Ивана отмени участие заради гаф

Ивана отмени участие заради гаф

14 Ноември, 2025 07:18 1 044 5

Причината е, че за 28 ноември певицата потвърдила два концерта в различни части на страната

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивана направи много сериозен гаф и се принуди да отмени свое участие. Причината е, че за 28 ноември певицата потвърдила два концерта в различни части на страната. Затова тя обяви, че отменя едното си участие - това в голям хотелски комплекс в бургаското село Медово, пише bgdnes.bg

"Поднасям искрените си извинения към гостите на комплекса, както и на прекрасните домакини. Благодаря за разбирането. С уважение: Ивана", помоли за прошка през социалните мрежи певицата.


  • 1 надарена кака

    6 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #3

    07:21 14.11.2025

  • 2 кастроли

    2 0 Отговор
    Нема парииииии......Немааааааа.....

    07:25 14.11.2025

  • 3 надарен батко

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Мога ли да ти ги тура на главата?

    07:37 14.11.2025

  • 4 Странно

    3 0 Отговор
    Коя е тази жена на снимката? Даже като цяло няма чертите на Ивана?

    07:55 14.11.2025

  • 5 Анти чалга

    1 0 Отговор
    Направо да отмени всичките .

    08:01 14.11.2025