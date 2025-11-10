Как да научим 5-годишно дете да плува за 45 минути

Петгодишно дете може да се научи да плува на три етапа само за 45 минути, твърдят треньори.

Според специалистите, първият етап винаги трябва да започва с основите. В плуването това включва усвояване на контрол на дишането под вода, изместване на центъра на тежестта от таза към гърдите и поддържане на равновесие. Едва накрая трябва да се използва „люлеене“ на ръцете и краката.

„Научете детето си да спуска лицето си и да издишва под водата. Светещи играчки и личен пример ще помогнат тук – няма друг начин, защото детето се учи, като ви наблюдава. Ако просто ги помолите да направят нещо, без да показвате колко е забавно, пътешествието ще бъде дълго“, споделят хора с опит в басейна.

Важно е да учите децата в плиткия край на басейна, сочат те. Ако това не е възможно, тогава ги учете на стъпалата: по този начин детето ще се чувства в безопасност.

Емоцията е от решаващо значение на този етап: извадете играчката с усмивка. Обяснете, че под водата няма въздух и че трябва да задържат дъха си. Покажете им как да издишват – ще се появи мехурче и детето определено ще се опита да го имитира.

Вторият етап изисква детето да се научи да се носи на повърхността, обясни експертът.

Идеалното начало е с позата „морска звезда“. Покажете им я и ги попитайте какъв цвят е морската им звезда – и нещата ще потръгнат. Има някои нюанси: ако гледате напред по време на позата „морска звезда“, тялото ви ще потъне; ако погледнете надолу, то ще се носи, обясняват треньори.

За начало те предлагат да се поставят играчки на стъпалата и да се помоли детето да се държи за тях, като повдига краката си от дъното и ги брои. След това му покажете как тялото продължава да се носи във водата, ако спрете да се държите за стъпалото. И едва тогава, как да се направи „звезда“, без да се използва стъпалото като опора.

Последният етап включва обучение на детето да скача към родител и да държи правилно главата си.

На този етап трябва да държите играчката под вода. Запомнете: позицията на главата е много важна. Ако детето повдигне главата си, тялото му ще стане вертикално. Застанете много близо до него, за да може да ви достигне. Помолете го да скочи към вас и да ви хване за ръцете, в които държи нещо много интересно. Постепенно увеличавайте разстоянието, обясни треньорът.

Тук е важно да покажете на детето, че ако движи ръцете и краката си, тялото му също ще започне да се движи. Струва си да демонстрирате редуващи се движения на краката като кроул в началото, тъй като това е по-лесно за разбиране от децата, а след това, след като го усвоят, добавете ръцете.