Рецепта на деня: Супа от елда с гъби

Тази вкусна и ароматна супа е лесна за приготвяне: целият процес отнема само 30 минути. За по-засищащо ястие можете да добавете и картофи. Гъбите се съчетават добре както с елда, така и със зеленчуци. Ако искате да добавите по-интересен вкус към супата, използвайте червен пипер вместо черен, риган вместо мащерка и магданоз вместо копър.
Необходими продукти за 4 порции:
- 2 литра зеленчуков бульон;
- 150 г елда;
- 250 г гъби;
- 2 стръка целина;
- 1 глава лук;
- 1 морков;
- 3 стръка копър;
- 4 с.л. растително масло;
- 1 ч.л. суха мащерка;
- сол;
- прясно смлян черен пипер.
Начин на приготвяне:
Нарежете лука на ситно, морковите, гъбите и стъблата целина. Загрейте зеленчуковия бульон.
Загрейте растителното масло в тенджера с дебело дъно и запържете лука за 5 минути. Добавете морковите, целината и гъбите, подправете с мащерка и черен пипер и продължете да запържвате, като бъркате често, за 4 минути.
Изсипете елдата в тенджерата, добавете горещия бульон, подправете със сол и оставете да заври на силен огън. Намалете котлона на слаба степен, покрийте и оставете да къкри 20 минути. Поръсете със ситно нарязан копър преди сервиране.
