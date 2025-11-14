Ивана отмени участие заради гаф

Ивана направи много сериозен гаф и се принуди да отмени свое участие. Причината е, че за 28 ноември певицата потвърдила два концерта в различни части на страната. Затова тя обяви, че отменя едното си участие - това в голям хотелски комплекс в бургаското село Медово, пише bgdnes.bg
"Поднасям искрените си извинения към гостите на комплекса, както и на прекрасните домакини. Благодаря за разбирането. С уважение: Ивана", помоли за прошка през социалните мрежи певицата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 надарена кака
Коментиран от #3
07:21 14.11.2025
2 кастроли
07:25 14.11.2025
3 надарен батко
До коментар #1 от "надарена кака":Мога ли да ти ги тура на главата?
07:37 14.11.2025
4 Странно
07:55 14.11.2025
5 Анти чалга
08:01 14.11.2025