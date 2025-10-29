Новини
Любопитно »
Отиде си звездата от сериала "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Отиде си звездата от сериала "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

29 Октомври, 2025 07:17 566 1

  • почина-
  • актриса-
  • сериал-
  • фолти тауърс-
  • прунела скейлс-
  • лондон

Актрисата е починала в дома си в Лондон на 27 октомври, съобщиха синовете й

Отиде си звездата от сериала "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актрисата Прунела Скейлс, станала известна с участието си в сериала "Фолти тауърс", почина на 93-годишна възраст, предаде Ройтерс, като се позовава на съобщение на синовете ѝ.

Скейлс беше най-известна в ролята си на хотелския мениджър Сибил Фолти, властната съпруга на Базил, в класическия британски ситком "Фолти Тауърс", пише bTVnovinite.bg.

Актрисата е починала в дома си в Лондон на 27 октомври, съобщиха Самюъл и Джоузеф Скейлс.

По думите им Прунела Скейл е гледала „Фолти Тауърс“ в деня преди да почине.

През 2013 г. Скейлс беше диагностицирана със съдова деменция. Съпругът ѝ, актьорът Тимъти Уест, почина през ноември миналата година, като бракът им продължи 61 години, припомня Ройтерс.

Тази година се навършиха 50 години от първата поява на екраните на класическата британска комедия „Фолти Тауърс“, припомня още BBC.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Семеен туризъм

    1 0 Отговор
    А испанския сервитьор, добре ли е?

    07:32 29.10.2025