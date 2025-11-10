Почина Крис Брадли, лидер на една от първите метъл банди - Savage

Крис Брадли, един от основателите на британската хеви метъл група Savage, почина след продължително боледуване. Представители на групата обявиха новината в социалните мрежи.
„Savage с тъга съобщават, че Крис Брадли, вокалист и басист, почина след дълга битка с болестта“, гласи публикация на страницата на групата във Facebook.
Крис Брадли е член и основател на групата още от ученическите си години и я е ръководи до смъртта си, подчертават представителите на групата.
Групата е сформирана през 1976 г. в Мансфийлд, Англия. Групата придобива популярност благодарение на песента „Let it Loose“, която привлича вниманието на слушатели и музиканти, включително членовете на Metallica.
1 град КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #2
14:11 10.11.2025
2 Абе
До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":Колкото ти се оправиш, толкова и той. Амин
14:56 10.11.2025