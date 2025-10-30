Новини
Изненада в "Ергенът: Любов в рая": Красимир и Анна-Шермин отново заедно в предаването след напускането ѝ

Двамата бяха на вечеря и Краси посрещна Анна с голям букет цветя

Нов драматичен обрат в "Ергенът: Любов в рая" ще гледат зрителите тази вечер. Изглежда, че след като снощи Краси избра да продължи напред с Киара и да се откаже от отношенията си с Шермин, е съжалил. И е напът да направи всичко възможно, за да си върне Анна, пише woman.bg.

Краси покани Шермин на среща

От видеото, споделено в Инстаграм профила на предаването, става ясно, че след като уж избра Киара, Красимир е отправил покана за среща към Шермин. Припомняме ви, че тя си тръгна от шоуто снощи, но вероятно е склонна да се върне отново, тъй като бизнесменът е готов да поправи грешката си. Или поне така излиза от нейните думи. От кадрите виждаме, че двамата са на вечеря и Краси посреща Анна с голям букет цветя. Той се отнася внимателно към нея, а тя го изслушва и в заключение казва "виждам, че искаш да се върна и че си осъзнал грешката си".


Киара се разплака

В отговор на случващото се и може би след разговора с продуцентите, в който Киара получи обвинения, че не е постъпила честно с Красимир, тя изглежда повече от тъжна. Докато Краси е на среща с Шермин, Киара се е усамотила във вилата с мислите си. И осъзнава, че май сама се е "наиграла" в желанието си да покаже, че може да отмъкне избраника на Анна. Дали Киара ще се ориентира към друг участник и дали Шермин ще приеме поканата на Краси, предстои да разберем.


  • 1 Новичок

    5 0 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.
    Авторката" вчера рекламира казина и хазарт.Пфу...

    09:28 30.10.2025

  • 2 ......па

    11 0 Отговор
    Ана ШаВрантин и Кратун КрасимирА са си баш един за друг.Той бил надушвал златотъсачките и затова се лепи за тях.Като толкова са флюбени да напускат Родос,ДжанМикелитчо мамин и пушещата непрекъснато мълчалива Дулсинея и те.Кристина и актьорчето също.Нали са намерили любовта,нямат място вече там.Да влизат други моми и ергени търсачи на ...безолатни почивки.Продуцента употреби Киара и Виктория ама сами са си виновни за излагането си.Никой насила не ги е вкарал.

    09:35 30.10.2025

  • 3 ха, ха

    9 0 Отговор
    Никаква изненада,на аудиторията отдавна е известна пошлостта на продуцента Тушев.

    09:43 30.10.2025

  • 4 гост

    9 0 Отговор
    ШерминЪ се завърна.За радостЪ на смешника КратунЪ.

    09:44 30.10.2025

  • 5 такава глупост

    0 0 Отговор
    А СЕМ спи. Може ли тази Ана да бъде пример за каквото и да било, та се наложи да я връщат. И къде е справедливостта. Цялата ситуация така се разви, че да изгонят един мъж, съвсем незаслужено и да унижат Киара. Освен, че това предаване е супер просташко, поне да е "съшито" по-изискано, по-интелигентно, а то......гнус.

    10:24 30.10.2025