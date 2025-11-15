Съпругата на режисьора Андрей Кончаловски призна, че са осиновили момиченце

Юлия Висоцкая обяви в YouTube канала на Лора Джугелия. че тя и съпругът ѝ Андрей Кончаловски са осиновили момиченце.

Момичето се казва Соня и е на четири години. Двойката я осиновила, когато била на девет дни. те никога не са споменавали за нея в социалните мрежи или в интервюта от години. Висоцкая казва, че от раждането на третото си дете е станала по-спокойна и по-уравновесена.

„Много мислихме да осиновим дете. И наскоро се случи това чудо... Не го криехме твърде много, но и не го афиширахме. Животът в днешно време е в социалните мрежи, всичко е станало толкова безконтролно никога не знаеш на какво може да се натъкнеш. Искам да защитя детето си от всякакво странно поведение“, каза актрисата.

Тя отбеляза, че винаги е искала да има пет деца, но „не се е получило“. „Някои хора имат късмет и се раждат деца. Други опитват с помощта на лекари и лекарства и това работи. „А има и щастливци като нас с Андрей Сергеевич“, каза Висоцкая, добавяйки, че „децата никога не са чужди“.

Юлия Висоцкая и Андрей Кончаловски се запознават на фестивала „Кинотавр“ в Сочи през 1996 г. и се женят през 1998 г. През 2024 г. актрисата разкрива, че режисьорът ѝ е предложил брак по време на полет от Маями до Ямайка. Висоцкая не го приела сериозно по това време. „Смяхме се. Някак бях казала „да“, но не осъзнавах, че е сериозно“, каза звездата.

Двойката има две деца: син Пьотр и дъщеря Мария. 22-годишният Пьотр е студент последна година по архитектура в Московския архитектурен институт. Мария изпадна в кома, след като претърпя автомобилна катастрофа с баща си в Южна Франция през октомври 2013 г. Режисьорът загуби контрол над колата, отклони се в насрещното движение и се сблъска с друга кола. Мария не е била с предпазен колан и е получила тежка черепно-мозъчна травма. Тя е транспортирана с хеликоптер до клиниката Hopital de la Timone в Марсилия.

Двойката е говорила много малко за живота си. дъщеря и нейното състояние. Кончаловски за последно говори за трагедията в интервю през 2019 г.

„Животът без цел е безсмислен. Моята цел е тя да се възстанови. Това е същността на моя живот и този на Юлия. И тази вяра е безмилостна“, каза той.

Кончаловски има пет дъщери и двама сина, както и 11 внуци. Бракът му с Висоцкая е петият му.

Андрей (Андрон) Сергеевич Кончаловски (роден Андрей Михалков) е театрален и филмов режисьор, сценарист и продуцент, брат на прочутия руски режисьор никита Михалков. Творбите на Кончаловски включват „Първият учител“, „Гнездо на дворянство“, „Вуйчо Ваньо“ и „Сибириада“. През 1980 г. той тръгва да завладява Холивуд, където живее малко повече от десет години и успява да направи няколко филма със звезден актьорски състав: „Любовниците на Мария“ (1984), по новелата на Андрей Платонов „Река Потудан“, с Джон Савидж, Настася Кински и Робърт Мичъм; „Влакът беглец“ (1985), по сценарий на Акира Куросава; „Хоумър и Еди“ (1989), с Упи Голдбърг и Джеймс Белуши. През 2003 г. Глен Клоуз и Патрик Стюарт участват във филма му „Лъвът през зимата“, а през 2010 г. излиза „Лешникотрошачката и Кралят на плъховете“ с Ел Фанинг.