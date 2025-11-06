Откъде дойде манията "Шест-седем" и защо стана фраза на годината

Фразата „шест-седем“ се появи в песен на американския рапър Skrilla (истинско име: Jameel Edwards). През 2024 г. той пусна песента „Doot Doot“, която включва следния рефрен:

„Шест-седем, току-що изскочих на магистралата“.

Фразата е популяризирана сред ученици и баскетболисти. Когато песента набира популярност, баскетболният клуб Overtime Elite публикува видеоклип с участието на местната звезда Тайлън Кини. Във видеото приятел моли спортиста да оцени напитка от Starbucks по скала от 1 до 10. Кини отговаря: „Вероятно 6-7.“ и сякаш претегля вариантите в дланите си. Ето защо фразата „шест-седем“ понякога се използва в смисъл на „няма значение“, „не ме интересува“.

Видеото е набрало множество гледания и Кини е заснел няколко видеоклипа към песента, включващи жеста. Спортистът намери начин да монетизира вирусния мем: той създаде своя собствена линия стоки, Mr. 67, и бутилирана вода, наречена „67“.

Други потребители подхванаха тренда. Те започнаха да публикуват множество видеоклипове с акценти на звездата от НБА на Шарлот Хорнетс ЛаМело Бол, чийто ръст е 6 фута и 7 инча (около 2–2,1 метра). Това увеличи популярността на мема сред младите хора. А на баскетболни мачове в САЩ започнаха да се появяват зрители, които викат „шест-седем“ в камерите.

Какво е значението на фразата „шест-седем“?

Точното значение на израза „шест-седем“ е неизвестно, но има няколко теории за мистериозната комбинация от числа. Според една от тях, песента на Skrilla споменава номер на улица във Филаделфия, където са живели приятелите му. Според друг, рапърът е имал предвид полицейския код 10-67, който се използва за съобщаване на смърт. Като се има предвид, че американските рапъри обичат да рапират за опасен живот и гангстерски групировки, това е логично. В следващия ред рапърът казва: „Знам, че умира", което само потвърждава тази теория.

Поради нарастващата популярност на фразата, онлайн се появиха няколко видеоклипа, опитващи се да обяснят значението ѝ.

Самият рапър каза, че не е очаквал Doot Doot да има такова въздействие. Той не е планирал да я издаде и я е публикувал онлайн едва в края на 2024 г., за да съживи собствените си платформи. Той не е възнамерявал фразата „six-seven“ да има някакво конкретно значение, а я е добавил като звуков елемент. Но песента внезапно стана вирусна в TikTok. Skrilla се възползва от ситуацията и вече обяви концертно турне, където ще изпълни вирусната песен няколко пъти.

The Wall Street Journal нарече меме „шест-седем“ пример за съдържание с brainrot - „мозъчна гнилост“, в което шум, абсурд и изкривени думи са комбинирани в една видеопоследователност. През лятото на 2025 г. популярни примери за жанра „мозъчна гнилост“ включваха множество видеоклипове с генерирани от изкуствен интелект герои като Бомбардиро Крокодила и Балерина Капучино. Понякога тази дума се използва за описание на нискокачествени мемета, които могат да имат негативно въздействие върху потребителите.

Изразът "шест-седем" често се използва като израз на изненада и желание да се впишеш. Тази фраза е предизвиквала макови конфликти в американските училища.

Изразът „шест-седем“ стана много популярен сред американските ученици през 2025 г. В TikTok се появиха множество видеоклипове, в които тийнейджъри в клас крещят „Шест-седем!“ и изпълняват жеста, изобретен от Тайлън Кини. Повод става всяко споменаване на числата шест и седем: оценка на тест (в САЩ някои училища използват 100-точкова система за оценяване), номер на страница или задача или оставащи 6-7 минути в час. Такива викове често нарушават учебния процес: учениците могат да повтарят досадната фраза 75-80 пъти на ден.

Но още по-изненадваща е реакцията на учителите на тази тенденция: мнозина не бяха подготвени за нея. Учителите в САЩ започнаха умишлено да избягват израза „шест-седем“ в час. Те молят учениците да обърнат на други страници или да зададат различно число, за да решат задачата.

Някои учители сами употребяват този израз на глас, за да предотвратят прекъсването на урока от учениците с виковете им или да привлекат внимание към думите си. Други забраняват да се използва „шест-седем“ в час.

„Преподавам от 20 години и се справях с всякакъв вид жаргон. Но нищо не ме е подлудявало повече от това“, каза пред Today.com Адрия Лапландер, учителка по езикови изкуства в шести клас в Мичиган.

Тя възложила на всеки, който е казал „шест-седем“ в час, да напише есе от 67 думи за значението на вирусната фраза. Лапландер заплашила всеки, който е извикал „шест-седем“ пет пъти, да напише есе от 670 думи. Това възстановило реда в класната стая, въпреки че някои ученици все още викали „шест-седем“ пред вратата, чакайки нейната реакция.

„Това е като чума – вирус, който е завладял умовете на децата. Не можеш да кажеш каквато и да е комбинация от числата 6 и 7, без поне 15 деца да започнат да викат „Шест-седем!“, каза учителят от Южна Дакота Гейб Даненбринг пред CNN.

Но има и такива, които реагират положително на зараждащата се тенденция. В социалните медии има видеоклипове, където учители, за забавление, дават на учениците тестове по математика, където всеки отговор е „6“, „7“ и „67“.

Как се разпространи мемето

Фразата „шест-седем“ съществува от почти година. Това е доста дълго време за социалните медии, където тенденциите обикновено траят не повече от един сезон. Журналистите на CNN прогнозираха, че тенденцията скоро може да избледнее, тъй като много деца вече я смятат за остаряла. Междувременно TikTok има над 2 милиона публикации, маркирани с #67.

Наскоро тенденцията беше подета от анимационния сериал „South Park“: в нов епизод Картман и приятелите му постоянно викат „шест-седем“ във всякакви ситуации. Това ядосва директора, който кани милиардер инвеститор в училището, за да изнесе лекция за края на света и Антихриста. По време на речта учениците повтарят фразата „шест-седем“, така че лекторът обявява числата за демонични и в училището е обявено извънредно положение.

Според филмовите критици „South Park“ е засегнал тази тема не за да привлече вниманието на родителите, а за да въведе нова сюжетна линия и герои.

Dictionary.com избра фразата „шест-седем“ за дума на годината за 2025. За целта експерти анализираха медийните заглавия, заявките за търсене и тенденциите в социалните медии. Оказа се, че популярността на фразата се е увеличила шест пъти през лятото на 2025 г., което е предопределило нейният успех.

Докато преди подобни титли се присъждаха на думи, отразяващи политически или технологични реалности (през 2023 г. – „халюцинира“, през 2022 г. – „жена“, през 2020 г. – „пандемия“), сега вниманието се измества към това как хората общуват и се изразяват в дигиталната среда. Изборът на меме в тази роля показва, че приоритетите са се изместили: дигиталната среда набляга не на dictum (факт), а на mode – как говорим, а не за какво говорим.

В ерата на бушуващия информационен поток, когато всичко бързо остарява, именно това свойство на адаптивност позволява на меметата да оцелеят. Те веднага попадат в зоната на колективното цитиране: могат да бъдат изречени в конкретна ситуация, а липсата им на специфично значение позволява да бъдат „изиграни“ или „настроени“ по различен начин. значение и по този начин предизвикват разпознаване.

За някои меметата дори се превръщат в парола: ако разбирате дадено меме, това означава, че принадлежите към общността, смята филологът Дмитрий Филатов.

Такива думи и изрази вече не се ограничават само до младежкия жаргон. Интернет културата обединява различни възрастови и социални групи и следователно разширява обхвата на новите езикови форми. Самият феномен на меметата е тясно свързан с така наречения „устен писмен език“ – специален хибрид, появил се през 21-ви век, когато писмената комуникация онлайн имитира устната реч, създавайки пространство за по-свободен, емоционален и жив език. Тъй като поколението Алфа все повече се ангажира с интернет културата, то е способно да влияе и на езика.

За тийнейджърите подкрепата от групата е много важна – като социални същества, те трябва да се чувстват приети от общността. А използването на интернет мемета може да сигнализира: „Знам културния код, аз съм част от социалната група.“ Тогава едно меме може да се превърне в ключ, ритуал за подобряване на взаимоотношенията.

Стремежът да се измислят или имитират интернет тенденции влияе върху адаптацията и включването в групи от връстници, както и върху придобиването на авторитет и социален капитал. Подкрепата на дадена тенденция е и средство за себеизразяване и проява на лидерските качества на едно поколение. Тъй като тенденциите се променят бързо, това е отлична възможност да се промени статусът, да се утвърди човек и да се издигне в очите на обществото, смятат психолози.

Извикването на фрази в клас, които връстниците одобряват, но учителят не, е форма на тийнейджърски бунт, отбелязат експерти. Това е риск, възможност за съпротива срещу нормите и правилата и дори начин за повишаване на собствения статус в групата, чувство за принадлежност към групата.

В същото време тийнейджър, който умишлено провокира негативна реакция от учител, може да демонстрира смелост и да се опита да привлече вниманието към себе си. Важно е учителят да определи целта на детето, с която нарушава учебния процес.

Ако трендът се използва колективно и няколко деца едновременно викат „шест-седем“, тогава това е знак за принадлежност към група. Ако едно дете прави това, то е мотивирано да придобие авторитет. Реакцията на учителя е важна: ако възприемат това като очевидно нарушение и реакцията на учениците е положителна, тогава детето получава положителна оценка от групата именно заради негативната реакция на учителя.

Съвети за родители

Първо попитайте детето си, защо прави това? В крайна сметка тийнейджърите използват трендовете не за забавление, а като инструмент за себеизразяване. Това може да е индикатор за креативността на детето и наличието на социални връзки, които укрепват психиката му.

Но ако повтарящите се интернет тенденции провокират негативна реакция, вие трябва да обсъди с него границите на уместността и възможните последици от действията му.

Понякога подобно поведение изисква родителска намеса. В този случай е необходимо спокойно да се обсъди ситуацията и да се установят споразумения за това кое е добро и кое лошо, кое е приемливо и кое е неприемливо, и да се обяснят на детето последствията от поведението му.

Наличието на такива тенденции е отлична възможност родителите да разговарят с детето си, за да разберат мотивацията му. С тази информация е по-лесно да се помогне на тийнейджъра да постигне целите си, отколкото просто да се забранява подобно поведение. Освен това е важно да обръщате внимание на социалния кръг на детето си и да го насърчавате да създава приятели както онлайн, така и офлайн.

Ако подобни шеги обиждат някого, използват се като форма на тормоз или нарушават социалните норми, родителите трябва да алармират. Проблемът е, че не всички тийнейджъри могат да разпознаят, че нараняват някого и да спрат. В този случай е необходимо да се обсъди значението на шегата и реакциите на другите. В някои случаи може да е полезно да се потърси професионална помощ.

Източник: www.gazeta.ru