От екрана в реалността: Вманиачена фенка преследва Идрис Елба и съпругата му

Британският актьор Идрис Елба и съпругата му Сабрина са били подложени на тормоз от жена, която ги е преследвала на различни частни събития в Лондон, съобщават британски медии. По информация на изданието The Sun on Sunday, жената е присъствала на мероприятия, на които двамата са се появили отделно, а впоследствие ги е притеснявала и по електронна поща.

Смята се, че случаите на преследване датират от септември, като последният инцидент е регистриран на 21 октомври. Източник, близък до семейството, коментира пред изданието, че ситуацията е била „изключително стресираща“ за Елба и неговите близки. Според него актьорът е подал сигнал до властите, след като преследването е преминало границата на допустимото. Включването на съпругата му Сабрина в ситуацията се посочва като причината, поради която актьорът е решил да потърси защита.

Полицията в Лондон е уведомена за случая, но към момента няма официално потвърждение дали са предприети конкретни мерки. Представители на Идрис Елба не са коментирали публично инцидента.

Любопитно е, че в култовия телевизионен сериал Luther, с който Елба придоби международна известност, героят му също е преследван от жена с психопатично поведение — сюжет, който сега неволно намира отражение в личния му живот.

Паралелно с неприятните събития в личен план, актьорът продължава активната си филмова кариера. През септември той се появи на премиерата на новия си проект A House of Dynamite по време на Нюйоркския филмов фестивал, придружен от дъщеря си Айзън. Лентата, режисирана от носителката на „Оскар“ Катрин Бигълоу и написана от Ноа Опенхайм, е политически трилър, който проследява реакцията на американския президент след неидентифицирана ракетна атака срещу Съединените щати.

Филмът, в който участват още Ребека Фъргюсън, Джаред Харис, Трейси Летс, Антъни Рамос и Мозес Ингръм, направи премиерата си на филмовия фестивал във Венеция на 2 септември и ще бъде достъпен в платформата Netflix от 24 октомври.