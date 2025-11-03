Изгоненият заради агресия Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч

Иван напусна извънредно къщата на Big Brother. Той бе изгонен след серия от агресивни прояви, като имаше риск и от физическа саморазправа. Ден след ден нервите на Иван не издържаха и той ставаше все по-избухлив. Основен обект на неговата вербална агресия бе Стоянов, като в последния им сблъсък ситуацията ескалира драстично и двамата бяха напът да се сбият. Но останалите съквартиранти се намесиха и успяха да укротят Иван, пише woman.bg.



Публичното извинение на Иван



След като екипът на предаването отстрани Иван, той бе поканен в студиото, където трябваше да обясни грубото си поведение пред водещите Александра Богданска, Башар Рахал и разбира се, пред зрителите.



Иван беше видимо притеснен. Той обясни изблиците си, които се изразяваха във викове, неприличен език и размахвания с ръце, с тежестта от изолацията. Изглежда, че в реалния живот той избягва дразнителите или поне той така обясни в лайв епизода. Иван се възползва от момента, за да се извини публично на родителите на Стоянов, като подчерта, че той самият не би приел подобно поведение към детето си.

Иван бе гост и в подкаста на предаването с водещ Елена Сергова. Там той заяви, че е готов за "публичен линч" и че е бил много изненадан, гледайки кадрите от участието си. Твърди, че в реалния живот той няма нищо общо с излъчените моменти от предаването и че напрежението в къщата му се е натрупвало все повече с всеки изминал ден. И че в реалния живот не подхожда към дразнителите с физическа саморазправа и крясъци.