Внукът на Достоевски: Дядо ми е първият блогър

12 Ноември, 2025 09:33 465 4

  • фьодор достоевски-
  • блогър-
  • алексей достоевски-
  • внук

"„Дневник на писателя“, който той започва през 70-те години на 19-ти век, е директен диалог с читателя.", смята Алексей Достоевски

Внукът на Достоевски: Дядо ми е първият блогър - 1
Снимка: Личен архив
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прочутият руски писател Фьодор Достоевски, публикувал „Дневник на писателя“, в който описва събитията от своето време, е първият блогър. Това заяви праправнукът на руския класик Алексей Достоевски.

„Фьодор Михайлович беше, може да се каже, първият блогър. „Дневник на писателя“, който той започва през 70-те години на 19-ти век, е директен диалог с читателя, с отговори на въпроси, които са го тревожили. Тоест, самият живот, по същество, е първият блог в този литературен смисъл“, каза той по време на посещение в Ню Делхи.

Праправнукът на Достоевски препоръча да се прочете „Дневник на писателя“ и да се приложи към нашето време. „Защото, разбира се, времената се менят, но хората, в своите страсти, остават същите“, добави Алексей Достоевски.

На 11 ноември се навършиха 204 години от рождението на Фьодор Достоевски. Неговият „Дневник на писател“ е публикуван през 1876-1877 и 1880-1881 г. Това е месечно списание, в което Достоевски използва разнообразни жанрове – статии, есета, полемики, бележки и рецензии на вътрешната политика и международните събития.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Медуня

    1 0 Отговор
    Дневникът на писателя? По-скоро дневник на човек, който забрави да редактира собствените си мисли преди да ги излее на хартия...

    Коментиран от #3

    09:40 12.11.2025

  • 2 толкин

    0 4 Отговор
    поредният руски опит да се убеди светът, че обърканото високомерие е дълбока душевност....

    09:42 12.11.2025

  • 3 Не си го чел

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Медуня":

    Тук всичко е осмуслвно, изложено, подредено. Дневникът е бил публикуван еженесечно, ако не се лъжа. Една част е отредена за българския въпрос, Руско турската война, източния въпрос. Това е пряко отражение на обществените настроения през този тръдеб за Русия период, когато трябва да се вземе решение и започва войната за освобождение на България и независимост на съседните славянски държави.

    09:45 12.11.2025

  • 4 Трол

    0 1 Отговор
    Буковски е първият хипстър.

    09:56 12.11.2025