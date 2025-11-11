Новини
Деспина Ванди пристига в София за голям концерт през април 2026 година

11 Ноември, 2025 12:58 560 3

  • деспина ванди-
  • концерт-
  • софия-
  • българия-
  • гостуване

Гръцката звезда ще пее за пръв път е столичната зала „Арена 8888“

Деспина Ванди пристига в София за голям концерт през април 2026 година - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцката сензация Деспина Ванди идва в България за един незабравим концерт, който ще превърне столичната зала „Арена 8888“ в сърцето на гръцката музика.

На 23 април 2026 г. почитателите ѝ ще се потопят в атмосфера, изпълнена с енергия, емоция и южно настроение - вечер, която ще ви отведе в Атина, без да напускате София. Феновете на гръцката певица ще могат да следят всичко най-интересно за предстоящия концерт в София на официалния ѝ сайт, където след бърза регистрация ще разбират първи кога билетите ще бъдат пуснати в продажба и ще имат възможност да ги закупят на специална промоционална Early Bird цена.

С повече от три десетилетия на сцената, Деспина Ванди е сред най-обичаните и влиятелни имена в съвременната гръцка поп музика. Известна с уникалния си стил, силно сценично присъствие и емоционални изпълнения, тя обединява няколко поколения фенове в Гърция и България.
Дългоочакваният концерт на звездата е специален момент, защото изпълнителката не е гостувала в София от години. Още по-значимо е, че това ще бъде първото ѝ стъпване на сцената на най-голямата зала в България -„Арена 8888“.

Публиката ще има възможност да се наслади на едни от най-големите ѝ хитове – „Gia“, „Ypofero“, „Opa Opa“, „Come Along Now“, „Thelo Na Se Do“, „To Nisi“, „Girismata“, както и на по-нови любими песни като „Ya Habibi“, „Na Ti Hairese“, „Pali Pali Panselinos“ и много други.

През последната година Деспина Ванди продължава да радва феновете си с нови проекти като „Fainomeno“ и „Exo Emena“, които носят нейния неповторим темперамент и модерно звучене.

Очаква ви вечер, изпълнена с емоция, класа и магията на гръцката музика – а какво още ще поднесе изпълнителката, предстои да разберете.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
