Внукът на Достоевски: Дядо ми е първият блогър

Прочутият руски писател Фьодор Достоевски, публикувал „Дневник на писателя“, в който описва събитията от своето време, е първият блогър. Това заяви праправнукът на руския класик Алексей Достоевски.

„Фьодор Михайлович беше, може да се каже, първият блогър. „Дневник на писателя“, който той започва през 70-те години на 19-ти век, е директен диалог с читателя, с отговори на въпроси, които са го тревожили. Тоест, самият живот, по същество, е първият блог в този литературен смисъл“, каза той по време на посещение в Ню Делхи.

Праправнукът на Достоевски препоръча да се прочете „Дневник на писателя“ и да се приложи към нашето време. „Защото, разбира се, времената се менят, но хората, в своите страсти, остават същите“, добави Алексей Достоевски.

На 11 ноември се навършиха 204 години от рождението на Фьодор Достоевски. Неговият „Дневник на писател“ е публикуван през 1876-1877 и 1880-1881 г. Това е месечно списание, в което Достоевски използва разнообразни жанрове – статии, есета, полемики, бележки и рецензии на вътрешната политика и международните събития.