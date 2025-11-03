Новини
Изгоненият заради агресия Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч

3 Ноември, 2025 11:46 785 13

  • биг брадър-
  • агресия-
  • линч-
  • голямата сестра-
  • иван абаджиев

Твърди, че в реалния живот той няма нищо общо с излъчените моменти от предаването

Изгоненият заради агресия Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Иван напусна извънредно къщата на Big Brother. Той бе изгонен след серия от агресивни прояви, като имаше риск и от физическа саморазправа. Ден след ден нервите на Иван не издържаха и той ставаше все по-избухлив. Основен обект на неговата вербална агресия бе Стоянов, като в последния им сблъсък ситуацията ескалира драстично и двамата бяха напът да се сбият. Но останалите съквартиранти се намесиха и успяха да укротят Иван, пише woman.bg.

Публичното извинение на Иван

След като екипът на предаването отстрани Иван, той бе поканен в студиото, където трябваше да обясни грубото си поведение пред водещите Александра Богданска, Башар Рахал и разбира се, пред зрителите.

Иван беше видимо притеснен. Той обясни изблиците си, които се изразяваха във викове, неприличен език и размахвания с ръце, с тежестта от изолацията. Изглежда, че в реалния живот той избягва дразнителите или поне той така обясни в лайв епизода. Иван се възползва от момента, за да се извини публично на родителите на Стоянов, като подчерта, че той самият не би приел подобно поведение към детето си.

Иван бе гост и в подкаста на предаването с водещ Елена Сергова. Там той заяви, че е готов за "публичен линч" и че е бил много изненадан, гледайки кадрите от участието си. Твърди, че в реалния живот той няма нищо общо с излъчените моменти от предаването и че напрежението в къщата му се е натрупвало все повече с всеки изминал ден. И че в реалния живот не подхожда към дразнителите с физическа саморазправа и крясъци.

View this post on Instagram

A post shared by Big Brother Bulgaria (@big.brother.bulgaria)



Оценка 1 от 5 гласа.
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв е тоя

    19 0 Отговор
    талибан, бе? Връщайте го в Афганистан или Газа (откъдето получава инспирации)!

    11:50 03.11.2025

  • 2 Освалдо Риос

    15 0 Отговор
    Този сезон в БигБрадър имаше само един етнически българин и той се заяви като гей. Останалите бяха все от малцинството, една сирийка, арменка, и един немски евреи, приказващ на шопски диалект.

    Коментиран от #5

    11:51 03.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 провинциалист

    11 0 Отговор
    Тоя, ако се види в огледалото, сам ще се шамароса.

    11:55 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хи хи

    6 0 Отговор
    И аси и ма3ния джендъp с оскубани веждички, напомпани устничи и сиганска брадичка 🦄😂

    11:56 03.11.2025

  • 7 Станалото станало

    6 0 Отговор
    Поне да отиде да се лекува, явно има проблем. Или да хване балкана като оня, и да живее сам на палатка.

    11:56 03.11.2025

  • 8 пародия

    4 0 Отговор
    Стига вече с тия, че се продъних да драйфам.

    12:00 03.11.2025

  • 9 Освалдо Риос

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха...":

    При изброяване се пише запетая пред "и", невежа.

    12:03 03.11.2025

  • 10 Сила

    5 0 Отговор
    " В реалния живот ".....???!!!??? Абе , господин ц и г а н и н и в реалния и в измисления ти живот си си все същия див неграмотен ц и г а н и н !!!

    Коментиран от #11

    12:03 03.11.2025

  • 11 Абдул от Кабул

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    В Сирия хората на Ал Джулани ядяха сърцата на своите жертви, а Иван заплашваше Стоянов с думите - ще ти изям далака.

    12:05 03.11.2025

  • 12 мъдю

    2 0 Отговор
    Брикет

    12:07 03.11.2025

  • 13 Алфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Тоя ще свърши като новата играчка на Азис.

    12:11 03.11.2025