Новини
Любопитно »
Почина Крис Брадли, лидер на една от първите метъл банди - Savage

Почина Крис Брадли, лидер на една от първите метъл банди - Savage

10 Ноември, 2025 13:48 677 2

  • крис брадли-
  • savage-
  • почина-
  • метъл банда

Крис Брадли е член и основател на групата още от ученическите си години и я е ръководи до смъртта си

Почина Крис Брадли, лидер на една от първите метъл банди - Savage - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Крис Брадли, един от основателите на британската хеви метъл група Savage, почина след продължително боледуване. Представители на групата обявиха новината в социалните мрежи.

„Savage с тъга съобщават, че Крис Брадли, вокалист и басист, почина след дълга битка с болестта“, гласи публикация на страницата на групата във Facebook.

Крис Брадли е член и основател на групата още от ученическите си години и я е ръководи до смъртта си, подчертават представителите на групата.

Групата е сформирана през 1976 г. в Мансфийлд, Англия. Групата придобива популярност благодарение на песента „Let it Loose“, която привлича вниманието на слушатели и музиканти, включително членовете на Metallica.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    дано скоро да се оправи човека

    Коментиран от #2

    14:11 10.11.2025

  • 2 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Колкото ти се оправиш, толкова и той. Амин

    14:56 10.11.2025