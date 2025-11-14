Анна-Шермин окончателно си тръгна от "Ергенът: Любов в рая", останалите ликуват (ВИДЕО)

Царицата на скандала Анна-Шермин си тръгна окончателно от "Ергенът: Любов в рая", а бизнесменът Красимир я изпрати с думите: "Вещицата си замина!" и щастливо се метна в прегръдките на фолк певицата Киара.

Драматичната развръзка в любовния триъгълник настъпи след Церемонията на розата, на която силиконовата бомба отказа да приеме цвете от вечно колебаещия се между нея и певицата риалити герой. Анна нарече Красимир слабохарактерен, а конкурентката си - комплексирана.

"Киара си мисли, че може да победи жена като мен. В нито един живот няма да може да ме победи! Аз винаги съм била № 1 си и оставам № 1!", обяви Дубайската принцеса, както я наричаха останалите участници в шоуто и си замина с гордо навирен нос.

Краси обясни, че ѝ е поднесъл роза от приятелски чувства, след като Радо е дал цвете на Киара. Вълчанов, който досега беше тандем с Лили-Естер реши да даде роза на Киара, за да ѝ даде възможност да продължава да се бори за любовта. Анна-Шермин пък реши да направи мръсно на Краси като откаже розата му, защото в такъв случай това би означавало, че и двамата трябва да си тръгнат.

Докато той се препотяваше от напрежение, водещата Райна Караянева посегна към една от трите златни рози, поднесе му я и го спаси. Така Краси и Киара останаха заедно в рая.

"Направо ми падна камък от сърцето!", развълнува се Краси и целуна Киара.

"На седмото небе съм", добави тя и се сгуши в него.

Церемонията на розата беше последвана от разпалена размяна на ласки и целувки между новата свободна двойка, която като нищо ще премине и към по-разпалени действия.

Напускането на Анна-Шермин предизвика еуфория сред много от риалити героите, които станаха обект обидите ѝ и те гръмнаха шампанско. Като чу изхвърчането на тапата, Краси попита с надежда: "Това Анна ли беше?" и засмян до уши вдигна наздравица с останалите.

Освен с Анна-Шермин, риалити героите се разделиха с танцьорката Лили Естер и певицата Гергана, които не получиха рози.