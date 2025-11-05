Рецепта на деня: Супа от елда с гъби

Тази вкусна и ароматна супа е лесна за приготвяне: целият процес отнема само 30 минути. За по-засищащо ястие можете да добавете и картофи. Гъбите се съчетават добре както с елда, така и със зеленчуци. Ако искате да добавите по-интересен вкус към супата, използвайте червен пипер вместо черен, риган вместо мащерка и магданоз вместо копър.

Необходими продукти за 4 порции:

2 литра зеленчуков бульон;

150 г елда;

250 г гъби;

2 стръка целина;

1 глава лук;

1 морков;

3 стръка копър;

4 с.л. растително масло;

1 ч.л. суха мащерка;

сол;

прясно смлян черен пипер.

Начин на приготвяне:

Нарежете лука на ситно, морковите, гъбите и стъблата целина. Загрейте зеленчуковия бульон.

Загрейте растителното масло в тенджера с дебело дъно и запържете лука за 5 минути. Добавете морковите, целината и гъбите, подправете с мащерка и черен пипер и продължете да запържвате, като бъркате често, за 4 минути.

Изсипете елдата в тенджерата, добавете горещия бульон, подправете със сол и оставете да заври на силен огън. Намалете котлона на слаба степен, покрийте и оставете да къкри 20 минути. Поръсете със ситно нарязан копър преди сервиране.