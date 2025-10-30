Изненада в "Ергенът: Любов в рая": Красимир и Анна-Шермин отново заедно в предаването след напускането ѝ

Нов драматичен обрат в "Ергенът: Любов в рая" ще гледат зрителите тази вечер. Изглежда, че след като снощи Краси избра да продължи напред с Киара и да се откаже от отношенията си с Шермин, е съжалил. И е напът да направи всичко възможно, за да си върне Анна, пише woman.bg.



Краси покани Шермин на среща



От видеото, споделено в Инстаграм профила на предаването, става ясно, че след като уж избра Киара, Красимир е отправил покана за среща към Шермин. Припомняме ви, че тя си тръгна от шоуто снощи, но вероятно е склонна да се върне отново, тъй като бизнесменът е готов да поправи грешката си. Или поне така излиза от нейните думи. От кадрите виждаме, че двамата са на вечеря и Краси посреща Анна с голям букет цветя. Той се отнася внимателно към нея, а тя го изслушва и в заключение казва "виждам, че искаш да се върна и че си осъзнал грешката си".

Киара се разплака



В отговор на случващото се и може би след разговора с продуцентите, в който Киара получи обвинения, че не е постъпила честно с Красимир, тя изглежда повече от тъжна. Докато Краси е на среща с Шермин, Киара се е усамотила във вилата с мислите си. И осъзнава, че май сама се е "наиграла" в желанието си да покаже, че може да отмъкне избраника на Анна. Дали Киара ще се ориентира към друг участник и дали Шермин ще приеме поканата на Краси, предстои да разберем.