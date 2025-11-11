Новини
Гримьори посочиха основно правило преди макиаж; Стилисти изброиха дрехите, които добавят възраст

Гримьори посочиха основно правило преди макиаж; Стилисти изброиха дрехите, които добавят възраст

11 Ноември, 2025

Ако не възстановите кожната бариера и не овлажните епидермиса, никой фон дьо тен няма да се нанесе красиво

Гримьори посочиха основно правило преди макиаж; Стилисти изброиха дрехите, които добавят възраст - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди да нанесете грим, е важно да подготвите кожата си и да нанесете лек овлажнител, препоръчват дерматолози.

Ако не възстановите кожната бариера и не овлажните епидермиса, никой фон дьо тен няма да се нанесе красиво, отбелязват експерти.

Те препоръча да не забравяте да почиствате четките и гъбите, за да избегнете възпаление на кожата. Фон дьо тенът трябва да съответства на тена на кожата ви или да е с половин тон по-светъл. Ако кожата ви е мазна, избирайте матови формули, докато тези със суха кожа трябва да избират хидратиращи.

Дамите с мазна кожа трябва да използват лек, матиращ фон дьо тен с контрол на блясъка и дълготрайна устойчивост през есента. За тези със суха и чувствителна кожа стилистите препоръчват хидратиращи фон дьо тен с масла и хиалуронова киселина със сатенен или сияен завършек. Те отбелязват, че кремовете успокояват лющенето и възстановяват комфорта на кожата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Веднъж

    0 3 Отговор
    Качвах една много бяла , а мидичката и беше черна като на магарица ! Но не си призна да я е гримирала !

    09:48 11.11.2025

  • 2 2 пръста

    2 1 Отговор
    кит, и все пак крокодил.

    09:48 11.11.2025

  • 3 Хой-хой

    4 0 Отговор
    Преди боята, винаги грунд, а преди грунда...шлайфаш!

    09:52 11.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.