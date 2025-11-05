Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Супа от елда с гъби
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Супа от елда с гъби

5 Ноември, 2025 10:05 398 3

  • супа-
  • елда-
  • гъби-
  • какво да сготвя

Вкусна и ароматна супа

Рецепта на деня: Супа от елда с гъби - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази вкусна и ароматна супа е лесна за приготвяне: целият процес отнема само 30 минути. За по-засищащо ястие можете да добавете и картофи. Гъбите се съчетават добре както с елда, така и със зеленчуци. Ако искате да добавите по-интересен вкус към супата, използвайте червен пипер вместо черен, риган вместо мащерка и магданоз вместо копър.

Необходими продукти за 4 порции:

  • 2 литра зеленчуков бульон;
  • 150 г елда;
  • 250 г гъби;
  • 2 стръка целина;
  • 1 глава лук;
  • 1 морков;
  • 3 стръка копър;
  • 4 с.л. растително масло;
  • 1 ч.л. суха мащерка;
  • сол;
  • прясно смлян черен пипер.

Начин на приготвяне:

Нарежете лука на ситно, морковите, гъбите и стъблата целина. Загрейте зеленчуковия бульон.

Загрейте растителното масло в тенджера с дебело дъно и запържете лука за 5 минути. Добавете морковите, целината и гъбите, подправете с мащерка и черен пипер и продължете да запържвате, като бъркате често, за 4 минути.

Изсипете елдата в тенджерата, добавете горещия бульон, подправете със сол и оставете да заври на силен огън. Намалете котлона на слаба степен, покрийте и оставете да къкри 20 минути. Поръсете със ситно нарязан копър преди сервиране.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Супата от гъби си е много добра и без елда !

    10:11 05.11.2025

  • 2 Идън

    1 0 Отговор
    В толкова очукана желязна купа и на кучето не бих дала храна... И тези плочки с черна фуга...Мърлява работа.

    Коментиран от #3

    10:12 05.11.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Идън":

    Това е маниащина, викат му "вентидж стил" :))

    10:14 05.11.2025