Аз направих половината с домашен сос за пица и резени кашкавал, а останалите - само с масло.

Наредете вече оформените части в малка тава 26 см и отново оставете питката на фунийки да втаса.

Загрейте фурната на 180 °С, намажете питката с четка потопена в прясно мляко и сложете да се пече за около 30 минути, до готовност, пише gotvach.bg.