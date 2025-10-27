Рецепта на деня: Пълнена питка с белтъци и 3 вида брашно

Необходими продукти:
- пълнозърнесто брашно - 1 ч.ч.;
- бяло брашно - 1 ч.ч.;
- брашно от спелта - 1 ч.ч.;
- прясно мляко - 150 мл;
- кисело мляко - 2 с.л.;
- белтъци - 2 бр.;
- сол - 1 ч.л.;
- захар - 1 ч.л.;
- мая - 15 г прясна;
- зехтин - 1 с.л. или олио;
- масло - 30 г - за намазване.
За плънката:
- доматен сос
- кашкавал
- масло.
Начин на приготвяне:
Разтворете маята и захарта в леко затоплено прясно мляко.
В купа смесете 3-те вида брашно и солта. Разбъркайте и оформете кладенче.
Добавете маята с млякото, киселото мляко, 2 белтъка и лъжица зехтин или олио и замесете меко тесто. При нужда добавете още съвсем малко брашно.
Готовото тесто поставете в купа, намазана с олио и покрийте с капак или фолио. Изчакайте тестото да удвои обема си.
След това разделете тестото на 9 части, които оформете на топчета. Всяко от тях разточете на малък кръг и намажете с разтопено масло. Прегънете на две, за да се получи полукръг, след което навийте. Може да добавите и плънка в питката по ваш избор. Аз направих половината с домашен сос за пица и резени кашкавал, а останалите - само с масло.
Наредете вече оформените части в малка тава 26 см и отново оставете питката на фунийки да втаса.
Загрейте фурната на 180 °С, намажете питката с четка потопена в прясно мляко и сложете да се пече за около 30 минути, до готовност, пише gotvach.bg.
