Гримьори посочиха основно правило преди макиаж; Стилисти изброиха дрехите, които добавят възраст

Преди да нанесете грим, е важно да подготвите кожата си и да нанесете лек овлажнител, препоръчват дерматолози.

Ако не възстановите кожната бариера и не овлажните епидермиса, никой фон дьо тен няма да се нанесе красиво, отбелязват експерти.

Те препоръча да не забравяте да почиствате четките и гъбите, за да избегнете възпаление на кожата. Фон дьо тенът трябва да съответства на тена на кожата ви или да е с половин тон по-светъл. Ако кожата ви е мазна, избирайте матови формули, докато тези със суха кожа трябва да избират хидратиращи.

Дамите с мазна кожа трябва да използват лек, матиращ фон дьо тен с контрол на блясъка и дълготрайна устойчивост през есента. За тези със суха и чувствителна кожа стилистите препоръчват хидратиращи фон дьо тен с масла и хиалуронова киселина със сатенен или сияен завършек. Те отбелязват, че кремовете успокояват лющенето и възстановяват комфорта на кожата.